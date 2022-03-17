Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших

Спорт России меняется до неузнаваемости – во многом по инициативе человека, ответственного за олимпийское движение и, по сути, запустившего отстранение наших.
Что мы знаем о Томасе Бахе – главе МОК?
Каким был Бах до МОК? Выиграл Олимпиаду, работал в adidas и стремился в спортивную политику
Бах – первый в истории олимпийский чемпион, избранный президентом МОК.
Он занимался фехтованием на рапире и взял золото в Монреале-1976 за сборную ФРГ, на чемпионатах мира – два золота и бронза. Все эти медали Томас завоевал в команде, а на Олимпиаде даже не попал в личный турнир. На чемпионатах Германии складывалось успешнее – кроме командных побед есть две индивидуальных золота.
За всю карьеру Бах попал только на одни Игры – все из-за бойкота ФРГ Олимпиады-1980: немецкие рапиристы подходили к турниру фаворитами, но не поехали в СССР. А к следующим Играм Томас, лично ощутивший абсурдность бойкотов, уже закончил.
Еще во время выступлений Баха манила спортивная политика: с 1975-го он работал в Немецкой федерации фехтования, в начале 80-х пробился в комиссию спортсменов МОК, затем присоединился к НОК Германии (и впоследствии возглавил его).
Параллельно с этим Бах получал юридическое образование – его взяли на работу в Бундестаг, а потом Томас открыл юридическую фирму.
В 1985-м Бах оказался в adidas – туда его пригласил Хорст Дасслер, сын основателя: Томас занял должность директора по международным отношениям. Затем оказался в совете директоров другого гиганта – Siemens, а 2006-м возглавил Арабско-германскую торгово-промышленную палату Ghorfa.
Ему удавалось параллельно выстраивать две успешные карьеры поблизости от спорта: в 1991-м Баха избрали в члены МОК, а через 4 года – в председатели апелляционной палаты CAS. Почти одновременно с назначением в CAS Томас оказался в исполкоме МОК, а дальше дважды избирался на должность вице-президента.
В сентябре 2013-го он сменил Жака Рогге на посту главы МОК, обойдя в голосовании олимпийского чемпиона Сергея Бубку и экс-гребца Дениса Освальда – того самого, который несколько лет спустя возглавил расследование по российскому допингу.
В качестве президента МОК Бах не раз попадал в тяжелейшие ситуации: русский допинг и серия трудных решений в связи с ним, коррупция в Рио-2016, перенос Олимпиады-2020 из-за пандемии, а затем и проведение этих Игр и Пекина-2022 в особых условиях.
Бах ходил на хоккей с Путиным, пил чай с Исинбаевой, восторгался Сочи-2014 и отдал всю долю МОК за те Игры «на пользу российскому спорту»
Через 5 месяцев после избрания Томасу предстояло испытание – Олимпиада в России на фоне усложняющейся политической обстановки. Бах с воодушевлением ждал Сочи-2014: «Мы полны уверенности, что Игры пройдут на великолепном уровне. Они войдут в историю олимпийского движения как уникальные, а олимпийские объекты предоставят всем спортсменам самые великолепные условия».
Россия тогда столкнулась с подобием дипломатического бойкота (примерно как Пекин только что) – не все лидеры европейских стран приехали на открытие. Конечно, ситуация была не такая масштабная, а Бах занял, как и в этот раз с Пекином, твердую позицию:
«Олимпийские игры – для спортсменов и спорта. Политикам нужно поддерживать атлетов. Мы не должны делать ошибку и превращать политическое мнение о стране во взгляд на Игры».
Прошло 8 лет, но медальный зачет Сочи-2014 до сих пор не финальный. Кто же его выиграл? Что с наградами России?
И тут же президент МОК попал под натиск: его обвиняли в лояльности к России – да, сейчас, наверное, это трудно представить.
А вообще, Бах и правда отлично общался с нашими. Вот он за чашечкой чая с Еленой Исинбаевой – мэром олимпийской деревни Сочи:
А вот смотрит хоккей в компании Владимира Путина:
В Сочи от Томаса сыпалось множество комплиментов организаторам и сборной России: «Необходимо отметить заметный прогресс российских спортсменов за последние четыре года после того шока, который был в Ванкувере. Впечатляет не то, что Россия выиграла столько медалей, а то, что дала выиграть медали другим, не забрав все».
А еще Бах обещал: об Играх в Сочи будут говорить только хорошее – настолько они получились успешными. МОК даже отказался от своей доли в прибыли от проведения Олимпиады и передал деньги в ОКР, чтобы «они пошли на пользу спорту России». Жест, который из 2022-го выглядит почти фантастикой.
