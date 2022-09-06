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20 лучших клубов Европы перед стартом Лиги чемпионов. Рейтинг Sports.ru

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Кому удался старт?

Пам-пам, это первый рейтинг второго сезона Power Rankings на Sports.ru – ежемесячного сериала, в котором мы расставляем по местам лучшие клубы Европы по версии лучших авторов сайта из тех, что следят за всеми ведущими чемпионатами. Напоминаем: в основе рейтинга оценка игры команд в прошлом месяце, а не только их результатов. Рейтинг субъективен, но создан он не только для бесконечных споров: таким образом мы хотим держать вас в курсе текущих дел в главных командах Европы и обращаем внимание на неожиданные команды, за которыми сейчас стоит следить.

Лучшей командой первого сезона стал «Ливерпуль», который опередил всех, несмотря на поражение в финале Лиги чемпионов и второе место в АПЛ. В самом начале нового сезона мы не стали расставлять команды по местам, а разбили топ-20 на 4 класса. Сейчас пришла пора первых оценок – и из двадцатки уже вылетел «Вильярреал», уступив место симпатичному «Брайтону». «МЮ» пока нет, но в сентябрьском рейтинге он наверняка появится.

Перед тем, как бежать в комменты, оцените двадцатку целиком:

Все, можно бежать.

Рейтинг лучших клубов Европы к старту сезона: четыре гиганта (без «ПСЖ») и остальные

Финальная версия прошлого сезона: «Ливерпуль» все равно лучший

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Составлено при участии Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

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