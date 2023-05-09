«Футбол для футболистов».

«Красному маю» – 55 лет. Весной 1968-го французы вышли на улицы, требуя отставки Де Голля, социальных гарантий и гражданских свобод. Поводы для недовольства были и у футболистов. Они удерживали штаб-квартиру Федерации, взяли в заложники генерального секретаря и добились права менять клубы.

Триггером для протестов стал вопрос о женских общежитиях (мужчин туда не пускали). Вскоре студенты потребовали отставки президента и снижения пенсионного возраста

После Второй мировой Франция искала баланс между разными видами республиканского строя. В 1946 году в стране приняли конституцию, которая предоставляла широкие права парламенту, а роль президента сделала номинальной. Затянувшаяся война в Алжире (повстанцы боролись за независимость) привела к внутреннему кризису и подтолкнула к серьезным переменам. В 1958-м к власти пришел Шарль де Голль, руководитель движения «Свободная Франция» в годы Второй мировой. Он инициировал конституционную реформу: так президент получил расширенные полномочия, а его правление постепенно становилось более авторитарным. Хотя газеты и журналы выходили без цензуры, государство полностью контролировало телевидение и радио. Экономика росла, но простые французы устали от засилья монополий, все еще высокого уровня бедности и возникших вокруг Парижа трущоб.

К тому же в 1968 году выросло первое послевоенное поколение, для которого Шарль де Голль как руководитель французского сопротивления уже не был авторитетом. Во второй половине 1940-х случился беби-бум, сильно изменивший демографическую ситуацию в стране. Тысячи молодых французов хотели получить высшее образование, но мест в университетах и студенческих общежитиях не хватало. На этом фоне росла популярность левых идей – от умеренного социализма до анархизма и даже маоизма.

Скопившаяся социальная напряженность должна была однажды выплеснуться на улицы, и произошло это после открытия общественного бассейна в кампусе парижского университета Нантер. Во время церемонии в январе 1968 года 22-летний студент Даниэль Кон-Бендит обратился к министру спорта и молодежи Франсуа Миссофу с просьбой отменить одно из правил посещения общежитий. В то время в мужские блоки пускали всех, а в женские – только женщин. Даниэля поддержали студенты Нантера, и вскоре университет стал центром протестного движения. 22 марта учащиеся захватили здание вуза и отменили занятия. Так начались первые беспорядки. Бунтари объединились в «Движение 22 марта» и проводили демонстрации под лозунгами «Запрещать запрещается», «Те, кто делает революцию наполовину, роют себе могилы» и «Будьте реалистами – требуйте невозможного».

2 мая правительство закрыло университет, чем спровоцировало новый виток протестов. Они перекинулись на другие вузы – прежде всего на Сорбонну, перед которой уже на следующий день прошел многотысячный митинг. Полиция его разогнала, а самых активных задержали и моментально приготовили к тюремным срокам. Протестующие призвали к забастовкам рабочих и начали строить баррикады на улицах Парижа. Они требовали отставки президента Шарля де Голля, 40-часовую рабочую неделю, минимальную оплату труда в размере 1000 франков и снижение пенсионного возраста.

6 мая в столице прошел марш солидарности, в котором приняли участие 20 тысяч человек. В полицию летели булыжники – в ответ протестующих избивали дубинками. В ночь на 11 мая полиция штурмовала баррикады Сорбонны, проявив еще большую жестокость. В середине месяца начались забастовки на крупнейших предприятиях. 19 мая они охватили два миллиона французов, а вскоре чисто протестующих выросло до десяти миллионов

Захват Федерации прошел под лозунгом «Футбол для футболистов». Игроки хотели повышения зарплат и права на трансферы

Протесты в Париже нашли отклик у многих футболистов. Например, 30 мая в разгар забастовки «Нант» и «Ренн» провели матч солидарности. На трибунах собрались 13 тыс. зрителей, а все вырученные средства ушли семьям бастующих.

Еще раньше уже сами футболисты в революционном порыве пытались решить свои проблемы. Ядром спортивного протеста стала команда «Ред Стар». Клуб, основанный еще в конце XIX века будущим президентом ФИФА Жюлем Риме, позиционировал себя как команда столичного пролетариата. В конце 1960-х у «Ред Стара» обострились отношения с Федерацией футбола Франции. Сезон-1966/1967 команда завершила в нижней части таблицы Лиги 2, но неожиданно продвинулась в высший дивизион благодаря предпринимателю Жан-Батисту Думенгу, призванному в народе красным миллионером за «левизну» и связи с Советским Союзом. Тот много лет руководил «Тулузой», выступавшей среди сильнейших команд Франции. В 1967-м он поссорился с мэром города и предложил «Ред Стару» слияние. Федерация пыталась помешать объединению, но юридически сделка была чистой. В итоге «Тулуза» прекратила существование (современный клуб под таким названием появился в 1970 году), а «Ред Стар» в 1967-м занял ее место в Лиге 1. Вскоре Федерация запретила такие слияния.

