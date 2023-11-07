Топ-25 игроков «Спартака» Романцева, версия читателей. В нем нет Сычева, но есть Робсон

Народный рейтинг.

Несколько дней назад к премьере сериала про «Спартак» на Кинопоиске мы начали собирать сразу два рейтинга лучших 25 игроков в истории красно-белых – редакционный авторства Глеба Чернявского и пользовательский, куда каждый мог вписать своих кандидатов.

Вот главные отличия двух рейтингов:

– В комментариях к рейтингу Чернявского вы недоумевали, куда подевался Робсон, один из первых бразильских легионеров чемпионата России. Здесь он на 14-м месте.

– Также было много вопросов про Игоря Шалимова, который зажигал еще у Бескова. Но в итоговый топ-25 он все же не попал. Также до топа не дотянули Рамиз Мамедов и Виктор Булатов.

– Александр Мостовой будет недоволен Чернявским больше, чем читателями: в редакционном рейтинге он 13-й, а в пользовательском – 10-й.

– 91 человек вписал в рейтинг Жерара Мукунку и лишь 17 упомянули Джона Терри.

– Тройка лидеров совпадает в обоих рейтингах, но в топе пользователей есть одно отличие. Листайте вниз, чтобы его найти.

Напомним, что проект с рейтингами приурочен к премьере документального сериала «Время „Спартака”» об эпохе Романцева (1989-2003) – он вышел 4 ноября на Кинопоиске, сейчас можно посмотреть первую серию. Производством занимались Плюс Студия и компания Stereotactic, а поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и Winline. Интервью для сериала дали более 30 человек, причастных к «Спартаку» того времени – в том числе Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Филимонов и другие.

Серии будут выходить между матчами «Спартака» в РПЛ и Кубке России – чтобы не пропустить их, кликните «Буду смотреть» на странице сериала. После первого уикенда у сериала более 13 тысяч оценок и средний балл 8,9.