Турнир ставочников по НХЛ V. День 17. За новыми свершениями

Всем доброго вечера !

По итогам вчерашнего игрового дня ничего существенного во главе турнирной таблицы у нас не произошло, разве что сократилось только количество ставок у игроков, поэтому ситуация у нас напряженная и Чемпион – il1723, продолжает преследование лидера гонки – hodyry.

Так что очевидным становится факт, что il1723 не хочет расставаться с короной и наверняка намерен носить её не только до конца этого регулярного сезона НХЛ, а может и напялит этот головной убор ещё и в следующем сезоне. Hо пока всё это лишь только предположение, а то что оба наши претенденты на победу сегодня ночью опять играют - это факт.

Что же касается конкретно самых проведённых игр вчера, то я недаром акцентировал свое внимание на ставку il1723, где он выбрал победу Бостона в основное время, так как именно эта ставка из его вчерашних выборах было наиболее уязвима и по итогу проиграла, хотя и Бостон выиграл у Каролины (4:3OT). Свой вклад в этот успех Бостона имеет и новый актив этой команды - Рик Нэш, который преуспел и в атаке - забросив за новую команду свою первую шайбу, тем самым округлив количество набранных очков в НХЛ до 800, и в обороне - совершив сейв у собственных ворот, попав в хайлайты игрового дня.

Подвел своих болельщиков Питтсбург проиграв Дьяволaм (2:3), и если учесть сотрясение мозга Мэтта Мюррейя, который он получил ещё перед этой игрой и по понятным причинам не участвовал в ней, то атаке Пингвинов в последующих играх придётся еще более основательно стараться перебросать своих соперников.

Отличился конечно же вчера и капитан Хищников, а именно Йоси, на счету которого 5 (!) результативных передач в игре в Виннипеге. Тем самым он помог Нэшвиллу в итоге перебрасать своих оппонентов и оформить в конце игры победу (5:6).

Результативный день получился и у Джо Павелски, который в итоге набрал 4 (1+3) очка в игре с Эдмонтонoм. Излишне будет говорить, что Акулы одержали верх над Нефтяниками (5:2), к тому же титул 2-ой звезды игры получила новая акула - Эвандер Кейн (0+2), который теперь является и коллегой по звену вышеупомянутого Джо.

А как сегодня покажут себя другие "новички" своих новых команд - посмотрим совсем скоро, также как и узнаем насколько большая корона у нашего Чемпиона, и подойдет ли она ещё кому-нибудь другому.

Таблица после очередного игрового дня:

Для зрителей или как смотреть ставки игроков ?

Чтобы посмотреть ставки игроков надо зайти на веб-сайт http://flat-run.com/NewTips?tournament=204 . Там ты увидишь предстоящие матчи и ставки игроков на них, напомню что список постоянно пополняется новыми ставками, так что проверяйте обновления регулярно.

Ставки 17 дня ниже, картинка динамическая, чтобы обновить нажимайте ctrl+f5.

Правила турнира ставочников по НХЛ - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/il1723/1573698.html

Удачи !