Скандальный выезд «Бетиса» в СССР: футболисты спали в аэропорту, должны были играть в Москве (или в Ташкенте), а оказались в Тбилиси

«Бетис» снова играет в России – с последней поездки прошло почти восемь лет.

В 2014-м испанцы приехали на ответный матч 1/16 Лиги Европы против «Рубина»: победили со счетом 2:0 и прошли дальше.

Только вот история путешествий в Россию не ограничивается Казанью: в 1978-м «Бетис» должен был играть с «Динамо» в Москве – в итоге пришлось поехать в Тбилиси.

«Бетис» почти ничего не знал о «Динамо»

Приключение «Бетиса» началось в январе 1978-го.

Команда впервые в истории играла в Кубке обладателей кубков. Сезон шел очень хорошо: на своем пути испанцы выбили «Милан» и «Локомотив» из Лейпцига. В четвертьфинале попалось московское «Динамо» – и соперник был настоящей загадкой.

Все дело в том, что, испанцы почти ничего не знали о советском футболе – конечно, кроме Льва Яшина. «Они хороши в техническом и тактическом плане, но их стиль слишком жесткий. Это все, что нам сейчас известно. Мы готовимся к ним почти с нуля», – говорил после жеребьевки представитель клуба Хосе Мария де ла Кончи.

В марте команды спокойно скатали 0:0 в Испании.

«Бетис» порадовался: несмотря на домашнюю ничью, команда все равно верила, что к ответной игре наберет форму и пройдет дальше. Команда всерьез надеялась на еврокубковый трофей – для этого требовалась победа в Москве.

Вот только столицу замело снегом, и матч пришлось резко переносить. Это сломало все планы.

Матч дважды переносили, «Бетис» страдал из-за пересадок, тренера успокаивала милиция

Сначала матч предложили сыграть в Ташкенте, но потом все же решили перенести в Тбилиси.

Все согласовали с советскими властями, испанское телевидение выпустило расписание. «Бетис» забронировал билеты на самолет и готовился к тяжелой поездке. Спойлер: она получилась и правда тяжелой.

За три дня до вылета «Бетис» отыграл матч в чемпионате – а потом вдруг оказалось, что часть их забронированных билетов на самолет в Копенгаген просто распродана. Пришлось выкручиваться: первым рейсом полетели лишь 12 человек, остальные отправились на следующее утро.

Пересадки выверяют до минуты, поэтому планы испанцев превратились в пюре. «Бетис» отменил рейс из Копенгагена – и ждал советского пилота. Почему? Все просто: без этого власти СССР просто не разрешали чартерам вход в воздушное пространство. Так «Бетис» потерял еще несколько часов.

В Тбилиси надо было лететь из Москвы. Еще одна пересадка – а «Бетис» уже полностью вымотан.

В столицу испанцы прилетели ровно в час ночи. Команде срочно нужно было отдохнуть: испанцы поселились в гостинице «Россия» и готовились спать, но вдруг выяснилось, что перелет в Тбилиси назначен на семь утра. Получается, до него оставалось меньше пяти часов – а игроки только-только почистили зубы перед сном.

«Бетису» пришлось срочно собираться и снова мчать в аэропорт. Команда чудом успела вовремя – а самолет из Домодедово запаздывал. Уставшие испанцы вышли из себя. Тренер Рафаэль Ириондо закатил истерику на весь аэропорт: «Свяжите меня с Брежневым! Срочно свяжите с Брежневым! Так просто нельзя!».

Ириондо так разозлился, что успокаивать буйного тренера пришлось органам правопорядка. Футболисты спали на диванах в аэропорту – журналисты из Испании били тревогу из-за того, что в «Бетисе» не выходили на связь. Испанских журналистов в СССР не впускали. Никаких новостей из Тбилиси не приходило.

«Бетис» все-таки добрался до Тбилиси, но проиграл 0:3. Это сильно ударило по испанцам, позже они выпрашивали переигровку, но жалобы ни к чему не привели.

«Ириондо очень страдал в поездке. Он беспокоился за своих игроков и считал это саботажем: он не мог иначе объяснить такое долгое ожидание, а также бездействие нашего посольства. Команду даже не встретили в Тбилиси. Это сильно задело, – писала газета ABC. – Поводов для недовольства было очень много.

Зато стадион имени Ленина был прекрасен. Он понравился футболистам».

Фото: РИА Новости/Евгений Городков; fc-dynamo.ru; realbetisbalompie.es