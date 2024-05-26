Холанд по-прежнему не забивает в финалах. Или так только в «Сити»?

Эрлинг Холанд вырос в одного из лучших бомбардиров современности, но невозможно не заметить, насколько он нерезультативен в финалах.

В субботу «Ман Сити» уступил «Ман Юнайтед» в финале Кубка Англии (1:2), норвежец снова ушел без голов (хотя попал в перекладину).

Холанд сыграл в шести кубковых финалах за «Сити» и девяти в целом за клубную карьеру. За все игры Эрлинг забил всего три мяча, причем все они пришлись на этап в дортмундской «Боруссии».

Тем не менее, на дистанции в 9 месяцев Холанд всегда мегаполезен. За 45 матчей во всех турнирах этого сезона форвард забил 38 мячей и отдал 6 голевых передач.