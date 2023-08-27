Лео Месси приехал в «Майами» всего месяц назад. Глядя на последние результаты «Интера», может показаться, что аргентинец приехал в местный топ-клуб и не выдает ничего особенного. Однако все не так: до перехода Месси «Майами» одержал всего 5 побед в 19 матчах – 14 поражений!

«Интер» свалился на последнюю строчку в таблице МЛС, однако Лео все исправляет: уже выиграл международный Кубок Лиг и поднял «Майами» с последнего места во внутреннем чемпионате.

За 9 матчей с Месси у «Майами» 9 побед и 27 забитых, причем 14 из них – прямая заслуга Лео. У аргентинца 11 мячей и 3 голевые передачи.

Месси делает сложные вещи простыми. Лео снова забил, смотрим на его гол в замедленном режиме

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