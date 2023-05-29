9 комментариев

Перерыв? К черту! У нас 27 игроков в заявке!

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предлагает сделать изменения в футболе, которые помогут популяризировать его среди молодежи.

«Я не хочу устраивать футбольную революцию, но нужно снова заинтересовать молодых людей. Они тупеют со своими смартфонами, у них нет терпения смотреть футбол.

Я хотел бы поговорить с министром образования, чтобы они сделали футбольные уроки в школе. Заставьте детей посмотреть матч Аргентины против Франции.

У нас все еще есть 15-минутный перерыв - это безумие. Перерыва не должно быть! У нас есть 27 игроков, чтобы сыграть сразу 90 минут», - заявил президент «Наполи» в интервью CalcioMercato.

Добавим, что Де Лаурентис не первый, кто обеспокоен снижением интереса к футболу среди молодежи. Президент «Реала» Флорентино Перес даже обосновывал этим создание Суперлиги.

Как вам идеи Де Лаурентиса?