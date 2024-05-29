Помидоры: чем полезны для здоровья и кому могут навредить

Овощ, фрукт или ягода?

Удивительно, но споры о том, что такое помидор – ягода, овощ или фрукт – идут с XIX века. Все началось с того, что в 1893 году братья Никс – предприниматели, занимавшиеся импортом овощей и фруктов в Америку, подали в суд на таможенного чиновника Эдварда Хеддена, чтобы он вернул им уплаченные ранее налоги. Дело в том, что таможенный тариф в те времена облагал пошлиной импорт овощей, а фрукты ввозить в страну разрешалось бесплатно.

Братья решили доказать, что помидор – не овощ, как считалось ранее, а фрукт, а значит, за него можно не платить таможенные сборы. Так в народе стали распространяться слухи о фруктовом происхождении помидора.

Дело разбиралось в Верховном суде США, итогом судебных прений стало решение о том, что помидор – все-таки овощ. Объяснялось это тем, что его обычно подают при основном приеме пищи, а не на десерт. Составители современной Британской энциклопедии согласны с постановлением суда и тоже относят помидор к овощам, но уже из-за его нутриентного состава.

Ботаники выдвигают другую точку зрения. Они уверены, что помидор – ягода, потому что плод развивается из завязи цветковых растений, у которой есть семена, что характерно для ягод.

В России помидор традиционно считают овощем и ценят за содержащиеся в нем полезные вещества: от витамина С до калия и ликопина. В статье разбираемся, чем помидор полезен для здоровья, и может ли он быть противопоказан кому-то.

Что внутри помидора: состав и КБЖУ

Один небольшой помидор весом около 90 г содержит 16 килокалорий, 0,8 г белков, 3,5 г углеводов (из них 1,1 г – клетчатка) и 0,2 г жиров. Кроме того, в помидорах много калия, витамина C и магния.

В 100 г помидоров содержится :

237 мг калия,

12,5 мг витамина С,

11 мг магния,

10 мг кальция,

5 мг натрия,

0,5 мг витамина Е,

2341,4 мкг ликопина,

408,6 мкг бета-каротина,

38,2 мкг витамина А,

7,2 мкг витамина К.

Один средний помидор также содержит около 100 г воды, поэтому помогает поддерживать водный баланс в организме.

Польза помидоров

Основная польза томатов заключается в содержащихся в них витаминах, минералах, антиоксидантах и других биологически активных соединениях.

Поддерживают здоровье сердца

Ликопин вместе с другими антиоксидантами (витаминами A, E и C) благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Исследования показывают , что ликопин снижает содержание вредного холестерина (липопротеинов низкой плотности) в крови и защищает сосуды от холестериновых бляшек. Помидоры также содержат калий, который нормализует артериальное давление.

Препятствуют ухудшению зрения

Помидоры – отличный источник лютеина и зеаксантина, жирорастворимых пигментов, необходимых для нормального функционирования сетчатки глаз. Они предотвращают возрастное ухудшение зрения – макулярную дегенерацию сетчатки.

Чтобы жирорастворимые пигменты из помидоров усваивались лучше, важно добавлять к томатам полезные источники жира, например, заправлять салат оливковым, льняным или кунжутным маслом.

Защищают кожу

Каротиноиды, содержащиеся в помидорах, уменьшают вредное воздействие активных форм кислорода, которые образуются в коже на солнце и могут привести к раку. Для предотвращения меланомы одних помидоров будет недостаточно, но включение их в рацион в целом повысит устойчивость клеток к ультрафиолету.

Полезны при сахарном диабете

Ликопин способствует выработке гормона инсулина, который помогает клеткам утилизировать глюкозу и не допускать ее опасного избытка в крови.

Кверцетин помогает регулировать уровень сахара в крови, защищает печень и уменьшает распространенные симптомы диабета, такие как боль в суставах, раздражение кожи и онемение рук и ног.

Помогают снизить риск рака

В томатах много антиоксиданта ликопина. По данным исследований, он устраняет вредоносные свободные радикалы и таким образом защищает клетки от оксидативного стресса.

Ликопин помогает предотвратить развитие и распространение раковых клеток по организму и защищает от рака предстательной железы, толстой кишки, молочной железы.

Вред помидоров: могут привести к аллергии и спровоцировать изжогу

Люди, которые страдают от сезонной аллергии на цветение деревьев и трав, могут испытывать симптомы аллергии при употреблении помидоров. Это называется перекрестной аллергической реакцией. Она возникает из-за того, что в пыльце растений и в мякоти помидоров содержатся схожие по структуре белки. Поэтому иммунная система может их перепутать. В результате, когда человек с аллергией на цветение ест помидор, у него может зудеть во рту, появляется насморк, кашель, слезотечение. В редких случаях возможна тяжелая аллергическая реакция – отек Квинке или анафилактический шок.

Если такие симптомы возникают, то от употребления помидоров лучше отказаться и заменить их сладким перцем, редисом, разными видами капусты. В них тоже много полезных витаминов и минералов.

Кроме того, помидоры увеличивают кислотность в желудке и нередко приводят к изжоге у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. В этом случае томаты можно не убирать из рациона полностью, а подобрать переносимое количество. Для этого сначала придется пару недель не есть их совсем (чтобы ЖКТ успокоился), а затем вводить по чуть-чуть, начиная с четвертинки, и смотреть, как реагирует организм. Если изжоги нет, то постепенно можно увеличивать количество и так подбирать безопасную дозу.

Как выбрать и хранить помидоры

Спелый помидор в меру мягкий, насыщенного цвета, без трещин, повреждений и пятен на кожуре, с зеленым хвостиком и характерным ароматом.

Чуть недозрелые плоды можно положить в бумажный пакет вместе с бананом или разместить на подоконнике хвостиком вверх. Так они быстро дозреют. Совсем зеленые помидоры лучше не покупать – в них может быть больше нитратов и пестицидов.

Свежие целые помидоры следует хранить при комнатной температуре, а не в холодильнике. Так они дольше сохраняют свежесть и мягкую текстуру. В холоде мякоть может быстро стать мучнистой, помидор потеряет аромат.

Вымытый нарезанный помидор нужно хранить в холодильнике и съесть за пару дней, пока не разрушились полезные вещества.

Свежие или консервированные? Какие помидоры полезнее

Помидоры полезны в любом виде, потому что при термической обработке полезные свойства не теряются, а, наоборот, улучшаются. Единственное, станет меньше витамина С, в остальном – сплошная польза. Так, после варки, обжаривания или консервации ликопин и бета-каротин в помидорах становятся более активными. Максимальное количество биологически активных веществ содержится в томатной пасте и кетчупе, так как концентрация нутриентов возрастает при выпаривании жидкости из помидоров.

Однако польза томатов в пасте и кетчупе может частично нивелироваться, так как нередко в них превышено содержание соли и сахара, а также добавлены усилители вкуса. Чтобы выбрать полезный продукт, важно обращать внимание на состав – чем меньше ингредиентов, тем лучше. Также можно приготовить томатную пасту самостоятельно дома – мелко нарезать помидоры и варить их на медленном огне до мягкости, добавляя соль и выпаривая жидкость.

В процессе брожения помидоров при консервации вырабатываются пробиотики, которые полезны для кишечной микробиоты. Они помогают нормализовать процесс пищеварения и положительно влияют на иммунитет, поэтому ферментированные продукты важно употреблять регулярно.

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Фото: РИА Новости /Алексей Никольский, Михаил Метцель, Светлана Шевченко, Виталий Тимкив