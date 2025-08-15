🎥 Мюллер устроил стендап на пресс-конференции в Канаде. Шутил про МЛС, подколол нового спортдира 🤣

Томас Мюллер наконец добрался до Канады и уже провел первую пресс-конференцию в качестве нового игрока «Ванкувера». Общение с журналистами немец превратил в стендап – шутил обо всем и над всеми, начал с очевидного:

«Я здесь, чтобы играть в соккер. Раньше я играл в футбол, теперь буду играть в соккер».

Обратился к спортдиру команды – Акселю Шустеру: «Даже на этом этапе карьеры мое тело слишком хорошее, чтобы уходить на пенсию. Ну да, ты [Шустер], хотел бы того же!»

Про новый город тоже пошутил: «Я хочу побыстрее оказаться на поле. Да, город чудесный, я знаю. И я слышал, что этот город – лучший в мире. Вы повторили это раза три за минуту, так что я вам верю».

Клубы меняются, Томас остается прежним.

📸🎥 Мюллера не отпускает «Бавария». В самолете до Ванкувера смешно вспоминает GOATа – Ману Нойера 😁