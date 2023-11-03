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Топ-25 игроков легендарного «Спартака» Романцева: Титов и Тихонов выше всех, Робсону не хватило места

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Недавно мы просили вас назвать 25 лучших игроков в истории «Спартака» под руководством Олега Романцева – и скоро опубликуем пользовательский рейтинг с результатами голосвания. Но сначала – покажем авторский рейтинг от Глеба Чернявского, главного по «Спартаку» в редакции Sports.ru. Разумеется, вам захочется прокомментировать его выбор – ждем вас в комментариях!

Мы запустили эту историю с рейтингами из-за того, что 4 ноября на Кинопоиске выйдет документальный сериал «Время „Спартака”» об эпохе Романцева (1989-2003). Производством занимались Плюс Студия и компания Stereotactic, а поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и Winline. Интервью для сериала дали более 30 человек, причастных к «Спартаку» того времени – в том числе Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Филимонов и другие.

Серии будут выходить между матчами «Спартака» в РПЛ и Кубке России — чтобы не пропустить их, кликните «Буду смотреть» на странице сериала.

А сейчас – отправляйтесь изучать и обсуждать рейтинг.

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56 комментариев

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Belyaevo
Удивительно, что нет Шалимова. На старте карьера ОИРа в Спартаке - был основным в полузащите наравне с Мостовым. Но Ширко и сычев есть, а Шалимова нет.
+13
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+13
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playmaker
Ответ aseke
Только не Баранов и не Ширко. Это недоразумения в Спартаке. Горлукович, Хлестов и Филимонов - только в том плане, что долгое время олицетворяли Спартак. Но не входят в число самых лучших игроков команды за период. Остальные по делу.
Хлестов на мой взгляд лучший защитник за этот период
+11
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+10
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Vhlam
Булатова нет?! С его уходом Спартак и развалился надолго.
+7
-1
+6
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Шемберасы Гнидерса
Не хватило места Ананко, Парфенову, Булатову и Максимке
+5
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+5
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Demetrio-77
Ответ Vhlam
Булатова нет?! С его уходом Спартак и развалился надолго.
Прикольный комментарий. Такое может написать человек, начавший смотреть Спартак во второй половине 90-х. Витя, конечно, игрок был надёжный, но на нем в Спартаке ничего не держалось. Разваливаться Спартак начал скорее не с уходом Булатова, а с приходом. Как раз в 99-м ушёл Ярцев, Дасаев, а место подле ОИРа заняли лизоблюды Грозный с Павловым и потащили за собой всякий хлам, попутно избавляясь от Пионеротряда. Ушли Кечинов, Евсеев, Ширко, Цымбаларь, Тихонов и т.д. На год ещё запаса хватило с вернувшимся Бесом, но в ЛЧ уже в 2001 не блистали, а в 2002 всё покатилось в тартарары, но вряд ли это Булатов был единственной причиной))

