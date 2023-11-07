Топ-25 игроков «Спартака» Романцева, версия читателей. В нем нет Сычева, но есть Робсон
Народный рейтинг.
Несколько дней назад к премьере сериала про «Спартак» на Кинопоиске мы начали собирать сразу два рейтинга лучших 25 игроков в истории красно-белых – редакционный авторства Глеба Чернявского и пользовательский, куда каждый мог вписать своих кандидатов.
Вот главные отличия двух рейтингов:
– В комментариях к рейтингу Чернявского вы недоумевали, куда подевался Робсон, один из первых бразильских легионеров чемпионата России. Здесь он на 14-м месте.
– Также было много вопросов про Игоря Шалимова, который зажигал еще у Бескова. Но в итоговый топ-25 он все же не попал. Также до топа не дотянули Рамиз Мамедов и Виктор Булатов.
– Александр Мостовой будет недоволен Чернявским больше, чем читателями: в редакционном рейтинге он 13-й, а в пользовательском – 10-й.
– 91 человек вписал в рейтинг Жерара Мукунку и лишь 17 упомянули Джона Терри.
– Тройка лидеров совпадает в обоих рейтингах, но в топе пользователей есть одно отличие. Листайте вниз, чтобы его найти.
Напомним, что проект с рейтингами приурочен к премьере документального сериала «Время „Спартака”» об эпохе Романцева (1989-2003) – он вышел 4 ноября на Кинопоиске, сейчас можно посмотреть первую серию. Производством занимались Плюс Студия и компания Stereotactic, а поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и Winline. Интервью для сериала дали более 30 человек, причастных к «Спартаку» того времени – в том числе Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Филимонов и другие.
Серии будут выходить между матчами «Спартака» в РПЛ и Кубке России – чтобы не пропустить их, кликните «Буду смотреть» на странице сериала. После первого уикенда у сериала более 13 тысяч оценок и средний балл 8,9.
Эти эмоции на всю жизнь.
А 5 все таки Аленичев. Карпин у меня пониже будет.
Тихонов
Титов
Никифоров
Цымбаларь
Аленичев
2. Онопко. В эпоху игры с либеро за счет игрового интеллекта бывал очень полезен. Не даром столько матчей за сборную. Игра на втором этаже на уровне. Но по европейским меркам топом никогда, видимо, не был, крепкий середняк.
3. Тихонов. Ну такое высокое место, конечно, по чисто игровому мастерству может и не заслуживал. Но если добавить харизму и лидерские качества, самоотдачу (за исключением года, когда его Романцев выгнал), был лидером всегда. Такое примитивное определение уж точно никак не заслужил.
4. Ширко был реально деревянным. Но скорость была отличной. Парни, кто играл в то время против него, рассказывали, что его даже во второй команде не продержали долго. Человек как электричка а том уровне уходил от защей. Никогда не был для меня выдающимся футболистом. Но потенциал был большой.
5. Черчесова гением вратарского искусства никогда не считал. Брал харизмой больше. Но и днищем точно не был.