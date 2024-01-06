Криштиану Роналду покупает особняк на «Острове миллиардеров» в Дубае

Сообщается, что Криштиану Роналду купил особняк на «Острове миллиардеров» в Дубае.

По информации СМИ, звезда «Аль-Насра» пополнил свою коллекцию недвижимости домом в Джумейра Бэй.

Портфель недвижимости Роналду уже включает в себя ряд роскошных домов по всей Европе.

В 2021 году он начал строительство нового особняка стоимостью 7 миллионов фунтов в Португалии, чтобы добавить его к своей роскошной вилле на Мадейре. У него также есть недвижимость в Манчестере, Турине, Марбелье и Мадриде.

По данным Bloomberg, 38-летний футболист купил многомиллионную недвижимость в уединенном анклаве.

Роналду увидит завершение строительства особняка уже в 2024 году.

По слухам, его стоимость оценивается в несколько десятков миллионов фунтов.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и его семья будут останавливаться в особняке во время своих поездок в Дубай.

Отдельный особняк на острове площадью 30 000 квадратных метров имеет шесть спален, частный пляж и гараж на семь автомобилей. Там также есть бассейн с видом на Дубай и жилье для сотрудников.

Остров Джумейра Бэй более известен как «Остров миллиардеров» и является домом для сверхбогатых жителей Дубая.

Закрытый комплекс включает в себя изысканные рестораны, яхт-клуб и пляжный курорт с видом на океан.

На острове, открытом в 2017 году, расположено 10 мега-особняков, которые, как ожидается, после завершения строительства будут проданы в общей сложности за 430 миллионов фунтов стерлингов.

Только в апреле прошлого года участок песка площадью 24 500 квадратных футов был продан за рекордные 27 миллионов фунтов, превысив предыдущую крупнейшую продажу в 19,5 миллионов фунтов.