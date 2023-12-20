Пиво в бане, поцелуи с незнакомцами… Что не так с «Иронией судьбы» с точки зрения здоровья?

Кое-что лучше не повторять.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» – новогодняя классика, с сюжетом которой знаком практически каждый. Понятно, что вся эта история – художественный вымысел, но что произошло бы с Лукашиным и Ипполитом, если бы они делали все эти безумные с точки зрения здоровья вещи на самом деле?

Разбираем, что будет с организмом, если выпивать в бане, выходить мокрым на мороз и целоваться с незнакомцами.

Пить пиво и крепкий алкоголь в бане

Выпивать в бане очень опасно для здоровья, потому что высокая температура и влажность усиливают влияние алкоголя на организм. Скачки артериального давления, тошнота, рвота – вот к чему может привести распитие спиртного в парной. Причем касается это не только крепкого алкоголя, но и так называемого легкого, к которому относится пиво.

При употреблении спиртного на фоне парения в бане усиливается негативный эффект алкоголя на сердечно-сосудистую и нервную системы. Главная опасность в том, что артериальное давление, на которое алкоголь и жара влияют и по отдельности, в бане может достигнуть опасной отметки.

Есть и еще один момент. Алкоголь вызывает обезвоживание организма, а во время парения человек и так теряет много жидкости. Обезвоживание может обернуться учащенным сердцебиением, головной болью и даже обмороком.

В идеале, чтобы сохранить здоровье и не подвергать себя опасности, нужно отказаться от спиртного не только во время парения, но еще и до. Оптимально, если человек прекратит употреблять алкоголь как минимум за сутки до посещения парилки.

Лететь в самолете пьяным

В целом, какого-то особого вреда для здоровья полеты навеселе не приносят. Но, надо признать, что ученые не слишком изучали этот вопрос, потому что проводить такие эксперименты на людях было бы негуманно.

Если говорить о предположительном негативном воздействии на организм, то алкоголь способствует усиленному выведению жидкости из организма, а если учесть, что в самолете воздух и без того пересушен, человек может столкнуться с обезвоживанием. Кроме того, спиртное немного подавляет защитную функцию иммунной системы, которой предстоит весь полет воевать с бактериями в замкнутом пространстве самолета. В результате риск простыть после перелета увеличивается в разы.

Оставлять салаты и готовые блюда на столе на всю ночь

Любая приготовленная еда может безопасно стоять на столе не более двух часов. Учитывая, что приключения киногероев длились всю ночь, а салаты так и стояли на столе (и периодически кто-то запускал в них свою вилку), можно предположить, что в них успели размножиться бактерии, которые могут стать причиной пищевого отравления – от сальмонеллы до кишечной палочки.

Лучше всего бактерии размножаются в пище при температуре от +5 до +60 °C, и их количество удваивается каждые 20 минут. Чтобы не сделать из салата чашку Петри, после нарезки ингредиентов его не надо заправлять. Салат нужно сразу же убрать в холодильник и выкладывать на стол небольшими порциями, добавляя соус прямо перед подачей, потому что салаты с заправкой хранятся в два раза меньше, чем незаправленные.

Как хранить новогодние салаты: оливье, крабовый, сельдь «под шубой». Как быстро их нужно съесть?

Выходить пьяным на мороз

Алкоголь притупляет многие ощущения, в том числе и ощущение холода, поэтому главная опасность спиртного на морозе – не почувствовать, что замерз. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды, поэтому организм теряет тепло еще быстрее. Ни алкоголь, принятый заранее, ни употребление спиртного непосредственно на морозе не помогут согреться и не улучшат терморегуляцию. При этом они могут создать опасную иллюзию тепла, которая приведет к худшим последствиям.

По данным МЧС, алкогольное опьянение – самая распространенная причина смерти на морозе. Около половины людей, замерзших насмерть, были в нетрезвом состоянии.

Целоваться с незнакомцем

«Французский» поцелуй с незнакомцем может обернуться целым букетом инфекционных заболеваний, вот только некоторые из них: грипп, коронавирус, инфекционный мононуклеоз, цитомегаловирус, герпес, гепатит B и C и даже сифилис.

Кроме того, при поцелуе передаются бактерии рода Streptococcus, которые провоцируют кариес, и Helicobacter pylori – основная причина язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Несмотря на то, что слюна обладает обеззараживающими свойствами, и попадание многих патогенных микробов в ротовую полость не приведет к болезням, лучше все-таки целоваться с человеком, о здоровье которого вы хоть что-то знаете. В идеале следует попросить справку о состоянии здоровья, прежде чем переходить на следующий этап отношений.

Выходить мокрым на мороз

Выйти в мокрой одежде на улицу зимой – верный способ получить обморожение. На холоде поверхностные кровеносные сосуды сужаются. Это приостанавливает кровоток в коже и под ней, а также помогает не допустить утечки тепла, которое необходимо для нормального функционирования внутренних органов. Если человек стоит на морозе в мокрой одежде, этот процесс ускоряется, поэтому обморожение может наступить даже за 5 минут. В результате есть реальный шанс остаться без пальцев, а то и кончика носа.

Идеально – не просто выходить на холод сухим, но и использовать принцип многослойности, то есть надевать 3 слоя одежды: термобелье, плотный дышащий средний слой и теплую куртку с ветро- и влагозащитой.

Бриться чужой бритвой

На сегодняшний день случаев заражения инфекционными заболеваниями при использовании чужой бритвы не задокументировано. Однако исключать заражение таким способом нельзя.

Дело в том, что бритва относится к средствам личной гигиены, наряду с зубной щеткой и маникюрными принадлежностями, которыми ни в коем случае не стоит делиться. В процессе бритья на лезвии могут остаться частички кожи, волос и мельчайшие капли крови. В последних могут остаться вирусы герпеса, иммунодефицита человека, гепатита, а также многие другие возбудители опасных болезней. Правда большую опасность в этом плане представляет классическая бритва с острыми лезвиями, а не электрическая, которую Лукашин одолжил у Ипполита.

И последнее…. заливная рыба – это полезное блюдо?

Заливное из рыбы – это холодное блюдо наподобие холодца. Для украшения в него кладут кусочки овощей, зелень, кислые ягоды, яйца или дольки лимона, а чтобы оно приобрело характерную желеобразную текстуру – добавляют желатин.

Часто можно услышать, что заливное, как и холодец, – это лучший источник коллагена. Но это очень спорный момент. Коллаген действительно содержится в этих блюдах, но в желудке он разлагается до аминокислот, точно так же, как стейк или филе рыбы на пару. Куда пойдут эти аминокислоты, решит сам организм. Возможно это будут суставы или потерявшая упругость кожа, а может и нет.

Никаких чудодейственных свойств у заливной рыбы нет, как впрочем и вреда. Это просто способ разнообразить рацион и получить полезные полиненасыщенные жиры, витамины и микроэлементы.

Читать также:

Фото: Мосфильм (1975). Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» ©