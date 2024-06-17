Ян Облак готов бороться в непростой группе на Евро, благодаря поддержке его девушки – сербской теннисистки

Сборная Словении стартовала на Евро – матч с Данией завершился ничьей (1:1). Словенцам досталась непростая группа, где помимо датчан борются Сербия и Англия.

Бессменному голкиперу сборной Словении и мадридского «Атлетико» Яну Облаку предстоит серьезная работа. Поддерживать во время чемпионата Европы Обалка будет его девушка – 23-летняя сербская теннисистка Ольгой Данилович.

Пока Ольге далеко до ее именитого бойфренда – единственным трофеем в карьере 107-й ракетки мира остается Moscow River Cuр, завоеванный в 2018 году.

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