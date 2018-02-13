Первый дивизион - обзор 24-го тура

Первая тройка очков не теряет. «Экстрим Нетворкс-2» продолжает свою беспроигрышную серию, а «Олимпия» вновь побеждает. О главных событиях выходных в обзоре 24-го тура первого дивизиона.

Вся программа двадцать четвертого тура практически полностью была запланирована на воскресенье, и лишь «Павлино» со «СПАРТОЙ» свой очный матч проводили в праздничный день 23 февраля.

Можно было ждать, что хозяева смогут оказать сопротивление сопернику, однако борьбы не получилось. По нескольким причинам, основная из которых, состав, далекий от оптимального. И самой ощутимой выглядела потеря Григория Коробова, набравшего потрясающую форму в последних матчах. Очень быстро «СПАРТА» решила все вопросы, уже к 12-й минуте поведя со счётом 3:0. Перед перерывом случился ещё один гол, и вторая половина превратилась в простую формальность.

Гости могли себе позволить проверить в деле ближайший резерв, но даже без нескольких лидеров на поле преимущество гостей не вызывало сомнений. Лишь собственная неточность мешала увеличить счёт. В итоге в последние десять минут на поле вернулся штатный бомбардир Иван Луценко, и сначала забил свой второй мяч, а на последней секунде матча и вовсе оформил хет-трик. Сверх уверенная победа «СПАРТЫ», которая продолжает погоню за «Атлетико».

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Перед очной встречей «Марьино» и «Экстрим Нетворкс-2» разделяло всего три очка, правда у последних была ещё одна игра в запасе, так что в случае победы, гости могли оторваться от соперника на внушительное расстояние.

Хотя уже на первой минуте «Марьино» мог открыть счёт, однако ворота оппонентов спасла штанга. А вот «Экстрим» своим шансом воспользовался куда лучше, и Дмитрий Пантелин достаточно быстро открыл счёт. Вообще, стоит отметить, что полузащитник явно очень хорошо влился в новую для себя команду. Это был шестой матч Дмитрия за «Экстрим», и в пяти из них он забивал, причём в трёх и вовсе отмечался дублем.

В трёх, включая эту. Во втором тайме, Дмитрий едва не спас ворота «Марьино» от гола, когда в него попал мяч, летевший в створ, но отскок случился в пользу гостей, которые вновь вышли вперёд. Вновь, потому что ещё до перерыва «Марьино» сумел отыграться. Вообще игра получилась весёлой, с кучей моментов, и лучше ими воспользовались гости. Дмитрий Соловьёв в этом сезоне крайне редко появляется на играх «Экстрима», и матч с «Марьино» стал для него всего лишь четвертым. Однако опытный защитник уже успел забить «Атлетико» и «Вымпелу», отличился и сейчас. Достаточно быстро «Марьино» один мяч отыграл, а в концовке и вовсе мог спастись, но дважды мяч после ударов игроков хозяев не попал в створ. В итоге 3:2 – и «Экстрим Нетворкс-2» по-прежнему не проигрывает в этом календарном году.

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И у тех, и у других, в последние время было не самое лучше настроение, связанное не столько с результатами (хотя и они были не самые выдающиеся), а скорее с проблемами сбора на игру. Хотя на очную встречу «Простин» и «Авантюра» даже смогли привезти по одной замене.

Правда при этом, в обоих командах отсутствовали вратари. И если хозяева с этой проблемой свыклись давно (Стариков и Леонов очень органично смотрятся в перчатках), то для «Авантюры» потеря Дмитрия Авдеева могла оказаться фатальной. Так и случилось. Всё было решено ещё в первом тайме, когда Андрей Кургузов вместо привычного места в центре нападения, был вынужден доставать один мяч из сетки за другим. При этом нельзя сказать, что он допускал какие-то грубые ошибки, но отсутствие вратарских навыков всё же сказывалось. Хотя в одном из моментов он совершил очень даже симпатичный сейв, отбив мяч собственным лицом.

