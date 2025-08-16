2 мин.

Мюллер выпустил детскую книжку о карьере. Подколол Месси, Неймара, Клоппа – вообще всех соперников 😁

Томас Мюллер перебрался из «Баварии» в «Ванкувер», перед отъездом в Канаду он выпустил детскую книжку, рассказывающую о главных моментах карьеры раумдойтера. 

Книга сделана в формате виммельбуха – минимум текста, иногда его вообще нет, главными в таких произведениях становятся рисунки, максимально насыщенные деталями, которые можно очень долго разглядывать и разбирать.

Виммельбух Томаса содержит 16 страниц, каждый разворот посвящен какому-то особенному событию в карьере немца. Поскольку книжка разработана для детей, да еще и Мюллером, без юмора не обошлось – соперники на страницах книги предстали в сатирических образах.

Вот матч Германии и Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2010. Немцы победили со счетом 4:0, счет уже на 3-й минуте открыл Мюллер. На картинке в книжке раумдойтера Месси, сидя на поле, смотрит на светящуюся «Золотую бутсу», которую на том турнире с пятью голами разделили четверо – Давид Вилья, Уэсли Снейдер, Диего Форлан и сам Томас.

Есть разворот про финал Лиги чемпионов в 2013-м против дортмундской «Боруссии» с победным голом Арьена Роббена. Здесь классно выглядит отсылка на мощнейшую церемонию открытия к дер-классикеру в финале ЛЧ, ну и забавный Юрген Клопп, жующий фирменную кепку. 

А вот финал ЛЧ-2020, в котором «Бавария» благодаря голу Кингсли Комана обыграла «ПСЖ». Тут выделяется лежащий на газоне Неймар, к которому бежит бригада медиков. Отметим и Томаса Тухеля, который через пару сезонов станет тренером Мюллера: он грустный сидит на бровке со сломанной ногой.

А какие интересные отсылки на картинках заметили вы?

