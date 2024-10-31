Джеррард вылетел из Кубка Саудовской Аравии от аутсайдера второй лиги. А еще переносит тренировки, чтобы смотреть «Ливерпуль»

Второй сезон Стивена Джеррарда в «Аль-Иттифаке» (пришел летом 2023-го, через полгода продлил контракт c предполагаемой зарплатой в 15,2 млн фунтов в год) складывается не слишком радужно.

После неожиданного вылета в Кубке Саудовской Аравии к британцу очень много вопросов.

Бурный старт и слабое продолжение – уже традиция, а теперь – поражение в Кубке

В первом сезоне команда с Мусса Дембеле, Карлом Токо Экамби, Джорджиньо Вейналдумом и Секо Фофана финишировала шестой. О чемпионской гонке речь не шла, но и до тройки для азиатской Лиги чемпионов дотянуться было невозможно – минус 17 очков.

Меньше «Аль-Иттифака» пропустил только чемпион «Аль-Хилаль», но в топ-10 команда Джеррарда была самой незабивной. Стартовали бодро – пять побед в семи матчах, но потом на трехмесячном отрезке «Аль-Иттифак» выиграл всего однажды в 12 играх. И закончил в шестерке.

Нельзя сказать, что в межсезонье клуб капитально усилился, хотя был трансфер 19-летнего вингера Жоао Косты из «Ромы» за девять миллионов евро.

Во втором сезоне с Джеррардом во главе «Аль-Иттифак» начал по привычке резво – выиграл три стартовых матча. А дальше – пять игр без побед, начиная с 0:3 от «Аль-Насра». Команда откатилась на десятое место в таблице. До лигочемпионского третьего – уже минус семь.

В прошлом сезоне Кубка Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» не прошел дальше 1/8 финала, проиграв «Аль-Насру» в дополнительное время из-за гола Садьо Мане. Сейчас вылетели на той же стадии, но есть разница – клуб проиграл «Аль-Джабалайну» из первого саудовского дивизиона (1:3).

«Аль-Джабалайн» с экс-игроком «Балтики» Наилсоном – восьмая команда своей лиги в прошлом сезоне, а сейчас вообще идет около зоны вылета, выиграв всего один матч из семи. Тем удивительнее поражение «Аль-Иттифака».

Джеррард перестроил тренировки под трансляции матчей «Ливерпуля»

Daily Mail приводит мнения болельщиков в соцсетях, которые недовольны решениями Джеррарда, и сразу нескольких саудовских репортеров, которые прямо раскритиковали тренера за работу. Кое-кто даже призывает к увольнению.

Джеррарду припомнили интервью Redmen TV, в котором он рассказал, что вместе с тренером вратарей Джоном Ахтербергом изменил расписание тренировок «Аль-Иттифака» для просмотра матчей АПЛ: «Мы с Джоном не раз следили за этим. Мы составили расписание с учетом матчей «Ливерпуля». Теперь игроки меня понимают: мы тренируемся в 9 или даже 10 часов вечера!»

Как пишет Daily Mail со ссылкой на саудовских журналистов, не все игроки довольны поздними занятиями.

Шансы на отставку Джеррарда все равно кажутся невысокими. Дело не только в результатах, Джеррард – важное лицо саудовского футбола, часть проекта по его развитию в целом. Именно об этом говорится в первую очередь в качестве аргумента, когда речь идет о возможных перестановках в «Аль-Иттифаке».

* * *

Календарь совсем не пощадит «Аль-Иттифак» в ноябре. Предстоят четыре матча с «Аль-Кадисией», «Аль-Хилалем», «Аль-Риядом» и «Аль-Иттихадом», которые располагаются не ниже шестого места. «Аль-Хилаль» с «Аль-Иттихадом» вообще занимают сейчас первые две строчки.

Не исключено, что такими темпами к зиме «Аль-Иттифак» переместится из середины в нижнюю часть таблицы. Тогда разговоры об увольнении Джеррарда зазвучат еще громче. У него и сейчас-то не слишком впечатляющая статистика: из 46 игр во главе клуба он выиграл 17, а проиграл 15.

Роналду подставил «Аль-Наср»: не забил пенальти на 90+6. Это вылет и еще один упущенный трофей

Фото: Gettyimages /Yasser Bakhsh / Stringer