Топ-25 игроков легендарного «Спартака» Романцева: Титов и Тихонов выше всех, Робсону не хватило места
Недавно мы просили вас назвать 25 лучших игроков в истории «Спартака» под руководством Олега Романцева – и скоро опубликуем пользовательский рейтинг с результатами голосвания. Но сначала – покажем авторский рейтинг от Глеба Чернявского, главного по «Спартаку» в редакции Sports.ru. Разумеется, вам захочется прокомментировать его выбор – ждем вас в комментариях!
Мы запустили эту историю с рейтингами из-за того, что 4 ноября на Кинопоиске выйдет документальный сериал «Время „Спартака”» об эпохе Романцева (1989-2003). Производством занимались Плюс Студия и компания Stereotactic, а поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и Winline. Интервью для сериала дали более 30 человек, причастных к «Спартаку» того времени – в том числе Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Филимонов и другие.
Серии будут выходить между матчами «Спартака» в РПЛ и Кубке России — чтобы не пропустить их, кликните «Буду смотреть» на странице сериала.
А сейчас – отправляйтесь изучать и обсуждать рейтинг.
Реклама 16+. ООО «КИНОПОИСК». Erid: 2SDnjcGVSi4
Что до списка, то он конечно смешной, ибо в нем не нашлось места лучшему игроку Спартака раннего ОИРа - 1989-1991 - Игорю Шалимову, который на пару с Мостовым был лидером Спартака начала 90-х. Ну и конечно, не был Титов никаким лучшим игроком оировского периода. Если даже за скобки вынести гениальных Черенкова и Мостового, то лучшим игроком Спартака 90-х был конечно же Илья Цымбаларь.
Делать выборку в 25 человек безумно сложно, но если не скатываться во вкусовщину, то Спартак Романцева надо делить на периоды и в каждом периоде будут свои герои.
Первое поколение, условно назовём его пост-бесковским, хоть не все лидеры там при Бескове играли - 1989-1991
Лучшие игроки этого поколения на мой вкус: Черенков, Родионов, Шмаров, Мостовой, Шалимов, Черчесов, Кульков, главный итог - 1/2 Кубка Чемпионов с битыми по пути Реалом и Наполи.
В 91-ом 90% уехало и набрали второй набор - 1992 - 1994
Лучшие игроки и лидеры этого набора: Онопко, Карпин, Пятницкий, Ледяхов, Писарев, Бесчастных, Радченко (этот как раз оба периода зацепил понемногу). Достижение - полуфинал КК.
Дальше был промежуточный 95-й + поколение Пионеротряда: 1995 - 1998
Тут свои лидеры: Цымбаларь, Тихонов, Титов, Аленичев, Кечинов, Никифоров, Горлукович. 1/4 ЛЧ и 1/2 КУЕФА.
Ну и наконец, закат - 1999 - 2001, хотите добавляйте туда 2002-2003, но смысла в том безумии уже нет
Здесь те же Титов и Тихонов, плюс Робсон, возмужавший наконец Ананко, Бушманов, Парфенов, Булатов, Баранов.
Через все периоды в совокупности надо добавить Хлестова.
Может, кого-то забыл, но это основные люди Спартака эпохи Романцева. Расставлять их по местам интересно, но малопродуктивно. Если попробовать посмотреть беспристрастно, не учитывать людей отыгравших мало и блиставших раньше (как Черенков и Родионов) или позже (Павлюченко), то на мой вкус лучший игрок этих лет Илья Цымбаларь.
Текст вычитывать мы, разумеется, не будем.
Мостовой был прекрасным футболистом, но человеком оказался на удивление дешёвым.
редактырь, буть повнематочнее