Бах выступал против полного отстранения России. И мир считал, что он на поводу у Путина – да-да!
Бах всегда жестко высказывался о допинге – было бы странно слышать от президента МОК что-то другое:
«Если вы хотите услышать мое персональное мнение, то да, я за пожизненную дисквалификацию. Но для продвижения этой идеи я должен был проконсультироваться с различными судами, адвокатами и соратниками по этому вопросу, и понял, что это нелегально и невозможно».
До грандиозного допинг-скандала с участием коктейля «Дюшес», Григория Родченкова и дырки в стене случилось другое громкое дело – IAAF против российской легкой атлетики. Сложно поверить, но наши легкоатлеты выступают без флага почти 7 лет – с ноября 2015-го. Тогда Бах реагировал довольно мягко: «Мы думаем, что Россия будет сотрудничать с WADA и сделает все, что нужно, чтобы ее спортсмены поехали в Рио-2016».
Томас поддерживал ОКР, ратовал за защиту чистых спортсменов и надеялся на реформы в нашей федерации (ВФЛА) – все дипломатично и осторожно, никаких призывов к отстранению или коллективному наказанию.
К Олимпиаде в Рио уже разгоралось расследование по Сочи, но даже тогда МОК не занял жесткую позицию по отношению к России, а переложил ответственность на федерации – именно они формировали списки допущенных до Игр.
Бах продолжал риторику, которая очень популярна у нас: «Проблема допинга касается не только российских спортсменов, но и всего мира».
Иностранцам прощают допинг, а русским – нет
А недовольство самим президентом МОК в мире лишь усиливалось:
«Бах и его окружение не заинтересованы в последовательной политике борьбы с допингом, им нужны косметические изменения и решения проблем таким путем, чтобы никто от этого не страдал. Но господин Бах навлечет на себя гнев всех спортсменов мира, если еще раз пойдет на поводу у Путина», – негодовал немецкий журналист Хайо Зеппельт.
Вообще, отношения президента России с Бахом привлекали внимание. Они действительно провели много встреч, Путин поздравлял главу МОК с днем рождения и Новым годом, но Бах раз за разом объяснял – никакого влияния на его действия это не оказывает:
«Мы вели конструктивную работу перед Олимпиадой в Сочи. Со всеми лидерами стран, где проходят Игры, у меня одинаковые отношения. Чтобы внести ясность, скажу, что я не обсуждал с Путиным вопрос о санкциях в отношении России из-за допинговых проблем».
Мнение Баха часто совпадало с тем, что обсуждали в России. Он выступал за индивидуальную ответственность за допинг, приводя в пример самую масштабную систему: «Думаю, принятое решение вполне понятно. Например, в 1992 году никто не призывал исключить всю сборную Германии из-за допинговой системы, которая была раскрыта в ГДР. Мы говорим о справедливости, а не о политике. Справедливость должна быть независимой от политических оценок».
«Я выиграл Олимпиаду, но меня ждал допинг-контроль. Боже, через что я прошел!» Человек, который сдал крупнейшую допинг-систему в мире
При Бахе Россия лишь раз выступала без ограничений, но его все равно критиковали
Иронично, но при президенте, которого обвиняют в чрезмерной симпатии к России, наша сборная выступала в полном праве всего на одной Олимпиаде – как раз в Сочи-2014. А какие решения принимали на других?
1. В Рио-2016 Россия поехала с флагом и гимном, но не всех спортсменов допустили – это решали международные федерации. В легкой атлетике соревновалась только Дарья Клишина – одним из ключевых критериев допуска стало ее проживание вне России.
2. В Пхенчхан-2018 наши спортсмены попали под флагом МОК – без национальных символов (флага, герба, гимна) и в команде «Олимпийских атлетов из России». Расходы по участию россиян МОК взял на себя, но включил жесточайший фильтр: наши лидеры во многих видах просто не получили приглашения в Корею – без объяснения причин.
Ослабленная команда взяла в Пхенчхане всего два золота, в некоторых видах (например, биатлоне) даже не заполнив квоты.
3 и 4. В Токио-2020 и Пекин-2022 российские спортсмены отправились как команда Олимпийского комитета России. Вместо гимна звучал Первый концерт Чайковского, при этом разрешалась форма в цветах российского флага.
И все равно каждое решение МОК обсуждалось и зачастую осуждалось как слишком мягкое, половинчатое. Вот лишь несколько мнений насчет Баха и его отношения к допинговым проблемам России:
• Олимпийский чемпион в метании диска Роберт Хартинг о допуске России до Рио-2016: «Для меня Томас Бах является частью допинговой системы, а не системы по борьбе с допингом. Мне стыдно за него. Я часто говорил о том, что разочаровываюсь в Бахе, но теперь мое разочарование перешло на новую ступень».
