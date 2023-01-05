Какой должен быть пульс при беге. Что такое пульсовые зоны. С какой ЧСС бегать, чтобы похудеть

Пульс во время бега отражает интенсивность нагрузки, при этом зависимость эта линейная: чем интенсивнее бег (выше скорость или круче подъем), тем выше пульс у конкретного спортсмена.

Важно отметить, что показатели пульса могут сильно различаться у людей одной комплекции и возраста, так как на пульс влияет множество факторов:

врожденные особенности сердечно-сосудистой системы;

уровень и специфичность физической подготовки;

прием медицинских препаратов;

температура и влажность окружающего воздуха;

эмоциональное состояние.

По причине множества факторов измерение пульса традиционным методом (пальпация), с помощью нагрудных датчиков или наручных часов широко применяется при тренировках как профессиональных атлетов, так и спортсменов-любителей.

Правильное определение пульсовых зон и измерение пульса при разных типах тренировок позволяет отслеживать прогресс спортсмена, его готовность бежать на соревнованиях с требуемым темпом, а также предупреждать чрезмерную усталость и перетренированность.

Что такое ЧСС и МЧСС

Пульс – это колебания (толчкообразные расширения и сужения) стенок сосудов, вызванные сердечными сокращениям. Выделяют несколько видов пульса, исходя из того, где он измеряется: венозный, артериальный, капиллярный.

ЧСС расшифровывается как частота сердечных сокращений. Это показатель количества ударов сердца в единицу времени (как правило, в минуту). Обычно ЧСС равна или близка по значению к пульсу, измеренному пальпацией, например на сонной артерии в области шеи или на запястье.

В спортивной литературе и методологии принято приравнивать эти термины, поэтому любые цифры, полученные с помощью пальпации и секундомера, нагрудного датчика или часов с оптическим пульсометром будут одинаково полезны для учета данных и оценки состояния спортсмена.

Единственное исключение в ряду технологических устройств составляют дешевые фитнес-браслеты, в которых обычно установлены слабые оптические датчики, поэтому показатели порой далеки от реальных, особенно при резкой смене темпа бега.

Нагрудный датчик, считывающий частоту сердечных сокращений

Спортивные часы со встроенными оптическими датчиками

МЧСС – максимальная частота сердечных сокращений или предельный пульс, до которого человек способен «разогнать» свое сердце. Максимальный пульс – величина индивидуальная и разнится от человека к человеку.

Как правило, с возрастом максимальная ЧСС начинает постепенно снижаться, при этом у спортсменов высокого уровня, занимающихся спортом на выносливость (бег на средние и длинные дистанции, велоспорт, плавание, лыжные гонки), она обычно снижается чуть быстрее из-за физиологических адаптаций организма.

Это связано с рядом изменений в сердечно-сосудистой системе на фоне многолетних аэробных тренировок: увеличивается левый желудочек сердца, максимальный ударный объем (количество крови, которое левый желудочек выбрасывает за один удар сердца) и сердечный выброс (количество крови, которое сердце способно прокачать за минуту), снижается ЧСС в покое. Развивается так называемое спортивное сердце.

Спортивное сердце не считается болезнью, но требует медицинского наблюдения для исключения симптомов, характерных для заболеваний сердечно-сосудистой системы, например брадикардии (пониженная ЧСС), особенно после резкого прекращения тренировок у высококвалифицированных спортсменов.

Для расчета МЧСС было разработано множество формул, учитывающих только фактор возраста, поэтому все эти формулы являются приблизительными и могут давать результат, сильно отличающийся от фактического:

МЧСС = 220 – возраст (Хаскелл и Фокс, 1970)

МЧСС = 220 – 0,7*возраст (Танака, Монахан и Силс, 2001)

МЧСС = 205,8 – 0,685*возраст (Инбар, Орен и др., 1994)

Для вычисление корректного значения максимальной ЧСС необходимо пройти лабораторное тестирование или выполнить полевой тест:

Лабораторное тестирование – это ступенчатый тест на беговой дорожке с использованием специального оборудования, в ходе которого спортсмен постепенно увеличивает скорость, пока не наступает момент отказа (невозможность продолжать движение). Пульс в момент остановки считается максимальным. Существует разновидность подобного теста (тест Balke), в ходе которого увеличивается не скорость, а угол подъема беговой дорожки, но его используют для измерения МПК (максимальное потребление кислорода – основной показатель для оценки выносливости спортсмена), а не МЧСС. В Норвегии был разработан собственный тест, нацеленный на вычисление МЧСС. В нем после разминки атлет сначала бежит на беговой дорожке несколько отрезков с околомаксимальной скоростью (полученной по итогам ступенчатого теста), а затем один отрезок с максимальной до достижения отказа. Подобный метод в дает более высокие (в среднем на 2,2 удара) значения максимальной ЧСС, а значит может считаться более точным. Для полевого теста подойдет стадион или прямой протяженный участок дороги без уклона и препятствий. После разминки выполняется бег с околомаксимальным усилием в течение 4–5 минут с ускорением в конце до отказа. Пульс на финише будет считаться максимальным.

