Джамал Мусиала провел выдающийся сезон-2022/23, став лучшим в «Баварии» по результативным действиям. 20-летний полузащитник забил 12 мячей и отдал 10 ассистов, ближе всех к нему только Серж Гнабри (14+5).

Удивительно, но своего лучшего игрока «Бавария» приобрела всего за 200 тысяч евро. Мусиала провел 8 лет в академии «Челси», а в 2019-м приехал в Мюнхен. Перед началом прошлого сезона Джамал оценивался в 65 млн евро по версии Transfermarkt, перед началом сезона-2023/24 – в 110 млн евро.

Похоже, для «Баварии» все сложилось идеально. Если бы они вели Мусиалу через свою академию 8 лет, то потратили бы больше, чем заплатили лондонцам.