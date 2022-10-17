Раймон Копа – первый француз с «Золотым мячом». Он лишился пальцев на шахте и боролся с рабскими контрактами

Рассказывает Юрий Истомин.

Карим Бензема может стать пятым французом, получившим «Золотой мяч». Первым был Раймон Копа, легендарный нападающий середины прошлого века, который провел детство под землей, лишился пальцев, боролся за права футболистов и участвовал в ралли.

Настоящая фамилия нападающего – Копашевский. Его родители переехали во Францию, спасаясь от нищеты

В 2018 году журнал France Football учредил новую премию – Трофей Копа. Его вручают лучшему игроку в возрасте до 21 года, награду уже получали Килиан Мбаппе, Маттейс де Лигт и Педри. Но вряд ли хоть один из них столкнулся с теми трудностями, через которые прошел Раймон Копа.

Полное имя футболиста – Раймон Копашевский. Его родители, поляки по происхождению, переехали во Францию в 1919 году: после Первой мировой очень многие бежали от последствий войн и революций в другие страны на заработки. Нескольким тысячам выходцам из Польши дали работу на границе с Бельгией. Труд был тяжелым: иммигранты добывали уголь, причем в шахты спускались целыми семьями.

В 1931-м в городе Не-ле-Мин у Копашевских родился сын Раймон. Дома говорили в основном по-польски, да и его первые друзья были потомками мигрантов. Большинство ожидала непростая судьба шахтеров: после переезда в район Кале польским семьям запрещали другие способы заработка.

В школе Раймон получил прозвище Копа – сокращенно от «Копашевский». Учеба давалась парню тяжело, и главной радостью в жизни стал футбол. Копа сколотил дворовую команду и уже в 10 лет попал в местный любительский клуб «Не-ле-Мин», которым управлял инженер на шахте. А через четыре года Раймон сам впервые отправился под землю добывать уголь.

Неизвестно, что стало бо́льшим препятствием в жизни Раймона: оккупация (север Франции немцы захватили в 1940-м) или ограничения на труд для поляков, которые никуда не делись даже спустя годы. День будущего обладателя «Золотого мяча» выглядел так: подъем в 5 утра, работа на шахте до обеда, а после – тренировка по футболу. Однажды под землей произошел несчастный случай: из-за оползня Раймон потерял фаланги указательного и большого пальцев левой руки. За это ему назначили скромные, но все же выплаты, которые он получал до конца жизни. После аварии Копа перевели в котельную, но он понимал опасность каторжного труда в шахте, поэтому искал любую возможность освоить менее опасную профессию.

Позже Раймон вспоминал, что каждое обращение на биржу труда заканчивалось для него после упоминания фамилии. Копашевским, как и другим полякам во Франции, предложить было ничего. Из-за этого Копа не смог работать инженером (его интересовало электричество), зато получилось с футболом. И хотя заработать в любительской команде было невозможно, к тому периоду относится классная байка, связанная с первыми спортивными деньгами. Якобы болельщик клуба «Не-ле-Мин» пообещал 1000 франков, если нападающий забьет в ближайшем матче. Копа, конечно, забил и хотел разделить выигрыш между партнерами, но те отказались, и деньги достались матери футболиста.

В 1948-м Раймон отлично выступил в юношеских турнирах, самым престижным считался «Юный футболист» на стадионе «Коломб» в пригороде Парижа. Это было что-то вроде ярмарки вакансий и массового просмотра игроков. Копа заприметили скауты юношеской сборной Франции, но он все еще был поляком по паспорту, а менять гражданство разрешалось только с 21 года. Зато в 1949-м ему предложил контракт «Анже», и только после перехода в клуб второй профессиональной лиги Раймон ушел с шахты, где проработал до 17 лет. Теперь он получал 9000 франков в месяц – уже довольно много для несовершеннолетнего игрока, а по ходу сезона-1949/50 зарплату увеличили вдвое.

В «Анже» Копа не задержался. В 1951-м его перехватил «Реймс», впервые оформивший чемпионство двумя годами ранее. В дебютном сезоне Раймон отгрузил соперникам 13 мячей в 33 играх лиги, и болельщики осознали, что перед ними, возможно, один из величайших игроков поколения – с отличной скоростью и превосходным дриблингом. Маленького (рост Копа – всего 169 сантиметров) и юркого футболиста было невозможно остановить.