Что такое пульсовые зоны

Пульсовые зоны – это значения ЧСС, которые определяют примерные зоны тренировочной нагрузки. Методик для определения пульсовых зон также существует великое множество, но большинство из них опирается на значение МЧСС, полученное по итогам лабораторного или полевого теста.

Тренер Джек Дэниелс, двукратный медалист Олимпийских игр, в книге Daniels’ Running Formula предлагает следующие пульсовые зоны:

65–79% от МЧСС – легкий темп, в котором выполняется основной объем тренировочной нагрузки. 80–90% от МЧСС – марафонский темп, в котором атлет бежит марафонскую дистанцию (42,2 км). 88–92% от МЧСС – пороговый темп, в котором атлет способен пробежать около часа и который используется в специальной подготовке к соревнованиям. 98–100% от МЧСС – интервальный темп, в котором атлет выполняет высокоинтенсивные тренировки на отрезках 3–5 минут. 100% от МЧСС – повторный темп, в котором атлет пробегает короткие спринтерские отрезки с околомаксимальным усилием.

Тренер Пит Фитзингер, двукратный участник Олимпийских игр в марафоне, в книге Faster Road Racing предлагает свои тренировочные зоны:

Менее 76% от МЧСС – восстановительная зона. 62–75% от МЧСС – базовая зона для основной массы пробежек и разминок. 65–78% от МЧСС – зона развития специальной выносливости под длинные дистанции. 75–88% от МЧСС – анаэробная зона высокой интенсивности, в которой атлет периодически тренируется, выполняя протяженный темповый бег (20–30 мин) или повторяющиеся отрезки протяженностью 1–3 км. 92–97% от МЧСС – зона МПК, в которой атлет выполняет высокоинтенсивные тренировки на отрезках короче 1 км.

Как видите, подходы к построению зон у тренеров различаются, но также различаются и тренировочные методики, по которым они выстраивают планы подготовки.

Доктор Петер Янсен – известный голландский спортивный врач, долго работавший в профессиональном велоспорте, в том числе с командами PDM (в 1987 и 1988 годах ее гонщики занимали второе место в абсолютном зачете «Тур де Франс») и Panasonic.

В книге Lactate threshold training он предлагает свою концепцию, где в первую очередь опирается на работу сердечно-сосудистой системы и адаптации в организме, поэтому выстраивает свои зоны более детализировано. Похожую схему с дроблением зон на подзоны использует знаменитый итальянский тренер Ренато Канова:

60–70% от МЧСС – восстановительная зона. 70–80% от МЧСС – аэробная зона 1. 80–85% от МЧСС – аэробная зона 2. 85–90% от МЧСС – развивающая зона 1. 90–95% от МЧСС – развивающая зона 2. 95–100% от МЧСС – анаэробная зона.

Каким должен быть пульс при беге

Текущий тренировочный пульс зависит от тренировочных целей, поэтому в соответствии с выбранной методикой (или разработанной индивидуально тренером) будет меняться от тренировки к тренировке.

Если говорить про бег для общего здоровья, то Американская кардиологическая ассоциация выделяет две целевые зоны:

Для нагрузок средней интенсивности – 50–70% от МЧСС. Для активных тренировок – 70–80% от МЧСС.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы взрослым рекомендуется выполнять в неделю 150–300 минут тренировок со средней интенсивностью или 75–150 минут активных тренировок в соответствии с приведенными пульсовыми зонами.

Для целей похудения необходимо придерживаться тренировочной зоны легкого бега, в которой преобладает использование жиров в качестве основного источника энергии. Если вы хотите безопасно избавиться от лишнего веса, ваш пульс во время бега не должен превышать 80% от МЧСС.

Автор книги «Бег по правилу 80/20» Мэт Фицджеральд рекомендует, чтобы 80% всех тренировок проводилось на пульсе ниже 77–81% от МЧСС, а для продвинутых спортсменов, которые тренируются много и часто, значение пульса для легких тренировок должно быть еще ниже – около 68% от МЧСС.

При таком подходе будет достигаться максимальный тренировочный эффект и быстрое развитие общей выносливости.

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Фото: unsplash.com/Christine Sandu, Quino Al; upmc.com, polar.com, wired.com, ozon.ru, mann-ivanov-ferber.ru, thanyapura.com, outsideonline.com