Что до списка, то он конечно смешной, ибо в нем не нашлось места лучшему игроку Спартака раннего ОИРа - 1989-1991 - Игорю Шалимову, который на пару с Мостовым был лидером Спартака начала 90-х. Ну и конечно, не был Титов никаким лучшим игроком оировского периода. Если даже за скобки вынести гениальных Черенкова и Мостового, то лучшим игроком Спартака 90-х был конечно же Илья Цымбаларь.
+7
-3
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aseke
Только не Баранов и не Ширко. Это недоразумения в Спартаке. Горлукович, Хлестов и Филимонов - только в том плане, что долгое время олицетворяли Спартак. Но не входят в число самых лучших игроков команды за период. Остальные по делу.
+5
-1
+4
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Алексей1975
а где же Игорь Шалимов???
+3
0
+3
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Алексей1975
Черенков, Родионов, Шмаров великие игроки и олицетворение Спартака 80-ых годов...но явно состоялись как игроки до прихода Романцева...Черчесов и Горлукович то же самое....несправедливо забыты Дмитрий Попов, Андрей Иванов, Дмитрий Ананко и Виктор Булатов....
+2
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Spartakus1984
Ответ Артем Фенькин
Какой нафиг Филимонов на 4-ом месте??? И про Черенкова сказали, что он в Спартаке Романцева уже на закате был. Да я согласен Тихонов немного переоценен, но Титов это Хави на минималках и Цимбаларь что с Реалом делал!
Тихонов не переоценен-настоящий капитан и один из лучших бомбардиров в истории клуба,в Еврокубках.
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Demetrio-77
Список итоговый, конечно, смешной, но на то есть понятная причина. Людям, которые застали весь оировский Спартак 45+, и таковых тут не большинство.
Делать выборку в 25 человек безумно сложно, но если не скатываться во вкусовщину, то Спартак Романцева надо делить на периоды и в каждом периоде будут свои герои.
Первое поколение, условно назовём его пост-бесковским, хоть не все лидеры там при Бескове играли - 1989-1991
Лучшие игроки этого поколения на мой вкус: Черенков, Родионов, Шмаров, Мостовой, Шалимов, Черчесов, Кульков, главный итог - 1/2 Кубка Чемпионов с битыми по пути Реалом и Наполи.
В 91-ом 90% уехало и набрали второй набор - 1992 - 1994
Лучшие игроки и лидеры этого набора: Онопко, Карпин, Пятницкий, Ледяхов, Писарев, Бесчастных, Радченко (этот как раз оба периода зацепил понемногу). Достижение - полуфинал КК.
Дальше был промежуточный 95-й + поколение Пионеротряда: 1995 - 1998
Тут свои лидеры: Цымбаларь, Тихонов, Титов, Аленичев, Кечинов, Никифоров, Горлукович. 1/4 ЛЧ и 1/2 КУЕФА.
Ну и наконец, закат - 1999 - 2001, хотите добавляйте туда 2002-2003, но смысла в том безумии уже нет
Здесь те же Титов и Тихонов, плюс Робсон, возмужавший наконец Ананко, Бушманов, Парфенов, Булатов, Баранов.
Через все периоды в совокупности надо добавить Хлестова.
Может, кого-то забыл, но это основные люди Спартака эпохи Романцева. Расставлять их по местам интересно, но малопродуктивно. Если попробовать посмотреть беспристрастно, не учитывать людей отыгравших мало и блиставших раньше (как Черенков и Родионов) или позже (Павлюченко), то на мой вкус лучший игрок этих лет Илья Цымбаларь.
+3
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BBshkin
Ответ napoli_14
"Романцев о габаритном и техничном игроке. 188-метровый Ледяхов, который прекрасно работал с мячом и обладал шикарной обводкой, эту мечту исполнил, а заодно долетел со «Спартаком» до полуфинала Кубка Кубков. За способности рейтингуем его выше ожидаемого." Текст вычитывать мы, разумеется, не будем.
ну а чего, выше статуи Свободы, норм такой футболист
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napoli_14
"Романцев о габаритном и техничном игроке. 188-метровый Ледяхов, который прекрасно работал с мячом и обладал шикарной обводкой, эту мечту исполнил, а заодно долетел со «Спартаком» до полуфинала Кубка Кубков. За способности рейтингуем его выше ожидаемого."