Почти сразу на Раймона посыпались первые титулы: в 1953-м он выиграл с «Рейсом» чемпионат Франции и Латинский кубок (скоротечный международный турнир среди команд из Испании, Португалии, Франции и Италии), а через два года повторил успех в лиге. Копа регулярно звали в сборную, где работал тот же тренер, что и в «Реймсе», – Альбер Батте. В мае 1955-го Копа вернулся на стадион «Коломб», где поучаствовал в победе над Англией в товарищеском матче. Единственный гол он забил с пенальти, а его сборная обыграла соседей с севера впервые за 14 лет.

Впрочем, в «Реймсе» Копа столкнулся и с большой личной трагедией. Летом 1953 года в ДТП погиб его друг и сосед Франсис Меано. Они были сверстниками, оба играли в нападении, прекрасно дополняли друг друга на поле и считались одними из самых талантливых футболистов команды. Сегодня в честь Меано названа трибуна стадиона «Реймса».

Раймон был частью великого «Реала» 1950-х: трижды брал Кубок чемпионов, но внезапно ушел из клуба

Сделать следующий шаг в карьере Копа подтолкнул сезон-1955/1956. В чемпионате команда финишировала лишь на 10-м месте, а нападающий забил только пять мячей. Зато именно в 1956-м «Реймс» сыграл в финале Кубка чемпионов. Решающий матч против «Реала» прошел в Париже, а на пути к нему французы подвинули датский «Орхус», венгерский «Вереш Лобого» и шотландский «Хибернианс». Матчи были результативными, в том числе финал: к 10-й минуте «Реймс» вел 2:0, но в итоге уступил мадридцам 3:4. Раймон регулярно выходил на поле в том розыгрыше, но ни разу не забил.

За Копа на Пиренейском полуострове следили давно. За год до парижского финала сборная Франции провела в Мадриде товарищеский матч, и тогда гости победили 2:1. Один из мячей забил как раз Раймон. Считается, что именно после этой игры за ним закрепилось прозвище «Футбольный Наполеон» – так о Копа с намеком на маленький рост писала Marca. С сезона-1956/1957 французский нападающий играл уже за «Реал».

В то десятилетие легендарный президент клуба Сантьяго Бернабеу регулярно приглашал мировых звезд. В 1953-м мадридцы увели у «Барсы» Альфредо Ди Стефано, через год его примеру последовал Эктор Риаль, а уже после приглашения Копы за лучшую команду Европы выступал Ференц Пушкаш. Впрочем, эти трансферы противоречили лимиту на легионеров: в Испании не допускалось больше трех иностранцев в заявке, поэтому юристы экстренно выбивали паспорта для аргентинцев Ди Стефано и Риаля.

Суперзвездный состав – традиционный повод для конфликтов. Но Раймон, пожалуй, меньше других раздувал эго, вовсю работая на поле. Ему удалось наладить отношения даже со скандальным Ди Стефано, а Пушкаша он и вовсе называл кумиром.

В первом сезоне за «Реал» Копа забил всего 8 мячей, зато сходу выиграл Кубок чемпионов. К 1959-му он взял этот трофей еще дважды, причем последний финал получился символичным: тогда в Штутгарте «Реалу» вновь противостоял «Реймс» с Альбером Батте во главе.

К тому моменту Копа блеснул и в сборной – взял бронзу на чемпионате мира-1958, где забил три мяча, в том числе в матче за третье место против ФРГ. И хотя Жюст Фонтен из все того же «Реймса» по ходу турнира отличился аж 13 раз, журнал France Football назвал Раймона футболистом года в Европе (до 1995-го трофей вручали только европейцам). Раймон стал первым французом и вторым игроком «Реала» (годом ранее приз достался Ди Стефано), который завоевал «Золотой мяч». До этого он дважды был третьим в голосовании, а в 1959-м занял второе место.

