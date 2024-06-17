Аргентина или Испания? Тиаго Месси выбирает, какую страну хочет представлять в будущем

Старший сын Лео Месси, Тиаго, мечтает в будущем представлять именно Аргентину, а не Испанию.

«На поле я нервничаю больше, чем когда смотрю за игрой моего отца. У меня не все в порядке с левой ногой», - поделился юный футболист.

«Я хочу играть за сборную Аргентины, и не думаю, что испанская команда сможет меня убедить».

На вопрос, партнером какой нынешней звезды он хотел бы стать, Тиаго ответил: «Я хотел бы сыграть с Ламином Ямалем».

Тиаго, родившийся в Испании, смело выбрал Аргентину и, возможно, пойдет по стопам своего легендарного отца. Все, что ему сейчас нужно, это усердно работать, поскольку талант у парня уже есть.