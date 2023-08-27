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👶 Знали, что «Бавария» не воспитала Мусиалу, а выкупила его у топ-клуба за гроши? Сейчас он стоит в 500 раз дороже

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Джамал Мусиала провел выдающийся сезон-2022/23, став лучшим в «Баварии» по результативным действиям. 20-летний полузащитник забил 12 мячей и отдал 10 ассистов, ближе всех к нему только Серж Гнабри (14+5).

Удивительно, но своего лучшего игрока «Бавария» приобрела всего за 200 тысяч евро. Мусиала провел 8 лет в академии «Челси», а в 2019-м приехал в Мюнхен. Перед началом прошлого сезона Джамал оценивался в 65 млн евро по версии Transfermarkt, перед началом сезона-2023/24 – в 110 млн евро.

Похоже, для «Баварии» все сложилось идеально. Если бы они вели Мусиалу через свою академию 8 лет, то потратили бы больше, чем заплатили лондонцам.

4 комментария

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Андрей Меньшиков
В Челси, конечно, "молодцы" работают – обогащают другие клубы и деньгами, и топ-игроками.
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Nacho13
Это Челси-то топ-клуб? Забудьте
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Виктор Суворов
Ответ Андрей Меньшиков
В Челси, конечно, "молодцы" работают – обогащают другие клубы и деньгами, и топ-игроками.
таков путь
0
0
0
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Андрей Меньшиков
Ответ Виктор Суворов
таков путь
Ага, путь истинных аристократов.
0
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