Во втором тайме Кургузов отправился на своё привычное место, и ход игры сделал робкую попытку повернуться в другую сторону. Правда перед этим «Авантюра» пропустила ещё два мяча, но после этого встрепенулась, да и соперник уже не так упорствовал. Хотя тот же Щербаков мог забить сумасшедший мяч ударом через себя с центра поля, но не сложилось. Тем не менее, «Простину» было грех жаловаться – девять забитых мячей изрядно подняли команде настроение. Тем более, что до этого удалось отличиться максимум трижды за матч. А вот по «Авантюре» это поражение может ударить прежде всего в психологическом плане, поэтому хочется пожелать команде не слишком падать духом.

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В центральном матче 24-го тура встречались прямые конкуренты в битве за бронзу. «Команчи» из четырёх последних матчей выиграли лишь один, а у «Вымпела» не так давно случилось два подряд поражения, поэтому назвать оптимальной свою текущую форму кому-то из оппонентов было нельзя.

Встреча началась довольно осторожно, но несмотря на это, счёт был открыт довольно быстро. Обрез хозяев в центре поля привёл к перехвату в исполнении Евгения Гусева, который обыграл соперника и выдал отличную передачу на ход Сергею Баранова. Нападающий «Вымпела» такие моменты обычно щёлкает как орешки, не подвёл он партнёров и на этот раз. Вообще, в первой половине гости смотрелись лучше, особенно надёжно действуя в обороне. По сути, у «Команчей» был всего один голевой момент, но Ширван Алиев не реализовал выход один на один, пробив мимо дальнего угла. А вот «Вымпел» незадолго до перерыва сумел воспользоваться своим шансом. Причём возник он практически из ниоткуда. Баранов поборолся за, казалось, безнадёжный мяч, и выкатил на пустые ворота Дмитрию Максимцеву.

Ситуация для «Команчей» во втором тайме выглядела как минимум неприятной, а совсем плохой она стала после того, как «Вымпел» заработал пенальти. Но интересный момент, «Вымпел» этот пенальти решил разыграть, и успешно. Только вот проблема в том, что по правилам 8х8 пенальти разыгрывать нельзя, так что судья в этом моменте ошибся. Вообще второй тайм получился достаточно скучным. Голевых шансов практически не было, «Вымпел» особо не рвался вперёд, хотя и при этом больше владел мячом, и крайне надёжно действовал в обороне. Лишь за несколько минут до конца «Команчам» удалось размочить счёт. Правда особых дивидендов это хозяевам не принесло, а на последних секундах скорее «Вымпел» должен был увеличивать преимущество, но и победа со счётом 3:1 вполне устроила гостей.

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«Атлетико» сохранял своё лидерство даже после пятничной победы «СПАРТЫ», но для восстановления комфортного отрыва команде нужно было обыгрывать непредсказуемый «Автопилот».

В матче первого круга «Атлетико» спасся на последней минуте, вырвав ничью, а иначе рисковал потерпеть второе подряд поражение. Но команда вырвала ничью, и возможно, приобрела что-то большее, чем просто одно очко. С тех пор команда демонстрирует потрясающий запас прочности именно в плане характера – не всегда всё идёт по плану «Атлетико», но с завидной регулярностью клуб берёт свои очки. Вот и первый тайм матча с «Автопилотом» получился не самым простым. Пусть Максим Гришин и открыл счёт ударом из-за пределов штрафной, хозяев это нисколько не смутило. Через несколько минут Сергей Мачин нейтрализует выход один на один, но мяч попадает в Дмитрия Самойлова, и от него залетает в сетку. Не прошло и минуты, как «Автопилот» и вовсе повёл, благодаря точному удару Виктора Гаманова. Могли хозяева забивать и ещё, но своими моментами не воспользовались. В итоге, перед свистком на перерыв «Атлетико» счёт сравнял благодаря очередному мячу лучшего бомбардира чемпионата Рустама Абдулсалямова.

Этот пропущенный мяч так сильно повлиял на настроение «Автопилота», что во втором тайме они выглядели гораздо бледнее, и ход игры диктовал уже соперник. На 37-й минуте Александр Трусов изящным ударом пяткой замыкает подачу с углового. А в середине тайма центральный защитник «Атлетико» Максим Гришин оформляет дубль, и вновь роковым для «Автопилота» стал угловой. Учитывая, что лишь трижды в этом сезоне «Атлетико» пропускал больше двух мячей за игру (в том числе как раз в матче этих команд первого круга), положение хозяев стало совсем неприятным. В итоге гости достаточно уверенно удержали нужный результат, а за несколько минут до конца сумели забить и пятый мяч, когда отличился Дмитрий Самойлов. Седьмая победа подряд для «Атлетико», а всего беспроигрышная серия команды насчитывает уже 18 матчей, и лишь трижды по её ходу команда сыграла вничью.

