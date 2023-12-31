Польза и вред редиски

Низкокалорийный суперфуд. Редиска – полезный овощ. При низкой калорийности (всего 19 ккал на 100 г) в ней содержится масса полезных веществ. Так, полстакана редиса содержат почти 20% рекомендуемой суточной нормы витамина С, а еще витамины В1, В2, В3, В5, В6, В9, кальций, железо, магний, цинк и фосфор. Они поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей, участвуют в регуляции сердечно-сосудистой и нервной систем, а также влияют на многие другие процессы в организме.

В чем польза редиски

Не стоит воспринимать редиску, как и любой другой овощ, как «средство от всех болезней». Важно то, что овощи помогают нам разнообразить рацион и укрепить здоровье.

Исследований о влиянии редиса на здоровье мало. При этом, информации о пользе питательных элементов, которые входят в ее состав, – достаточно. Так, известно, что клетчатка, антиоксиданты и витамины, содержащиеся в редисе, улучшают работу пищеварительной системы, регулируют уровень сахара в крови и в целом благотворно влияют на организм. Рассмотрим эти вещества подробнее.

Клетчатка

В 100 г редиса содержится 1,9 г клетчатки, которая предотвращает запоры, помогает контролировать уровень сахара в крови и способствует снижению веса. Она переваривается медленно, поэтому чувство сытости после употребления продуктов с клетчаткой сохраняется дольше, человек реже переедает. Кроме того, богатый клетчаткой рацион снижает риск развития некоторых заболеваний пищеварительной системы, например, язвенного колита и геморроя. Антиоксиданты

Антиоксиданты придают редиске яркий цвет, а заодно защищают клетки от свободных радикалов – особых нестабильных молекул, которые могут повредить клетки и навредить организму. С разрушающим действием свободных радикалов связывают развитие некоторых заболеваний сердца, сахарного диабета и даже рака. Антиоксиданты в редисе – это витамин С и коэнзим Q10, они также обладают и другими эффектами. Так, при участии витамина С в клетках кожи вырабатывается коллаген – строительный элемент, благодаря которому она сохраняет упругость и быстрее заживает после травм. Коэнзим Q10, или убихинон, помогает клеткам вырабатывать энергию, поддерживает сердечно-сосудистую и иммунную системы, а также положительно влияет на работу печени.

Антоцианы (еще одна разновидность антиоксидантов)

Антоцианы играют ключевую роль в профилактике различных заболеваний, и снижают риск развития артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа благодаря противовоспалительным и сосудорасширяющим свойствам. Эти заболевания входят в десятку главных причин смертности в мире.

Антоцианы также влияют на уровень холестерина в крови и укрепляют стенки кровеносных сосудов, что способствует улучшению кровообращения и здоровью сердечно-сосудистой системы. Кроме того, они уменьшают окислительный стресс в клетках, что замедляет процессы старения и уменьшает риск развития хронических заболеваний.

Глюкозинолаты

Редиска относится к крестоцветным овощам. Все крестоцветные содержат особые вещества – глюкозинолаты (в редисе это мирозиназа, глюкозинолат и изотиоцианат), которые и придают овощам характерную «остринку» и горьковатый привкус. В организме глюкозинолаты расщепляются на метаболиты, которые, как и антиоксиданты, помогают защитить клетки от свободных радикалов. Кроме того, глюкозинолаты обладают антимикробным эффектом и помогают в профилактике бактериальных, вирусных и грибковых инфекций.

Также ряд исследований показал, что диета, богатая крестоцветными овощами, в том числе редисом, способствует профилактике возникновения злокачественных опухолей. Известно, что изотиоцианаты редиски активны в отношении опухолевых клеток в толстой кишке, легких, молочной железе. Метилизогермабуллон

Исследования на животных показали, что органическое вещество метилизогермабуллон, полученный из экстракта корня редиса, стимулирует подвижность тонкой кишки и, как следствие, помогает ускорить обмен веществ. Ученые еще исследуют этот вопрос, чтобы понять, как регулировать сниженную моторику желудочно-кишечного тракта с помощью редиса, как например, при гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни.

Белок RsAFP2

В редисе содержится белок RsAFP2, который обладает противогрибковой активностью и может противостоять избыточному росту возбудителя молочницы – гриба Candida albicans. Хотя в норме Candida входит в состав микрофлоры тела человека, при определенных условиях, например, при ослаблении иммунитета, она может спровоцировать грибковую инфекцию.

Однако пока эффективность белка RsAFP2 в отношении Candida albicans подтверждена только в лабораторных условиях и на моделях животных, поэтому утверждать, что употребление редиски поможет справиться с молочницей или другими грибковыми инфекциями, рано.

