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Месси на наших глазах превращает «Майами» из аутсайдера в топ-клуб. Статистика клуба после приезда Лео улетела в космос

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Лео Месси приехал в «Майами» всего месяц назад. Глядя на последние результаты «Интера», может показаться, что аргентинец приехал в местный топ-клуб и не выдает ничего особенного. Однако все не так: до перехода Месси «Майами» одержал всего 5 побед в 19 матчах – 14 поражений!

«Интер» свалился на последнюю строчку в таблице МЛС, однако Лео все исправляет: уже выиграл международный Кубок Лиг и поднял «Майами» с последнего места во внутреннем чемпионате.

За 9 матчей с Месси у «Майами» 9 побед и 27 забитых, причем 14 из них – прямая заслуга Лео. У аргентинца 11 мячей и 3 голевые передачи.

Месси делает сложные вещи простыми. Лео снова забил, смотрим на его гол в замедленном режиме

Что они делают?! Альба отдал передачу через себя на Месси! Лео забил в дебютном матче в МЛС, а «Майами» вылез с последнего места

6 комментариев

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Hella black
Не на что не намекаю,просто первое что пришло в голову -
- Армия овец, возглавляемая львом, победит армию львов, возглавляемую овцой.

Арабская пословица (между прочим 😎)
+12
0
+12
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CopaAmerica
Ответ Hella black
Не на что не намекаю,просто первое что пришло в голову - - Армия овец, возглавляемая львом, победит армию львов, возглавляемую овцой. Арабская пословица (между прочим 😎)
На ЧМ именно так и было, и Марадона и Месси привели товарищей к кубку мира
+6
0
+6
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CopaAmerica
Ответ Hella black
Не на что не намекаю,просто первое что пришло в голову - - Армия овец, возглавляемая львом, победит армию львов, возглавляемую овцой. Арабская пословица (между прочим 😎)
За Месси и Марадоной шла вся команда, каждый игрок играл на пределе и даже выше своих возможностей, более сильная по составу франция проиграла аргентине из за ее лидера - Месси
+5
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Мурад Сабиев
GOAT
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jjeka
Баланс в БК кратно увеличивается после каждой игры Интер Майами с Месси, кэфы пока просто космические, спасибо коммерческой лиге МЛС за это шоу)) если вдруг будет осечка, то это тот случай, когда можно смело сыграть в догон) всё идет к треблу Интера, бургерные обожают весь этот голливуд
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Игорь Климов
Победы Интер Майами - это точно эффект Лео Месси! 🐐🇦🇷🏆
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