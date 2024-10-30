«Это не шутка». 48-летний Тотти думает о возобновлении карьеры

«Комо» Сеска уже предложил контракт.

48-летний Франческо Тотти решил вернуться в футбол. Это не шутка, уже пишут об интересе из Серии А.

Франческо нужно 2 месяца на подготовку. «Комо» предлагает контракт ради коммерческих целей

Тотти закончил с футболом еще в 2017-м, но теперь допускает возобновление карьеры: «Это не шутка. Я настроен вполне серьезно. Посмотрим, как отреагирует тело».

La Repubblica утверждает, что с Тотти уже связался новичок Серии А «Комо». Легенде «Ромы» предложили контракт до конца сезона – чтобы он мог тренироваться и даже выходить на замену в матчах Серии А.

«В последнее время мной интересовались некоторые клубы Серии А, – рассказывал недавно Тотти. – Это случилось месяц назад и заставило меня немного сойти с ума, слегка поволноваться. Я спросил себя: «Почему спустя столько лет я все еще им интересен?» Через пару месяцев я был бы готов».

«Комо» под руководством Сеска Фабрегаса хочет провернуть громкое возвращение Тотти в коммерческих целях, считает издание Il Messaggero:

«Клуб попадет во все мировые медиа через имидж Франческо. Тотти будет самым возрастным игроком в истории Серии А, а на берегах озера [Комо] взлетит экономика. Франческо привлекает внимание фанатов, зрителей и медиа. Тотти может даже сыграть несколько минут, но эта идея точно не связана с техническим усилением».

Этим летом «Комо» уже взял вечного Пепе Рейну (42 года). Плюс подписал экс-защитника «Ливерпуля» Альберто Морено (32), нападающего Андреа Белотти (30) и воспитанника «Барселоны» Серджи Роберто (32). Пришел и Рафа Варан (31), но, к сожалению, сразу закончил с футболом. Из них «Комо» потратился только на Белотти (4,5 млн евро). Одновременно и ярко по именам, и скромно по трансферным тратам.

Такой упор на звучные имена – вероятно, инициатива самых богатых владельцев в Италии.

До 2019-го «Комо» жил очень скромно: несколько месяцев не мог оплатить тренировочную базу, даже ходили слухи, что команда тренировалась за городом. «Комо» приезжал к маленькому стадиончику с плохим полем ранним утром, чтобы обойти внимание местных. Деньги на выживание выделяла местная компания Nicastro Group.

В 2019-м все изменилось: клубом заинтересовались два богача их Индонезии и заплатили за него около 800 тысяч. Формально «Комо» принадлежит британскому фонду SENT Entertainment, который входит в Djarum Group Роберта и Майкла Хартоно. Их табачная компания гремит на весь мир – точно знают, как проворачивать громкие сделки.

Тотти после завершения карьеры: скандалил с «Ромой», расстался с женой, играл в футбол 8x8

После окончания карьеры Тотти два года был директором «Ромы» – летом 2019-го со скандалом ушел , обвинив американских владельцев, что они выжили из клуба римлян. Еще, по словам Тотти, он вообще не влиял на процессы в любимом клубе:

«У меня не было возможности проявить себя. Я не был частью технического проекта. Для меня это болезненный выбор, я размышлял много месяцев. Но «Рома» – важнее всего. В клубе не должно быть деления на группы: кто-то за Тотти, кто-то за Паллотту (экс-президент «Ромы» – Спортс). Я всегда говорил: игроки приходит и уходят, тренеры приходят и уходят, президенты приходят и уходят, но символы – это навсегда. Меня вынудили принять это решение.

Есть люди, которые хотели выжить римлян из «Ромы». Они добились этого. На протяжении восьми лет американцы пытались отодвинуть нас в сторону. Они хотели этого – и у них получилось».

С тех пор Франческо работал над запуском агентства для помощи молодым игрокам в построении карьеры. Еще участвовал в любительском чемпионате Рима 8x8 – Lega Calcio A8. В январе 2020-го даже вонзил со штрафного под перекладину с точки, которая была ближе к лицевой, чем к линии штрафной (на красоту можно залипнуть здесь ).

В 2022-м Тотти неожиданно расстался с женой Илари Блази после 17 лет брака: «Я пытался преодолеть кризис, но понимаю, что расставания, пускай оно и будет болезненным, не избежать». Франческо назвал ложью утверждения, что все произошло из-за его измены. По его словам, изменила Илари, причем, с личным тренером Тотти Кристиано Иовино.

Кризис в длительных отношениях наступил еще в 2020-м, когда Тотти страдал от депрессии: «Я перестал играть, и в то же время мой отец скончался от коронавируса. Затем я тоже заболел им – для меня это был ужасный период. Моей жены не было рядом, когда я нуждался в ней больше всего. Весной прошлого года в наших отношениях окончательно наступил кризис. Диалога больше не было – ничего больше не было».

Теперь Тотти прибавил в бодрости и даже всерьез размышляет о возвращении в Серию А.

Лавстори Тотти и Илари Блази: он посвящал ей голы в дерби, она отговорила его от перехода в «Реал» (и скандалила со Спаллетти)

Фото: Gettyimages.ru /Valerio Pennicino, Wang He