Копа перестал попадать в сборную из-за принципиальности тренера. Поводом для конфликта стала болезнь и смерть сына игрока

Удивительно, что нападающий вскоре покинул клуб. В том же 1958-м он отказался от долгосрочного контракта и подписал соглашение всего на год, сославшись на личные причины. Спустя сезон его забрал «Реймс» – единственный клуб, который мог потянуть зарплату игрока. Считается, что возвращение стало возможным только благодаря спонсору, который согласился покрыть часть издержек.

Сразу после перехода нападающий провел, пожалуй, лучший сезон в «Реймсе» – 14 голов, чемпионство, бесконечная любовь болельщиков и звание сильнейшего игрока лиги. Но начало 1960-х – не лучшее время для семьи Копа. За короткий срок умер брат жены, затем отец, а вскоре и сын Раймона. Незадолго до смерти ребенка он просил тренера сборной Жоржа Веррье не вызывать его на товарищеские матчи, но тот не послушал и выпустил нападающего против Венгрии в ноябре 1962-го. Ту встречу Франция проиграла, а Копа признался, что не хотел появляться на поле.

Правда, уже через три дня он вышел в Кубке чемпионов против «Аустрии» и без особых терзаний забил дважды. Возможно, именно это возмутило Веррье, который больше не вызывал Копа в команду. Единственной сборной, за которую с тех пор сыграл форвард, была сборная мира – с Эйсебио, Яшиным, Пушкашем, Зеелером и Ди Стефано. В таком составе она провела матч против англичан на «Уэмбли» в октябре 1963 года.

К слову, с Яшиным он познакомился еще за 9 лет до той встречи, когда в 1954-м «Динамо» приехало во Францию на товарищеский матч против парижского «Расинга». Хозяева решили укрепить состав, пригласив нескольких футболистов «Реймса», и среди них был еще молодой Копа, который, кстати, так и не забил Яшину. «Динамо» победило 1:0.

Копа негодовал по поводу контрактов и называл футболистов рабами. Благодаря ему игроки получили право регулярно менять команды

В 1964-м «Реймс» вылетел во вторую лигу, откуда вернулся только в 1966-м – о былых результатах можно было только мечтать. После второго вылета Копа закончил карьеру игрока, но дело не только в месте в турнирной таблице. Раймон страдал от последствий перелома ноги, требовались операции, и выходить на поле он уже не мог, а работать тренером не захотел. Копа сконцентрировался на бизнесе и правах футболистов, чем активно занимался еще в игровые годы.

В 1963-м Раймон сравнил футболистов с рабами. Сильнее всего его возмущали фактически бессрочные контракты, которые практиковались во французской лиге. Копа хотел добиться справедливости через Национальный союз профессиональных футболистов, который в 1961-м основал Жюст Фонтен. Копа никогда не возглавлял профсоюз, но многое сделал для соглашения с Федерацией: с 1969-го все контракты футболистов с клубами стали срочными.

Бизнес Раймон начал развивать его еще раньше – с середины 1950-х. Он продвигал личный бренд через спортивные товары, владел журналом, табачным магазином и даже отелем. А с 1958-го ему принадлежал завод по производству прохладительных напитков. Писали, что Копа вернулся из Мадрида на родину в том числе для того, чтобы управлять бизнесом. И тут он тоже добился успеха: под брендом Kopa, например, выпускалась игровая форма.

В 1969 году в отборе на чемпионат мира сборная Франции сыграла против Норвегии в джерси Kopa, а позже с брендом подписал контракт «ПСЖ». К бизнесу Район привлекал бывших партнеров по команде. По их словам, к работе компании Раймон относился с невероятным трепетом.

Раймон во многом опередил время и показал, что футболист может зарабатывать не только футболом. В конце 1970-х финт с личным брендом провернет Йохан Кройфф.

Копа никогда не боялся нового: в 1970-х работал на радио, в 1985-м (в 54 года) был штурманом в ралли-многодневке Париж-Дакар, а в 1991-м после падения железного занавеса впервые гостил на родине родителей – в Польше.

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Фото: globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst, Linacero; twitter.com/classicshirts; Gettyimages.ru/Hulton Archive; commons.wikimedia.org/Jeremy Jannick, Jack de Nijs for Anefo