Текст вычитывать мы, разумеется, не будем.
+2
0
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Олег_Пенза
Эх. легендарная была и команда, и игроки!!!
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aseke
Ответ Demetrio-77
Список итоговый, конечно, смешной, но на то есть понятная причина. Людям, которые застали весь оировский Спартак 45+, и таковых тут не большинство. Делать выборку в 25 человек безумно сложно, но если не скатываться во вкусовщину, то Спартак Романцева надо делить на периоды и в каждом периоде будут свои герои. Первое поколение, условно назовём его пост-бесковским, хоть не все лидеры там при Бескове играли - 1989-1991 Лучшие игроки этого поколения на мой вкус: Черенков, Родионов, Шмаров, Мостовой, Шалимов, Черчесов, Кульков, главный итог - 1/2 Кубка Чемпионов с битыми по пути Реалом и Наполи. В 91-ом 90% уехало и набрали второй набор - 1992 - 1994 Лучшие игроки и лидеры этого набора: Онопко, Карпин, Пятницкий, Ледяхов, Писарев, Бесчастных, Радченко (этот как раз оба периода зацепил понемногу). Достижение - полуфинал КК. Дальше был промежуточный 95-й + поколение Пионеротряда: 1995 - 1998 Тут свои лидеры: Цымбаларь, Тихонов, Титов, Аленичев, Кечинов, Никифоров, Горлукович. 1/4 ЛЧ и 1/2 КУЕФА. Ну и наконец, закат - 1999 - 2001, хотите добавляйте туда 2002-2003, но смысла в том безумии уже нет Здесь те же Титов и Тихонов, плюс Робсон, возмужавший наконец Ананко, Бушманов, Парфенов, Булатов, Баранов. Через все периоды в совокупности надо добавить Хлестова. Может, кого-то забыл, но это основные люди Спартака эпохи Романцева. Расставлять их по местам интересно, но малопродуктивно. Если попробовать посмотреть беспристрастно, не учитывать людей отыгравших мало и блиставших раньше (как Черенков и Родионов) или позже (Павлюченко), то на мой вкус лучший игрок этих лет Илья Цымбаларь.
Полуфинал с Антверпеном до сих пор горько вспоминать.
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aseke
Ответ Артем Фенькин
Какой нафиг Филимонов на 4-ом месте??? И про Черенкова сказали, что он в Спартаке Романцева уже на закате был. Да я согласен Тихонов немного переоценен, но Титов это Хави на минималках и Цимбаларь что с Реалом делал!
Титов очень зря в Баварию не ушел. Потом всё пошло не так.
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aseke
Ответ Алексей1975
Черенков, Родионов, Шмаров великие игроки и олицетворение Спартака 80-ых годов...но явно состоялись как игроки до прихода Романцева...Черчесов и Горлукович то же самое....несправедливо забыты Дмитрий Попов, Андрей Иванов, Дмитрий Ананко и Виктор Булатов....
Иванов и Попов - да, Ананко - может быть, Булатов - нет.
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Игорь 60
Еще бы добавил Шалимова, Парфенова, Робсона
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Алексей Зуев
Из моих не попали Шалимов, Булатов, Парфенов, Ананко. Зато резиновое изделие Сычева включили, это лютый позор, лютый.
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BBshkin
7 млн долларов за Аленичев на тот момент ну никак не 30! Это почти четверть от самого дорого на тот момент трансфера в истории, сейчас 30 стоят дрова.
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Андрей Арсентьев
Ответ Андрей Останин
Сычева там и близко быть не может. Мертвяк.А Мостовой должен быть после Егора, вторым. Тихонова уважаю, но талант Царя нельзя не ценить...
Сычёва поставили ради срача в комментах)
Мостовой был прекрасным футболистом, но человеком оказался на удивление дешёвым.
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RDaniel
188-метровый Ледяхов был бы в моем топ3
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dedushka
жаль, что Сычев не играл за «Спартака» в 1990-е
редактырь, буть повнематочнее
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Андрей Арсентьев
Ответ Onion
Черенков четвертый, а Филимонов выше Черчесова? Рейтинг от зумеров, которые во времена того Спартака ещё не родились.
При всём уважении к Черенкову, после 1989 года он уже не был первой скрипкой в «Спартаке»: неудачный отъезд во Францию, травмы, да и возраст давал о себе знать.
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kickass
Где Ананко?
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Борисенко Константин
Ну Сычев это смешно.Они рвали зимой на кубке Содружества вместе с Данишевским.И потом Сычев чуть-чуть в чемпе и все. Парфенова нету, он лучше Мамедова.Рамиз только в сезоне шести побед ЛЧ топил нормуль, а так даже не всегда в основе.А Ананко в сезоне ЛЧ с Байером и Спортингом вообще непроходим был.Тогда Спартак в рейтинге клубов на втором месте шел.
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