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    baltika
    Блог Flat Run

    3 Турнир по РФПЛ. Где вы, истинные патриоты ?

    Теги Ставки на футбол премьер-лига Россия ставки на спорт

    Всем привет !

    Чот мало совсем интереса от вас к российской лиге по футболу, неужели никто не смотрит и не ставит ? (спрашиваю и удивляюсь сам )))

    Вновь пинаю эту тему наверх, Лига ведь стартует уже в эту пятницу! Я делаю турнир по ставкам на эту лигу если хочешь провести следующие 2 месяца в соревновательном режиме, то давай присоединяйся, участие стоит всего 500 руб, а выиграть можно почти 6 тыщ.

     

    Что за турнир ?

    Это турнир очень похож на реальную игру в футбол или футбольного менеджера, только вместо голов у нас ставки на матчи. Ты должен выбрать свою команду на которую будешь ставить и соревноваться в этом умении с другими игроками, ставящими на игры их команд. Каждый реальный тур РФПЛ, расписание сводит двух игроков между собой, каждый из них делает по 3 ставки и заход каждой из них означает гол, таким образом если ты сделаешь 3 из 3х заходов, а твой соперник только 2 из 3х, ты победил, тебе присваивается 3 очка, которые идут в общую таблицу.

    Победитель по итогам 10 туров получает звание чемпиона, денежный приз, звезду к нику и бэйдж в профайл. Помимо этого призовыми являются второе и третье место. 

    Начинаем мы вместе со возобновлением премьер лиги России, в следующую пятницу, ну а победитель будет определен с завершением чемпионата.

    Но это все лирика, самое главное что ты получишь если будешь участвовать это море эмоций, турнирная борьба, удовольствие от побед над соперниками и горечь поражений на последних минутах, в общем это гораздо больше чем сами ставки.

    Ниже коммент первого чемпиона, сразу после выигрыша:

    А затем и второго чемпиона, тоже сразу после выигрыша:

    Как это будет выглядеть ?

    Каждый тур я буду делать пост со всеми играми и таблицей. Я сделал веб-сайт, на котором тебе нужно будет выбрать ставки на свою игру и все, дальше остается только смотреть игру и радоваться заходам. Выглядеть будет примерно так:

     

    А сама игра примерно так:

    Правила

    Можете прочитать подробнее тут: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/il1723/1339853.html

     

    Как участвовать ?

    Пиши в комменты "Я участвую", команду за которую хочешь участвовать (ниже список свободных команд) и оплачивай взнос в 500 рублей по реквизитам ниже:

    • Webmoney: R981493945617
    • Киви (Qiwi): 447584907177
    • Paypal: jay-z_17@mail.ru 
    • Я так понимаю можно карточкой оплатить пройдя по следующей ссылке: www.paypal.me/il1723

     

    Команды/Участники:

      

    В прошлом посту я всего 3 плюса насобирал. 3 человека уважают футбол в своей стране. Серьезно ? Неужто все так плохо ? Если и не будешь участвовать, то хотя бы плюсани, чтобы турнир таки состоялся !

    Автор
    • il1723

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