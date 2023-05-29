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✊✊✊ «Они тупеют со своими смартфонами, у них нет терпения. Заставьте детей посмотреть матч Аргентины против Франции!» Аурелио Де Лаурентис предложил радикальные изменения в футболе

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Перерыв? К черту! У нас 27 игроков в заявке!

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предлагает сделать изменения в футболе, которые помогут популяризировать его среди молодежи.

«Я не хочу устраивать футбольную революцию, но нужно снова заинтересовать молодых людей. Они тупеют со своими смартфонами, у них нет терпения смотреть футбол.

Я хотел бы поговорить с министром образования, чтобы они сделали футбольные уроки в школе. Заставьте детей посмотреть матч Аргентины против Франции.

Film in His Blood, a Soccer Revolution in His Plans - The New York Times

У нас все еще есть 15-минутный перерыв - это безумие. Перерыва не должно быть! У нас есть 27 игроков, чтобы сыграть сразу 90 минут», - заявил президент «Наполи» в интервью CalcioMercato.

Добавим, что Де Лаурентис не первый, кто обеспокоен снижением интереса к футболу среди молодежи. Президент «Реала» Флорентино Перес даже обосновывал этим создание Суперлиги.

Как вам идеи Де Лаурентиса?

9 комментариев

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Wesley
До этого молодые люди "тупели со своим компьютером", до того "со своим телевизором", а еще раньше "со своим радио". Это не повод менять футбол, с ним все отлично. Да и откуда у дедушки де Лаурентиса взяться пониманию, какие интересы у людей на два поколения младше его?
+17
-2
+15
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IntoTheRainBow
"они тупеют со своими смартфонами"

знаю я одно поколение которое набралось ума из телевизора, да
+15
-4
+11
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Frest!
Ответ Wesley
До этого молодые люди "тупели со своим компьютером", до того "со своим телевизором", а еще раньше "со своим радио". Это не повод менять футбол, с ним все отлично. Да и откуда у дедушки де Лаурентиса взяться пониманию, какие интересы у людей на два поколения младше его?
Правила спортивных игр тоже неплохо так эволюционировали со времён радио.
+4
0
+4
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Александр Баскаков
Естественно тупеют ,я даже знаю где больше всего ...,..
+1
-1
0
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Tollie
старый бандит-маразматик обезумел и пытается творить революцию, ничего нового. Спалу надо бежать оттуда
+3
-3
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Саша Роузенберг
Гений играть без перерыва, видно сам на поле пахал
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дикийоскар
Шаг вперёд, два шага назад: дети тупеют, смартфоны мешают, заставьте смотреть футбол в школе, но мы, конечно же, должны пойти всему этому навстречу, и играть без перерыва. Предложил бы уж, для разнообразия, увеличить тайм до 60 минут))
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Нефанатик
Заставьте их посмотреть как судьи тащат проект фифа
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Евгений Цыбулин
Ответ IntoTheRainBow
"они тупеют со своими смартфонами" знаю я одно поколение которое набралось ума из телевизора, да
Я знаю адептов:"Лучшее образование в СССР"-которые заряжали воду от телевизора с Кашпировским и несли деньги в МММ)))Они,до сих пор:"Ну по телевизору же сказали")))
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