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Две подряд победы имел в своём активе «Финиш», и команда явно нацеливалась преподнести сюрприз «Металлисту», который в этой встрече выглядел явным фаворитом. А ведь ещё в прошлом сезоне хозяева обитали во втором дивизионе, в то время как гости играли в вышке, пусть и чаще всего не слишком удачно для себя.

И очень быстро предматчевые расклады стали сбываться. Всё в этом матче стало ясно в первые пятнадцать минут. Сначала Владимир Панфёров открыл счёт, пробив с не родной правой. Чуть позже в ворота Сергея Таищева влетел второй мяч. А особенно бурно «Металлист» праздновал третий гол – ведь отличился Олег Костюк, для которого этот мяч стал дебютным в составе новой команды. К слову, он, как и Дмитрий Бачинский в такую морозную погоду вышли на матч в шортах 3/4, и спокойно отбегали так всю игру. К четвертому мячу в ворота гостей привёл угловой, и остаток встречи превратился в простую формальность.

Лишь во втором тайме «Финиш» проснулся. Если до перерыва, команда создала по сути один опасный момент, когда Каберов с острого угла не попал в дальний угол, то тут начали появляться шансы. Правда перед этим курьезный гол дальним забросом с центра поля забил Владимир Поляков, и счёт вырос уже до 5:0. «Финиш» сумел размочить крупный счёт благодаря точному удару Дениса Умряева. Затем удалось забить ещё раз, впрочем, и свои ворота гости от шестого мяча не уберегли. Мог залететь и седьмой, когда в концовке был назначен пенальти. Однако голкипер «Металлиста» Артём Служавый с точки не смог переиграть своего коллегу по амплуа, пробив мимо цели.

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Ближайший, наряду с «Вымпелом», конкурент «Металлиста» вновь закрывал программу тура поздним вечером воскресенья. Чтобы не дать оторваться оппонентам, «Стандарту» нужно было сломить сопротивление «Олимпии», которая в прошлом туре подставила подножку «СПАРТЕ».

С первых минут гости захватили мяч под свой контроль, и «Олимпия» могла рассчитывать лишь на контратаки. Однако наконечник команды оказался затуплен – Никита Попков приехал на игру в бутсах, и помучившись недолго, ушёл на замену до конца встречи. Владея инициативой, «Стандарт» в первом тайме создал несколько опасных шансов, однако сумел пробить Дмитрия Золотова лишь раз, когда ударом из-за пределов штрафной отличился Иван Черепнёв. Ещё дважды «Олимпию» выручали штанги. Опасность у ворот гостей же возникала в основном после аутов в исполнении Юрия Каутова, однако от ниъ «Стандарт» достаточно уверенно отбивался. Ещё в одном эпизоде Глеб Карманов нейтрализовал выход один на один. А незадолго до перерыва «Олимпия» сумела сравнять счёт. Дальний удар Виталия Куца оказался сюрпризом для голкипера гостей, который не сумел отразить мяч, летевший практически по центру.

Этот глупый гол сбил «Стандарт» с толку, и во втором тайме поначалу чуть лучше выглядели хозяева. Хотя постепенно гости вернули себе мяч, но в этот момент пропустили второй гол. Мяч казалось уже уходил за бровку, и защитники «Стандарта» на мгновение потеряли концентрацию. И эта ошибка оказалась роковой. Всё тот же Куц почти с угла поля навесил на дальнюю штангу, где оставшийся без опеки Александр Злыгорев ударом в ближний угол вывел «Олимпию» вперёд. После этого «Стандарт» окончательно прибрал инициативу к своим воротам, а хозяева окопались сзади, и не стеснялись при необходимости просто выносить мяч вперёд. В итоге, не один из своих моментов гости реализовать так и не смогли, и три очка ушли в копилку «Олимпии».

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Сборная тура:

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Турнирная таблица:

Список бомбардиров:

Список ассистентов:

Обзор подготовил Иджилов Олег

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