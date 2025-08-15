1 мин.

🔥 Команда лучших игроков из Европы в истории – собрал ИИ. У фанатов много претензий

Искусственный интеллект может помочь решить вечные футбольные дебаты – например, выбрать лучших европейских игроков в истории. Такую задачу перед нейросетью поставил портал OneFootball, но, похоже, нейросеть лишь подогрела споры.

В сборную лучших европейских футболистов в истории по версии ИИ вошли: Марко ван Бастен, Криштиану Роналду, Мишель Платини, Андрес Иньеста, Хави, Зинедин Зидан, Паоло Мальдини, Алессандро Неста, Серхио Рамос, Филипп Лам и Джанлуиджи Буффон. 

Болельщики выбор ИИ не оценили:

💭 «А где Бускетс? А Эшли Коул?»

💭 «Ребят, сборная европейцев без Беккенбауэра, Кройффа и Пушкаша – это просто безумие. Как ни крути, их нужно включить в команду, иначе это несерьезно. Получается Неста лучше Барези? А Буффон лучше Яшина или Шмейхеля, Касильяса и других? Но на каком основании?»

💭 «ИИ не знает Модрича и Алонсо?»

💭 «Нойер > Буффон. Беккенбауэр > Неста. Маттеус > Хави (на позиции опорника). Модрич > Иньеста. Зизу станет ЦАПом, добавим Крооса, уберем Платини. А Герд Мюллер или Бензема заменят Ван Бастена».

💭 «Этот ИИ болеет за «Ман Юнайтед» и «Мадрид».

💭 «Где Нойер? Нойер вместо Буффона!»

💭 «Не включить в такую сборную Кройффа – стыд».

💭 «Как эти два мошенника Хави и Иньеста обошли Лэмпарда, Джеррарда, Бекхэма, Пирло?»

За десятилетия футбол подарил болельщикам стольких фантастических игроков, что выбирать всего 11 из них – затея сомнительная. 

А кто бы попал в вашу личную сборную лучших европейцев?

