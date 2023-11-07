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Топ-25 игроков «Спартака» Романцева, версия читателей. В нем нет Сычева, но есть Робсон

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Народный рейтинг.

Несколько дней назад к премьере сериала про «Спартак» на Кинопоиске мы начали собирать сразу два рейтинга лучших 25 игроков в истории красно-белых – редакционный авторства Глеба Чернявского и пользовательский, куда каждый мог вписать своих кандидатов.

Вот главные отличия двух рейтингов:

– В комментариях к рейтингу Чернявского вы недоумевали, куда подевался Робсон, один из первых бразильских легионеров чемпионата России. Здесь он на 14-м месте.

– Также было много вопросов про Игоря Шалимова, который зажигал еще у Бескова. Но в итоговый топ-25 он все же не попал. Также до топа не дотянули Рамиз Мамедов и Виктор Булатов.

– Александр Мостовой будет недоволен Чернявским больше, чем читателями: в редакционном рейтинге он 13-й, а в пользовательском – 10-й.

– 91 человек вписал в рейтинг Жерара Мукунку и лишь 17 упомянули Джона Терри.

– Тройка лидеров совпадает в обоих рейтингах, но в топе пользователей есть одно отличие. Листайте вниз, чтобы его найти.

Напомним, что проект с рейтингами приурочен к премьере документального сериала «Время „Спартака”» об эпохе Романцева (1989-2003) – он вышел 4 ноября на Кинопоиске, сейчас можно посмотреть первую серию. Производством занимались Плюс Студия и компания Stereotactic, а поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и Winline. Интервью для сериала дали более 30 человек, причастных к «Спартаку» того времени – в том числе Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Филимонов и другие.

Серии будут выходить между матчами «Спартака» в РПЛ и Кубке России – чтобы не пропустить их, кликните «Буду смотреть» на странице сериала. После первого уикенда у сериала более 13 тысяч оценок и средний балл 8,9.

 

18 комментариев

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Sasha_yakov
Рейтинг читателей оказался интереснее и точнее рейтинга Чернявского.
+11
0
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Павел Нестеров
Шалимов и в этот рейтинг не попал
+4
0
+4
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Spartakus1984
Первая тройка-это любимцы публики, каждый для себя по своему вкусу расставит их по местам.
+3
0
+3
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Лев Лебединский
Рад, что есть Робсон, и Тихонов заслуженно на первом месте
+2
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TFP_Sports
первая 3-ка совпала
+2
0
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Roaltar
Отличный список. Топ 5 у меня чуть другой. Первые двое без вопросов, а вот 3 стоит Никифоров, я на него в детстве молился) Терминатор с пушечным ударом. А как он нас против Нанта тащил в одиночку, когда все разъехались зимой?
Эти эмоции на всю жизнь.

А 5 все таки Аленичев. Карпин у меня пониже будет.

Тихонов
Титов
Никифоров
Цымбаларь
Аленичев
+2
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+2
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Spartakus1984
Ответ Holzenarm
Ну, не знаю... По- моему Мостовой самый сильный из всего списка.
А на сколько значимый для клуба?Он по сравнению с другими сыграл меньше и уехал после развала Союза почти сразу.А тут обсуждается все такие в большей степени команда середины 90-х
+2
0
+2
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Holzenarm
Ну, не знаю... По- моему Мостовой самый сильный из всего списка.
+2
-1
+1
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Toporila
Интересно было бы узнать, каких ещё легенд кроме Мукунку вписывали пользователи
+1
0
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Кирилл Романьков
Родионов, 2 бомбардир в истории Спартака и его нету в рейтинге. Стыдно
+3
-2
+1
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azar80
Странно, я Шалю и Родю указывал, а их нет
+1
0
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ТимТалер
Вполне понятный рейтинг для аудитории до 35 лет )
0
0
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Матвей Махнин
Не болельщик Спартака, но где Веллитон?
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-2
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Maxeg
Ответ Олег Олег
Номер один 1.Черенков 2.Нетто (это вообще за историю Спартака) 3.Гаврилов (тоже) Распиаренные 1. Титов(бромантан, допинг) Позор Спартака ! 2.Онопко (он даже не правильно пас дает вывернутой стопой , самый переоцененный средний футболист) 3.Тихонов(да , любимчик болельщиков, но очень посредственный футболист который тупо бил в ближний угол и тем самым запоров множество атак и усилий партнеров) 4.Ширко 5.Черчесов
1, Титов. История с допингом очень мутная. Нафига там был нужен броматан, понятия не имею. ИМХО Титов больше жертва, чем виновник. А по поводу игровых качеств - очень светлая голова и техника высочайшая были.
2. Онопко. В эпоху игры с либеро за счет игрового интеллекта бывал очень полезен. Не даром столько матчей за сборную. Игра на втором этаже на уровне. Но по европейским меркам топом никогда, видимо, не был, крепкий середняк.
3. Тихонов. Ну такое высокое место, конечно, по чисто игровому мастерству может и не заслуживал. Но если добавить харизму и лидерские качества, самоотдачу (за исключением года, когда его Романцев выгнал), был лидером всегда. Такое примитивное определение уж точно никак не заслужил.
4. Ширко был реально деревянным. Но скорость была отличной. Парни, кто играл в то время против него, рассказывали, что его даже во второй команде не продержали долго. Человек как электричка а том уровне уходил от защей. Никогда не был для меня выдающимся футболистом. Но потенциал был большой.
5. Черчесова гением вратарского искусства никогда не считал. Брал харизмой больше. Но и днищем точно не был.
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azar80
Ответ Maxeg
1, Титов. История с допингом очень мутная. Нафига там был нужен броматан, понятия не имею. ИМХО Титов больше жертва, чем виновник. А по поводу игровых качеств - очень светлая голова и техника высочайшая были. 2. Онопко. В эпоху игры с либеро за счет игрового интеллекта бывал очень полезен. Не даром столько матчей за сборную. Игра на втором этаже на уровне. Но по европейским меркам топом никогда, видимо, не был, крепкий середняк. 3. Тихонов. Ну такое высокое место, конечно, по чисто игровому мастерству может и не заслуживал. Но если добавить харизму и лидерские качества, самоотдачу (за исключением года, когда его Романцев выгнал), был лидером всегда. Такое примитивное определение уж точно никак не заслужил. 4. Ширко был реально деревянным. Но скорость была отличной. Парни, кто играл в то время против него, рассказывали, что его даже во второй команде не продержали долго. Человек как электричка а том уровне уходил от защей. Никогда не был для меня выдающимся футболистом. Но потенциал был большой. 5. Черчесова гением вратарского искусства никогда не считал. Брал харизмой больше. Но и днищем точно не был.
а привозы Стасика в 89, и 2002 вспомни
0
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