Роналду перебрался в Саудовскую Аравию полтора года назад. Сколько за это время он заработал?

Многие футболисты столько не получат за всю карьеру.

В конце 2022 года Криштиану Роналду подписал один из самых крупных контрактов в спорте, поставив подпись под соглашением с саудовским «Аль-Насром».

Перед тем, как оказаться на Ближнем Востоке, пятикратный обладатель «Золотого мяча» ненадолго заглянул в «Манчестер Юнайтед». Пребывание там закончилось не лучшим образом: контракт с португальцем расторгли по обоюдному согласию после конфликта с Эриком тен Хагом и интервью Пирсу Моргану.

По слухам, годовая зарплата Роналду составляет 177 млн фунтов, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в мировом футболе.

За свои подвиги в высшей лиге Саудовской Аравии он получает 3 403 846 фунтов стерлингов в неделю и с тех пор, как переехал на Ближний Восток, заработал целое состояние. Роналду выступает за «Аль-Наср» уже 67 недель, а это значит, что с момента подписания контракта он заработал 228 млн фунтов.

Его приезд, несомненно, повысил престиж лиги и стал катализатором переезда целого ряда крупных игроков. Контракт Роналду рассчитан до лета 2025 года, и есть основания полагать, что португальская суперзвезда будет рада продлить свое пребывание на «Аль-Авваль Парк».

На счету 39-летнего игрока 56 голов в 62 матчах за «Аль-Наср», но было немало случаев, когда он выглядел рассерженным и расстроенным. Доходило до того, что Роналду удаляли за распускание рук, а некоторые болельщики сопровождают его нахождение на поле криками «Месси», что явно не нравится Криштиану.