🎥 Де Поль опять доказал статус охранника Месси. Оберегает Лео, сносит остальных одноклубников

В первых числах августа Лионель Месси получил травму в матче Кубка лиг – он повредил заднюю поверхность бедра. Лео сидел на поле с выражением вселенского спокойствия на лице, хотя, конечно, было видно, что аргентинец испытывает дискомфорт.

Если Месси был хладнокровен, то Родриго Де Поль испытал огромный стресс :

«Даже не могу описать, что я почувствовал, когда увидел, как он упал. Казалось, время остановилось. Я посмотрел на лицо тренера и увидел тот же страх, что испытывали мы все. В перерыве я бросился к нему в раздевалку и спросил: «Лео, как дела?» Он посмотрел на меня с таким спокойным выражением лица и ответил: «Не волнуйся, Родри… просто немного болит бедро. Ничего серьезного».

Лео не соврал, ничего страшного не произошло, он уже работает вместе с группой. А Де Поль, похоже, все еще переживает: на тренировке «Интер Майами» он даже не попытался забрать мяч у Месси, но уже через секунду влетел в другого одноклубника, повалив парня на газон.

Скоро Лео придется защищать от внимания Родриго.