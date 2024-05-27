Мбаппе объяснил, почем не комментирует переход в «Реал». Считает, сейчас важно другое

Килиана Мбаппе спросили, почему он не комментирует возможный переход в мадридский «Реал». Француз объяснил:

«Потому что я считаю главным хорошо закончить сезон с моим нынешним клубом «ПСЖ» и поднять трофей.

Для всего есть время, и я объявлю о следующем клубе в свое время. До этого осталось всего несколько дней. В сделке осталось несколько важных деталей, но самое главное – хорошо закончить сезон здесь».

Мбаппе привел «ПСЖ» к победе в Кубке Франции и Лиге 1, забив 44 мяча и отдав 10 ассистов в 48 матчах.

В 48 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне французская суперзвезда забил 44 гола и отдал 10 результативных передач.

По данным многих инсайдеров, соглашение с «Реалом» уже заключено, и объявление Мбаппе ожидается после финала Лиги чемпионов.