«Бетис» и «Севилья» больше полувека соревнуются… в гребле 🚣 Это часть главного дерби города

Рассказывает Юрий Истомин.

Дерби «Бетиса» и «Севильи» даже без турнирных интриг всегда было зрелищным, а одна из его важных частей – регата на реке Гвадалквивир, где соревнуются команды по гребле от двух футбольных клубов города.

Регату придумал родившийся в Африке баск. В «Севилье» он играл в пятерке, которую сравнивали с немецким бомбардировщиком

Только в Примере соперничество «Бетиса» и «Севильи» насчитывает больше ста матчей. Первая в этом турнире встреча прошла еще в 1935-м, тогда на поле вышел нападающий Мигель Лопес Торронтеги. 22-летний футболист ушел без гола, а его команда разгромно проиграла – 0:3. Зато именно он через два года оформил первую победу «Севильи» в дерби, забив единственный мяч в игре.

Сегодня о Мигеле вспоминают не только как о великом форварде, посвятившем почти всю карьеру одному клубу. Торронтеги – основатель важнейшей традиции Андалусии. Он организовал соревнования гребцов, которые представляют две непримиримые команды.

Торронтеги – по центру

Севильцем Мигель стал не по рождению, а по призванию. У Торронтеги – баскское происхождение, но первые годы жизни он провел в Мелилье – испанском городе на африканском побережье. В начале XX века часть территории современного Марокко находилась под контролем Мадрида, там даже базировались футбольные клубы, один из которых однажды пробился в высшую испанскую лигу. Мелилья до сих пор остается испанским анклавом в Африке, а тогда переехавшая из Бильбао семья Торронтеги владела в окрестностях рудниками. Вернуться заставила Марокканская война. Мигель перешел в школу, где была футбольная команда, а в 17 лет оказался в «Малаге» и стал самым молодым игроком основы. Летом 1932-го клуб провел товарищеский матч против «Севильи», и Мигель так понравился тренеру соперника, что вскоре сменил команду.

Мать футболиста была против. Она хотела, чтобы сын занялся чем-то нормальным – например, стал инженером. Но Мигель нашел убедительный аргумент: он заявил, что в Севилье можно научиться химии и освоить профессию электрика, поэтому его отпустили. Так началась карьера нападающего, который через несколько лет стал частью легендарной атакующей пятерки. В конце 1930-х в «Севилье» зажигали Лопес, Кампанал, Раймундо, Беррокаль и Торронтеги.

Болельщики прозвали группу Los Stukas – в честь немецкого самолета. Дело в том, гражданская война в Испании закончилась в 1939-м победой Франсиско Франко, которого поддерживала Германия. Та отправляла в зону конфликта военную авиацию – в том числе Junkers Ju 87 Stuka (сокращенно от Sturzkampfflugzeug – пикирующий бомбардировщик).

Правда, через несколько лет Los Stukas распались: Торронтеги закончил карьеру в 1942-м в возрасте 29 лет.

Обратиться к футбольным клубам подтолкнуло безденежье. Лодки стоили слишком дорого

Интересы Торронтеги не ограничивались только футболом. Нападающий увлекался академической греблей и в 1960-м задумал провести в городе регату восьмерок с рулевыми. К тому моменту в Севилье уже работал яхт-клуб, но там не нашлось нужных лодок. Тогда Мигель заручился поддержкой местных фирм и предложил посодействовать футбольным клубам – «Севилье» и «Бетису». Они купили лодки и выставили по одному составу. Среди участников были профессиональные спортсмены, в том числе завершившие карьеру футболисты. Сегодня клубы набирают команды из гребцов нескольких городских яхт-клубов.

В гонке 1960 года победила «Севилья», которой, впрочем, повезло: у «Бетиса» сломалось весло, поэтому команда не досчиталась спортсмена и проиграла. Ту регату проводили в октябре (в последние годы проходит в ноябре) на реке Гвадалквивир, которая протекает через центр города.

Следующие две гонки также завершились победой «Севильи», но затем у организаторов закончились деньги. Регату не проводили вплоть до 1970-го. И лишь через год лодка «Бетиса» впервые финишировала первой.

Соревнования проводят регулярно, в 2020-м им не помешал даже коронавирус. Кроме того, четыре раза на реке проходили специальные регаты, посвященные разным событиям. Например, во время Seville Expo ‘92 вместе с лодками от футбольных клубов выступала команды Оксфорда и Кембриджа – те самые, что соревнуются на Темзе с 1829-го.

В 2002-м отмечали десятилетний юбилей гонки 1992-го, поэтому состав участников был таким же. А в 2005-м «Севилье» исполнилось 100 лет, что стало еще одним поводом пригласить команды английских университетов. В итоге юбиляров сломил «Бетис», который пришел первым, а их вечные соперники финишировали только третьими.

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Еще через 11 лет прошла на сегодняшний день последняя специальная регата, на которую позвали гребцов из «Малаги» и команду Страны басков. Вновь победил «Бетис».

«Севилья» пока доминирует и в футболе, и в гребле. Но на воде преимущество стирается

На фоне «Бетиса» «Севилья» выглядит гораздо более успешным клубом. Соперник «Зенита» последний раз брал трофей в 2005-м, когда выиграл Кубок Испании. С тех пор в одной только Лиге Европы «Севилья» побеждала шесть раз. Такой расклад сил прослеживается и в дерби: с 2018-го «Бетис» в лучшем случае добивался ничьей.

«Севилья» доминирует не только в футболе: мужская команда по гребле опережала исторических соперников 30 раз. Лучшим получился период с 1981-го по 2002-й, когда «Бетис» финишировал первым только четырежды. Зато со второй половины нулевых результаты «Севильи» перестали впечатлять. С 2008-го она выиграла только одну регату, а победная серия «Бетиса» длится уже 11 гонок. Благодаря такому рывку счет в серии не выглядит разгромным – 30:25. Для сравнения: только в чемпионате Испании у «Севильи» 48 побед над конкурентами – на 18 больше, чем у «Бетиса».

Помимо мужских регат на Гвадалквивире сегодня проходят и женские. Организаторы расширили программу соревнований в 1990-м, и в женском зачете «Бетис» немного сильнее – 17 побед в 32 гонках. Еще раньше добавили юниорскую категорию, где также лучше выступает клуб Пеллегрини и Хоакина, а с 1996-го ввели ветеранскую регату, где у «Севильи» только семь побед.

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Фото: Gettyimages.ru/Joaquin Corchero/Europa Press Sports; globallookpress.com/Joaquin Corchero/Keystone Press Agency; en.wikipedia.org