Самыми инициативными в парижской команде оказались Андре Мерель и Мишель Орио. Во время революционных событий мая 1968-го они вместе с игроками-любителями и спортивными журналистами захватили здание Федерации футбола Франции. Утром 22 мая протестующие без сопротивления ворвались штаб-квартиру и вывесили снаружи баннеры с лозунгами «Футбол для футболистов» и «Федерация принадлежит 600 тысячам игроков». Внутрь никого из сотрудников не пустили за исключением генерального секретаря организации Пьера Делоне (сын первого руководителя УЕФА Анри Делоне) и главного тренера-методиста французского футбола Жоржа Булона. Они стали заложниками.

Андре Мерель, Мишель Орио и еще около 60 человек сформировали Комитет действия и изложили требования в манифесте. Во-первых, они хотели справедливого распределения доходов Федерации: почти все деньги получали лишь призеры чемпионата, что увеличивало пропасть между бедными и богатыми клубами. В манифесте протестующие напомнили, что в отличие от организаций, курирующих другие виды спорта, Федерация футбола Франции отказывается от субсидий государства, рассчитывая только на коммерческий доход. По мнению Комитета, эти деньги можно было бы потратить на развитие любительских команд, финансирование более слабых профессиональных клубов и увеличение зарплат игроков.

В те годы футболисты действительно находились в уязвимом положении. Они получали относительно небольшие деньги, но главной проблемой был срок контрактов. Соглашения обычно истекали, когда футболисту исполнялось 35 лет. Фактически они обязывались выступать за одну и ту же команду до окончания карьеры, а чтобы ее сменить, нужно было надеяться на благосклонность руководителей клуба и заодно пройти унизительную процедуру лицензирования для выставления на трансфер. Еще в 1963 году обладатель «Золотого мяча» и Кубка чемпионов Раймон Копа называл такие условия рабскими. Тогда вместе с легендарным Жюстом Фонтеном он основал профсоюз футболистов, который в 1968-м поддержал требования протестующих. Кроме того, на их стороне был главный тренер сборной Луи Дюгоге.

Также протестующие требовали «избавить футбол от спекулянтов», уволить руководство Федерации и подключить к ее управлению игроков (все 600 тысяч, которых насчитали Мерель и Орио), предоставив им право голоса.

Футболисты удерживали штаб-квартиру пять дней, а потом добровольно ушли. Они надеялись привлечь внимание к проблемам, чтобы позже прийти к компромиссу во время переговоров.

Правительство утихомирило протестующих уже в июне. Но власть де Голля продержалась меньше года, а Федерация в итоге пошла на уступки

В разгар протестов президент Шарль де Голль уехал из страны в ФРГ, где надеялся заручиться поддержкой французских военных, расквартированных в Западной Германии. Но до ввода войск, к счастью, не дошло.

Вместо этого он поменял пару министров, распустил парламент и назначил на конец июня досрочные выборы. Так де Голль перехватил инициативу у протестующих. Студенты и рабочие оказались не готовы брать власть. К тому же правительство пригрозило вводом военного положения, если забастовки не прекратятся. Беспорядки пошли на спад: премьер-министр Жорж Помпиду пообещал реформы, а Шарль де Голль провел многотысячный митинг сторонников, что явно деморализовало противников правительства. На выборах правящая партия победила с убедительным результатом.

Правда, на этом кризис не исчерпался. Уже в июле Жорж Помпиду ушел с поста премьера из-за разногласий с президентом. Де Голль и новый глава правительства Морис де Мюрвиль продвигали большую административную и управленческую реформу, для чего назначили на апрель 1969-го референдум. Еще до голосования президент обещал подать в отставку, если его предложения не поддержат. Французы проголосовали против, и через несколько часов после референдума де Голль заявил, что уходит. Летом новым президентом республики стал Жорж Помпиду. Он назначил премьер-министром Жака Шабан-Дельмас (в прошлом – профессионального регбиста), который расширил гражданские свободы и социальные гарантии, а также отменил монополию государства в медиа.

В том же 1969-м перемены добрались и до футбола. Пьер Делоне ушел с поста генерального секретаря, а Комитет действия добился от Федерации пересмотра правил, по которым клубы подписывали соглашения с игроками. «Пожизненные» контракты ушли в прошлое – так система переходов стала проще и прозрачнее. Правда, в плане зарплат компромисс так и не нашли. Наоборот – из-за того, что контракты стали короткими, клубы стали занижать суммы. Профсоюз футболистов продолжил бороться за достойную оплату труда игроков. Он добился ее благодаря развитию общеевропейского трансферного рынка, который уравнял условия для игроков ведущих чемпионатов.

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Фото: East News/AP Photo ; globallookpress.com/imago stock&people, Roland Witschel/dpa ; Gettyimages.ru/Reg Lancaster / Stringer ; en.wikipedia.org