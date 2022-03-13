«Поль больше не будет выступать за «МЮ»: личный тренер Погба видит его в «Ювентусе» или «ПСЖ»

После взлетов и падений, пребывание Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» может закончиться в июне этого года. Шесть сезонов в «красных дьяволах» были, мягко говоря, не впечатляющими.

Так что, как только контракт полузащитника истечет в конце сезона, он будет стремиться к смене обстановки, и его личный тренер разделяет это мнение.

Тренер Мэдди является одним из самых авторитетных персональных тренеров в футболе, он работал с такими игроками, как Миралем Пьянич, Эдин Джеко, Хуссем Ауар, Неймар, Нельсон Семеду, Исмаэль Беннасер и Николя Анелька.

Мэдди работает над физической формой Погба и считает, что французская звезда покинет «Манчестер Юнайтед» в конце сезона.

«Что касается Погба, то в конце июня он больше не будет игроком «МЮ», - сказал личный тренер в интервью ilBianconero.

«Я думаю, что для него правильно искать себя в другом месте, и, возможно, клубу тоже нужна свежая кровь. Так что самое разумное – расстаться».

«Поль может вернуться в «Ювентус», у него хорошие отношения с «бьянконери», но он также может перейти в «ПСЖ». Я думаю, что «ПСЖ» нужен такой полузащитник, как он, и он мог бы отправиться играть во Францию.

«Я бы исключил «Реал», потому что Зидана ушел из клуба, а Поль хотел работать с ним. На данный момент фаворитами являются «Юве» и «ПСЖ», но никогда не знаешь, что может случиться, посмотрим».