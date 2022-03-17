Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших

Спорт России меняется до неузнаваемости – во многом по инициативе человека, ответственного за олимпийское движение и, по сути, запустившего отстранение наших.

Что мы знаем о Томасе Бахе – главе МОК?

Каким был Бах до МОК? Выиграл Олимпиаду, работал в adidas и стремился в спортивную политику

Бах – первый в истории олимпийский чемпион, избранный президентом МОК.

Он занимался фехтованием на рапире и взял золото в Монреале-1976 за сборную ФРГ, на чемпионатах мира – два золота и бронза. Все эти медали Томас завоевал в команде, а на Олимпиаде даже не попал в личный турнир. На чемпионатах Германии складывалось успешнее – кроме командных побед есть две индивидуальных золота.

За всю карьеру Бах попал только на одни Игры – все из-за бойкота ФРГ Олимпиады-1980: немецкие рапиристы подходили к турниру фаворитами, но не поехали в СССР. А к следующим Играм Томас, лично ощутивший абсурдность бойкотов, уже закончил.

Еще во время выступлений Баха манила спортивная политика: с 1975-го он работал в Немецкой федерации фехтования, в начале 80-х пробился в комиссию спортсменов МОК, затем присоединился к НОК Германии (и впоследствии возглавил его).

Параллельно с этим Бах получал юридическое образование – его взяли на работу в Бундестаг, а потом Томас открыл юридическую фирму.

В 1985-м Бах оказался в adidas – туда его пригласил Хорст Дасслер, сын основателя: Томас занял должность директора по международным отношениям. Затем оказался в совете директоров другого гиганта – Siemens, а 2006-м возглавил Арабско-германскую торгово-промышленную палату Ghorfa.

Ему удавалось параллельно выстраивать две успешные карьеры поблизости от спорта: в 1991-м Баха избрали в члены МОК, а через 4 года – в председатели апелляционной палаты CAS. Почти одновременно с назначением в CAS Томас оказался в исполкоме МОК, а дальше дважды избирался на должность вице-президента.

В сентябре 2013-го он сменил Жака Рогге на посту главы МОК, обойдя в голосовании олимпийского чемпиона Сергея Бубку и экс-гребца Дениса Освальда – того самого, который несколько лет спустя возглавил расследование по российскому допингу.

В качестве президента МОК Бах не раз попадал в тяжелейшие ситуации: русский допинг и серия трудных решений в связи с ним, коррупция в Рио-2016, перенос Олимпиады-2020 из-за пандемии, а затем и проведение этих Игр и Пекина-2022 в особых условиях.

Бах ходил на хоккей с Путиным, пил чай с Исинбаевой, восторгался Сочи-2014 и отдал всю долю МОК за те Игры «на пользу российскому спорту»

Через 5 месяцев после избрания Томасу предстояло испытание – Олимпиада в России на фоне усложняющейся политической обстановки. Бах с воодушевлением ждал Сочи-2014: «Мы полны уверенности, что Игры пройдут на великолепном уровне. Они войдут в историю олимпийского движения как уникальные, а олимпийские объекты предоставят всем спортсменам самые великолепные условия».

Россия тогда столкнулась с подобием дипломатического бойкота (примерно как Пекин только что) – не все лидеры европейских стран приехали на открытие. Конечно, ситуация была не такая масштабная, а Бах занял, как и в этот раз с Пекином, твердую позицию:

«Олимпийские игры – для спортсменов и спорта. Политикам нужно поддерживать атлетов. Мы не должны делать ошибку и превращать политическое мнение о стране во взгляд на Игры ».

И тут же президент МОК попал под натиск: его обвиняли в лояльности к России – да, сейчас, наверное, это трудно представить.

А вообще, Бах и правда отлично общался с нашими. Вот он за чашечкой чая с Еленой Исинбаевой – мэром олимпийской деревни Сочи:

А вот смотрит хоккей в компании Владимира Путина:

В Сочи от Томаса сыпалось множество комплиментов организаторам и сборной России: «Необходимо отметить заметный прогресс российских спортсменов за последние четыре года после того шока, который был в Ванкувере. Впечатляет не то, что Россия выиграла столько медалей, а то, что дала выиграть медали другим, не забрав все».

А еще Бах обещал: об Играх в Сочи будут говорить только хорошее – настолько они получились успешными. МОК даже отказался от своей доли в прибыли от проведения Олимпиады и передал деньги в ОКР, чтобы «они пошли на пользу спорту России». Жест, который из 2022-го выглядит почти фантастикой.