Кому редиска может навредить

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослым следует съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов в день, чтобы снизить риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, болезни сердца, рак. При этом рацион должен быть разнообразным – есть только редис в надежде получить необходимую норму клетчатки может быть небезопасно. Так, редиска может вызвать аллергию у людей с гиперчувствительностью к другим крестоцветным овощам. Обычно аллергия на редиску проявляется зудом и сыпью на коже, реже у человека может возникнуть тошнота, диарея, отек губ и трудности с дыханием. Если после употребления редиса появляются подобные симптомы, следует заменить его другим овощем.

Редиска – полезный и безопасный продукт. Однако некоторым людям все же стоит есть ее с осторожностью.

Проконсультируйтесь с врачом, если вы:

Страдаете от обострений гастрита или язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Дело в том, что редиска раздражает слизистую оболочку желудка, и при наличии воспалительного процесса может усилить болезненные ощущения и усугубить симптомы.

Стоите на учете у эндокринолога по поводу гипотиреоза. Исследования на животных показали, что редиска в большом количестве повышает уровень тиреотропного гормона (ТТГ) и увеличивает размер щитовидной железы. Но на людях этот эффект не подтвердился, да и переесть редиса достаточно сложно (даже полстакана овоща каждый день, вероятнее всего, не приведут к проблемам со здоровьем).

Как выбрать и хранить редиску

Редиска растет быстрее других овощей, ее считают вестником свежего урожая. Сезон начинается ранней весной и продолжается до начала лета, с апреля по июнь. Хотя в теплицах ее вообще выращивают весь год. Вкус, размер и длина овоща различаются в зависимости от сорта. Цвет кожицы бывает разный – розовый, фиолетовый, черный, желтый и белый, мякоть обычно белая. Самый популярный – ярко-розовый редис, который похож на мяч для настольного тенниса с маленьким хвостиком.

Выбирать следует редис яркого цвета, среднего размера и достаточно твердый на ощупь. Кожура овоща должна быть гладкой, без трещин и мягких мест. Это признаки редиса, собранного на пике зрелости. Также важно обратить внимание на аромат – запах свежей редиски напоминает зелень.

Хранить редиску лучше всего в холодильнике. После покупки нужно отделить листья и поместить плоды в пластиковый пакет с небольшим количеством воздуха, чтобы поддерживать циркуляцию. Внутрь можно положить смоченное водой бумажное полотенце, чтобы обеспечить нужный уровень влажности, так овощ сохранит свежесть дольше. Замораживать редис – не лучшая идея, так он совсем перестанет хрустеть.

Как убрать горечь из редиса и что с ним можно приготовить

Обычно редис едят сырым, в основном в салатах и других холодных блюдах. Иногда он горчит, особенно, если перезрел. Один из самых простых и эффективных способов убрать горечь – нарезать овощ тонкими ломтиками и замочить в холодной воде на 30 минут. Холодная вода уберет горький привкус и добавит хруст редису. Что приготовить из редиса:

Соус: смешайте в блендере полстакана греческого йогурта, четверть стакана нарезанного редиса, один измельченный зубчик чеснока и чайную ложку красного винного уксуса. Такой соус сочетается с легкими салатами из свежих овощей, а также дополняет блюда из белого мяса и рыбы.

Гзик (польская закуска-намазка): смешайте в миске 250 г творога, половину столовой ложки сметаны, 5 мелко нарезанных редисок, один мелко нарубленный стебель зеленого лука и один измельченный зубчика чеснока. Гзик можно намазать на бутерброды, завернуть в лаваш или съесть как гарнир.

Салат: экспериментируйте с различными сочетаниями, такими как салат с редисом, чукой и соевой спаржей, с яйцами и щавелем, с ветчиной и перцем, с жареной курицей и помидорами, с зеленым горошком и фетой.

Маринованный редис: нарежьте 400 г редиса на кружочки. В кастрюле смешайте 1 стакан воды, 4 чайных ложки уксуса, 2-3 чайных ложки сахара, 1 чайную ложку морской соли, добавьте 5-6 горошин черного перца, 1 молодой зубчик чеснока и 1 столовую ложку растительного масла. Доведите до кипения. Залейте редис горячим маринадом, оставьте остыть, затем поставьте в холодильник на 2-3 часа. Маринованный редис хорошо сочетается с любым блюдом за счет солоноватости, особенно, с молодой картошкой и шашлыком.

Также можно украсить редисом тако, стейк и бургер – это хороший способ добрать норму клетчатки. Кроме того, так блюдо станет чуть пикантнее и интереснее.

Не забывайте использовать и листья редиса. Они прекрасно дополняют салаты и содержат массу питательных веществ, полезных для здоровья. Листья можно сочетать с другими зелеными листовыми овощами, например, с горчичными листьями, листьями репы, капустой и шпинатом.

*** В следующий раз, когда будете прогуливаться по отделу свежих овощей в магазине, не оставляйте редиску без внимания. Пара порций не закроют суточную потребность во всех питательных веществах, но однозначно разнообразят рацион и добавят цвета в тарелку. Читать также

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Константин Михальчевский, Алексей Мальгавко