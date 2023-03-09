7 комментариев

Винят трафик.

Два дня подряд матчи 1/8 финала Лиги чемпионов играют в Лондоне: во вторник «Челси» принимал «Боруссию», в среду «Тоттенхэм» ждал «Милан». Обе встречи начались с 10-минутной задержкой – команды опаздывали на стадион.

Опоздание «Боруссии»: кружили у стадиона 15 минут

Во вторник опоздал автобус «Боруссии». Хотя команда из Дортмунда неплохо обосновалась в Лондоне и тренировалась на поле Почетной артиллерийской роты – одного из старейших и самых прославленных военных подразделений мира.

Поле находится в самом центре британской столицы, а аренда стоит 1000 фунтов в час. Но есть минус: далековато от «Стэмфорд Бридж».

The Sun пишет, что на самом деле автобус «Боруссии» задержался из-за того, что 15 минут кружился на подъезде к «Стэмфорд Бридж». Впрочем, тренер немецкой команды Эдин Терзич не парился:

«Мы немного задержались, но вот мы здесь – и готовы биться за выход в следующий раунд. Мы не знаем, начнем ли вовремя или начало матча отложат. Мы кружили у стадиона около 15 минут, это немного беспокоит. Но не остановит нас сегодня».

Как потом оказалось, «Дортмунд» все же остановили – и сделал это «Челси». И, возможно, повлияло опоздание.

Сегодня в Лондоне дождь со снегом. Возможно, опоздали из-за этого «Тоттенхэм» и «Милан»

В среду опоздали и хозяева, и гости. Стефано Пиоли признался, что итальянский клуб попросил о небольшой отсрочке:

«Мы попросили задержать начало встречи на 10 минут, но нам пока не ответили. Это очень важная игра. Мы хотим пройти дальше, поэтому выйдем на матч максимально заряженными», – сказал тренер после прибытия на стадион.

УЕФА удовлетворил просьбу «Милана» (к тому же «шпоры» тоже опоздали). Поначалу даже в Англии не разобрались, на сколько сдвинулось начало – в студии BT Sport говорили, что встреча начнется на 30 минут позже.

Так в чем причина опоздания? Наш специальный корреспондент в Лондоне Дария Конурбаева докладывает: в столице Англии идет снег с дождем – это явно повлияло на движение, которое в дни Лиги чемпионов и так оживленное. Во вторник было холодно, но солнечно – вероятно, там была какая-то другая причина для опоздания.

***

А как не опаздывать на важный матч? Учит «Спартак» Владимира Федотова: в 2006-м на игру против «Интера» доехали на метро.

Фото: REUTERS/Toby Melville