Бах выступал против полного отстранения России. И мир считал, что он на поводу у Путина – да-да!

Бах всегда жестко высказывался о допинге – было бы странно слышать от президента МОК что-то другое:

«Если вы хотите услышать мое персональное мнение, то да, я за пожизненную дисквалификацию. Но для продвижения этой идеи я должен был проконсультироваться с различными судами, адвокатами и соратниками по этому вопросу, и понял, что это нелегально и невозможно».

До грандиозного допинг-скандала с участием коктейля «Дюшес», Григория Родченкова и дырки в стене случилось другое громкое дело – IAAF против российской легкой атлетики. Сложно поверить, но наши легкоатлеты выступают без флага почти 7 лет – с ноября 2015-го. Тогда Бах реагировал довольно мягко: «Мы думаем, что Россия будет сотрудничать с WADA и сделает все, что нужно, чтобы ее спортсмены поехали в Рио-2016».

Томас поддерживал ОКР, ратовал за защиту чистых спортсменов и надеялся на реформы в нашей федерации (ВФЛА) – все дипломатично и осторожно, никаких призывов к отстранению или коллективному наказанию.

К Олимпиаде в Рио уже разгоралось расследование по Сочи, но даже тогда МОК не занял жесткую позицию по отношению к России, а переложил ответственность на федерации – именно они формировали списки допущенных до Игр.

Бах продолжал риторику, которая очень популярна у нас: «Проблема допинга касается не только российских спортсменов, но и всего мира».

А недовольство самим президентом МОК в мире лишь усиливалось:

«Бах и его окружение не заинтересованы в последовательной политике борьбы с допингом, им нужны косметические изменения и решения проблем таким путем, чтобы никто от этого не страдал. Но господин Бах навлечет на себя гнев всех спортсменов мира, если еще раз пойдет на поводу у Путина», – негодовал немецкий журналист Хайо Зеппельт.

Вообще, отношения президента России с Бахом привлекали внимание. Они действительно провели много встреч, Путин поздравлял главу МОК с днем рождения и Новым годом, но Бах раз за разом объяснял – никакого влияния на его действия это не оказывает:

«Мы вели конструктивную работу перед Олимпиадой в Сочи. Со всеми лидерами стран, где проходят Игры, у меня одинаковые отношения. Чтобы внести ясность, скажу, что я не обсуждал с Путиным вопрос о санкциях в отношении России из-за допинговых проблем».

Мнение Баха часто совпадало с тем, что обсуждали в России. Он выступал за индивидуальную ответственность за допинг, приводя в пример самую масштабную систему: «Думаю, принятое решение вполне понятно. Например, в 1992 году никто не призывал исключить всю сборную Германии из-за допинговой системы, которая была раскрыта в ГДР. Мы говорим о справедливости, а не о политике. Справедливость должна быть независимой от политических оценок ».

При Бахе Россия лишь раз выступала без ограничений, но его все равно критиковали

Иронично, но при президенте, которого обвиняют в чрезмерной симпатии к России, наша сборная выступала в полном праве всего на одной Олимпиаде – как раз в Сочи-2014. А какие решения принимали на других?

1. В Рио-2016 Россия поехала с флагом и гимном, но не всех спортсменов допустили – это решали международные федерации. В легкой атлетике соревновалась только Дарья Клишина – одним из ключевых критериев допуска стало ее проживание вне России.

2. В Пхенчхан-2018 наши спортсмены попали под флагом МОК – без национальных символов (флага, герба, гимна) и в команде «Олимпийских атлетов из России». Расходы по участию россиян МОК взял на себя, но включил жесточайший фильтр: наши лидеры во многих видах просто не получили приглашения в Корею – без объяснения причин .

Ослабленная команда взяла в Пхенчхане всего два золота, в некоторых видах (например, биатлоне) даже не заполнив квоты.

3 и 4. В Токио-2020 и Пекин-2022 российские спортсмены отправились как команда Олимпийского комитета России. Вместо гимна звучал Первый концерт Чайковского, при этом разрешалась форма в цветах российского флага.

И все равно каждое решение МОК обсуждалось и зачастую осуждалось как слишком мягкое, половинчатое. Вот лишь несколько мнений насчет Баха и его отношения к допинговым проблемам России:

• Олимпийский чемпион в метании диска Роберт Хартинг о допуске России до Рио-2016: «Для меня Томас Бах является частью допинговой системы, а не системы по борьбе с допингом. Мне стыдно за него. Я часто говорил о том, что разочаровываюсь в Бахе, но теперь мое разочарование перешло на новую ступень».

