3 Турнир по РФПЛ. Где вы, истинные патриоты ?

Всем привет !

Чот мало совсем интереса от вас к российской лиге по футболу, неужели никто не смотрит и не ставит ? (спрашиваю и удивляюсь сам )))

Вновь пинаю эту тему наверх, Лига ведь стартует уже в эту пятницу! Я делаю турнир по ставкам на эту лигу если хочешь провести следующие 2 месяца в соревновательном режиме, то давай присоединяйся, участие стоит всего 500 руб, а выиграть можно почти 6 тыщ.

Что за турнир ?

Это турнир очень похож на реальную игру в футбол или футбольного менеджера, только вместо голов у нас ставки на матчи. Ты должен выбрать свою команду на которую будешь ставить и соревноваться в этом умении с другими игроками, ставящими на игры их команд. Каждый реальный тур РФПЛ, расписание сводит двух игроков между собой, каждый из них делает по 3 ставки и заход каждой из них означает гол, таким образом если ты сделаешь 3 из 3х заходов, а твой соперник только 2 из 3х, ты победил, тебе присваивается 3 очка, которые идут в общую таблицу.

Победитель по итогам 10 туров получает звание чемпиона, денежный приз, звезду к нику и бэйдж в профайл. Помимо этого призовыми являются второе и третье место.

Начинаем мы вместе со возобновлением премьер лиги России, в следующую пятницу, ну а победитель будет определен с завершением чемпионата.

Но это все лирика, самое главное что ты получишь если будешь участвовать это море эмоций, турнирная борьба, удовольствие от побед над соперниками и горечь поражений на последних минутах, в общем это гораздо больше чем сами ставки.

Ниже коммент первого чемпиона, сразу после выигрыша:

А затем и второго чемпиона, тоже сразу после выигрыша:

Как это будет выглядеть ?

Каждый тур я буду делать пост со всеми играми и таблицей. Я сделал веб-сайт, на котором тебе нужно будет выбрать ставки на свою игру и все, дальше остается только смотреть игру и радоваться заходам. Выглядеть будет примерно так:

А сама игра примерно так:

Правила

Можете прочитать подробнее тут: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/il1723/1339853.html

Как участвовать ?

Пиши в комменты "Я участвую", команду за которую хочешь участвовать (ниже список свободных команд) и оплачивай взнос в 500 рублей по реквизитам ниже:

Webmoney: R981493945617

Киви (Qiwi): 447584907177

Paypal: jay-z_17@mail.ru

Я так понимаю можно карточкой оплатить пройдя по следующей ссылке: www.paypal.me/il1723

Команды/Участники:

Спартак - Илья Брукштейн

ЦСКА -

Зенит - Stierlitz18

Краснодар - Витальсончик

Ахмат -

Ростов -

Уфа -

Локомотив - Shon-11

Рубин - il1723 +++

Амкар

Урал - narsingh

Анжи

Арсенал -

Динамо -

Тосно -

СКА-Хабаровск -

В прошлом посту я всего 3 плюса насобирал. 3 человека уважают футбол в своей стране. Серьезно ? Неужто все так плохо ? Если и не будешь участвовать, то хотя бы плюсани, чтобы турнир таки состоялся !