• Адвокат и рупор Григория Рочденкова Джим Уолден о решении по Пхенчхану-2018: «Нет никаких сомнений в политизированности МОК, и это продолжается долгие годы. МОК пресмыкается перед Россией, тогда как без проблем наказывает маленькие страны.
МОК жалок, ему необходима смена лидера. Тем более что Томас Бах так и не понял, что дело не в Родченкове или Путине, а в олимпийских идеалах. Когда они нарушены или уничтожены – Олимпиада превращается в дешевый карнавал».
• Хайо Зеппельт о форме сборной ОКР в Токио-2020: «Невероятно! На форме нейтральных спортсменов может быть написано «Россия». CAS действительно считает, что это нейтральная форма? Ерунда. Так же было в Пхенчхане-2018, когда МОК и Томас Бах демонстрировали дружеское отношение к России».
Сам Бах постоянно говорил о справедливости, борьбе за права чистых спортсменов и о том, что спорт вне политики.
Резкое охлаждение в 2022-м: Бах предупреждал, что нельзя нарушать олимпийское перемирие, потом отчитал Тутберидзе и, наконец, призвал отстранить Россию
В марте 2021-го Баха переизбрали – это случилось накануне, пожалуй, самого сложного и насыщенного полугодия для МОК. Токио-2020 и Пекин-2022 разделили всего несколько месяцев, к тому же впервые Игры проводили в таких необычных условиях: во время пандемии, с жесткими ограничениями в обеих азиатских странах.
Кажется, с этим МОК справился, но в конце февраля-начале марта Томасу предстояло решение куда серьезнее. Он будто о чем-то догадывался уже на Олимпиаде в Пекине: на открытии подчеркнуто призывал политических лидеров «соблюдать олимпийское перемирие и дать миру шанс», на закрытии – 20 февраля – надеялся, что пример солидарности и миролюбия олимпийцев вдохновит политические власти всего мира.
Еще по ходу Игр Бах набросился на одного из главных тренеров России – Этери Тутберидзе:
«Я видел, как Камилу Валиеву с неимоверным холодом встречало ближайшее окружение (после проката в личном турнире). Это было пугающе. Вместо того чтобы утешить ее и попытаться помочь, вокруг нее царила атмосфера холода. Все это не вызывает особого доверия к ближайшему окружению Камилы – в связи с тем, что происходило в прошлом и с тем, что касается будущего».
Это очень суровый монолог и вообще неожиданный выпад – трудно вспомнить, чтобы хотя бы одного тренера в мире так отчитывал главный человек в спорте. При этом Бах сочувствовал самой Камиле, которая попала под пресс из-за допингового дела.
«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб
А вскоре от Томаса последовало жесточайшее решение: сначала МОК осудил нарушение олимпийского перемирия, а потом рекомендовал федерациям отстранить российских спортсменов. Бах, который всегда говорил, что политизировать спорт недопустимо, в этот раз выступил с другим посылом:
«Мы не попадемся в ловушку дешевых аргументов о том, что это – политизация спорта, противоречащая олимпийской хартии, которая требует политического нейтралитета. Тот, кто так грубо нарушает олимпийское перемирие политическими средствами, не может осуждать последствия как политические».
Кажется, теперь Баха нигде не считают другом России – особенно в России: здесь он преступник, слабый руководитель, игрушка в руках американцев, уничтожитель мирового спорта, а главное – кто он такой теперь для нас?
Вот две цитаты Ирины Винер – босса нашей художественной гимнастики – которые прекрасно иллюстрируют путь, который прошел Томас Бах для нашего спорта.
24 июля 2016-го: «Допустить Россию до Рио-2016 – мудрое решение МОК во главе с Томасом Бахом, настоящим спортсменом, олимпийцем, чемпионом Игр. Он знает, что такое готовиться и не выступать».
28 февраля 2022-го: «Это ужасно, политика полностью овладела спортом. Самые порядочные, честные, трудолюбивые люди, которые являются символом человечества, попадают под политические игры наших партнеров и такой организации, как МОК. Президент МОК сам является олимпийским чемпионом, он всегда благосклонно относился к тому, чтобы политика не вмешивалась в спорт. Политика не должна влиять на спорт, это слова Баха, но сейчас его слова попраны заявлением об отстранении».
Тотальная зачистка нашего спорта: МОК потребовал выгнать сборные России со всех крупных турниров – так и происходит
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев; Gettyimages.ru/Dan Mullan, Justin Setterfield, Matthias Hangst, Ian Walton; Facebook/yelena.isinbaeva.3
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