• Адвокат и рупор Григория Рочденкова Джим Уолден о решении по Пхенчхану-2018: «Нет никаких сомнений в политизированности МОК, и это продолжается долгие годы. МОК пресмыкается перед Россией, тогда как без проблем наказывает маленькие страны.

МОК жалок, ему необходима смена лидера. Тем более что Томас Бах так и не понял, что дело не в Родченкове или Путине, а в олимпийских идеалах. Когда они нарушены или уничтожены – Олимпиада превращается в дешевый карнавал».

• Хайо Зеппельт о форме сборной ОКР в Токио-2020: «Невероятно! На форме нейтральных спортсменов может быть написано «Россия». CAS действительно считает, что это нейтральная форма? Ерунда. Так же было в Пхенчхане-2018, когда МОК и Томас Бах демонстрировали дружеское отношение к России».

Сам Бах постоянно говорил о справедливости, борьбе за права чистых спортсменов и о том, что спорт вне политики.

Резкое охлаждение в 2022-м: Бах предупреждал, что нельзя нарушать олимпийское перемирие, потом отчитал Тутберидзе и, наконец, призвал отстранить Россию

В марте 2021-го Баха переизбрали – это случилось накануне, пожалуй, самого сложного и насыщенного полугодия для МОК. Токио-2020 и Пекин-2022 разделили всего несколько месяцев, к тому же впервые Игры проводили в таких необычных условиях: во время пандемии, с жесткими ограничениями в обеих азиатских странах.

Кажется, с этим МОК справился, но в конце февраля-начале марта Томасу предстояло решение куда серьезнее. Он будто о чем-то догадывался уже на Олимпиаде в Пекине: на открытии подчеркнуто призывал политических лидеров «соблюдать олимпийское перемирие и дать миру шанс», на закрытии – 20 февраля – надеялся, что пример солидарности и миролюбия олимпийцев вдохновит политические власти всего мира.

Еще по ходу Игр Бах набросился на одного из главных тренеров России – Этери Тутберидзе:

«Я видел, как Камилу Валиеву с неимоверным холодом встречало ближайшее окружение (после проката в личном турнире). Это было пугающе. Вместо того чтобы утешить ее и попытаться помочь, вокруг нее царила атмосфера холода. Все это не вызывает особого доверия к ближайшему окружению Камилы – в связи с тем, что происходило в прошлом и с тем, что касается будущего».

Это очень суровый монолог и вообще неожиданный выпад – трудно вспомнить, чтобы хотя бы одного тренера в мире так отчитывал главный человек в спорте. При этом Бах сочувствовал самой Камиле, которая попала под пресс из-за допингового дела.

А вскоре от Томаса последовало жесточайшее решение: сначала МОК осудил нарушение олимпийского перемирия, а потом рекомендовал федерациям отстранить российских спортсменов. Бах, который всегда говорил, что политизировать спорт недопустимо, в этот раз выступил с другим посылом:

« Мы не попадемся в ловушку дешевых аргументов о том, что это – политизация спорта, противоречащая олимпийской хартии, которая требует политического нейтралитета . Тот, кто так грубо нарушает олимпийское перемирие политическими средствами, не может осуждать последствия как политические».

Кажется, теперь Баха нигде не считают другом России – особенно в России: здесь он преступник, слабый руководитель, игрушка в руках американцев, уничтожитель мирового спорта, а главное – кто он такой теперь для нас?

Вот две цитаты Ирины Винер – босса нашей художественной гимнастики – которые прекрасно иллюстрируют путь, который прошел Томас Бах для нашего спорта.

24 июля 2016-го: «Допустить Россию до Рио-2016 – мудрое решение МОК во главе с Томасом Бахом, настоящим спортсменом, олимпийцем, чемпионом Игр. Он знает, что такое готовиться и не выступать».

28 февраля 2022-го: «Это ужасно, политика полностью овладела спортом. Самые порядочные, честные, трудолюбивые люди, которые являются символом человечества, попадают под политические игры наших партнеров и такой организации, как МОК. Президент МОК сам является олимпийским чемпионом, он всегда благосклонно относился к тому, чтобы политика не вмешивалась в спорт. Политика не должна влиять на спорт, это слова Баха, но сейчас его слова попраны заявлением об отстранении».

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев; Gettyimages.ru/Dan Mullan, Justin Setterfield, Matthias Hangst, Ian Walton; Facebook/yelena.isinbaeva.3