Англичане обожают футбол, но выпивать любят не меньше. Пиво на стадионах в Англии – отдельная культура. А задумывались ли вы когда-нибудь, кто из фанатов во время матчей заливает в себя больше всех?

На основании опроса 18 тысяч болельщиков клубов АПЛ выяснилось, что фанаты «Челси» выпивают больше всех литров пива в течение игрового дня– в среднем по 3 литра пива на человека За ними следуют болельщики «Ливерпуля» и «Лестера» – по 2,4 литра в среднем.

У всех трех команд текущий сезон складывается не лучшим образом – вероятно, это и приводит фанатов к алкоголю.

А что по ценам?

Сразу оговорим: данные по ценовой политике от 2020 года. Самый дешевый стакан пива можно урвать на «Энфилде» – 3,9 фунта стерлингов.

На втором месте расположилась «Ман Сити», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» (все – по 4 фунта). Следом идут «Бернли» и «Ньюкасл», болельщики которых выкладывают 4,4 фунта за пинту.

Самая дорогая пинта у «Арсенала», «Челси» и «Вест Хэма» – там любители культурного отдыха платят 5,30 фунтов.

Фанаты «Ман Юнайтед» и «Эвертона» отдают за выпивку по 4,50 фунта, а болелы «Лестера» – 5,10.