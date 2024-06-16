Глупый автогол помешал «Шанхаю» Слуцкого. Могут потерять первое место

Обновление по успехам Леонида Слуцкого в Китае: его «Шанхай Шеньхуа» все еще лидирует и не проигрывает, но рискует потерять первое место – из-за глупого автогола.

Пропустили глупый автогол, но потащили пенальти – так «Шанхай» сыграл вничью

Соперником в этом туре был «Чэнду Жунчэн» – команда с третьего места, но сильно отстающая от двух лидеров. И эти ребята открыли счет. Точнее, в этом очень помогли игроки «Шеньхуа»: защитник Цзян Шэнлун нелепо срезал мяч в собственные ворота.

«Шанхай» быстро отыгрался – отличился ангольско-швейцарский форвард Сефас Малеле. Нападающий очень хорош в последнее время: у него уже пятый гол в шести матчах с начала мая.

Но во втором тайме к победе был ближе «Чэнду»: заработали пенальти, но вратарь команды Слуцкого потащил. При этом гости больше били и владели мячом. Но даже в такой ситуации «Шанхай» забрал ничью и продлил серию без поражений до 16 матчей.

Как дела в таблице: Слуцкий может потерять первое место

«Шанхай Шеньхуа» все еще возглавляет таблицу чемпионата Китая, но теперь может упустить лидерство уже в ближайшее время. Потому что «Шанхай Порт» отстает всего на одно очко, но провел на одну игру меньше.

Между прочим, «Порт» недавно играл против того же «Чэнду Жунчэн» – и победил 2:0. Уже 18 июня у преследователей игра против «Мэйчжоу Хакка» – команды с 12-го места. Так что команда Оскара, которая до этого ни разу не проиграла и всего три раза сыграла вничью, почти наверняка догонит и перегонит команду Слуцкого.