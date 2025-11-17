Любовь к Роналду заставила Моргана переобуться спустя 8 лет. Он обвинял «Мадрид» Криро в грабеже

У сестер Роналду появился серьезный соперник за звание главного фаната Криштиану – Пирс Морган. После прямой красной португальца в матче с Ирландией журналист бросился защищать любимого игрока: он запостил видео , где Лео Месси толкается локтями, как Криш в игре с ирландцами.

Пирса обвиняют в предвзятом отношении, фанаты напоминают Моргану, как почти 10 лет назад он критиковал Криро. В апреле 2017-го журналист вот так прокомментировал ответную игру «Мадрида» с «Баварией» в 1/4 ЛЧ:

«Видаль ошибочно удален с поля, второй гол Роналду забил из километрового офсайда. Это будет ограблением, если «Бавария» в итоге проиграет в этом матче».

Мюнхенцы в итоге проиграли, а имя Виктора Кашшаи стало синонимом плохого судейства . Артуро Видаль, как и Морган, иронизировал над Криштиану в соцсетях:

Прошло 8 лет. Морган познакомился с Криштиану, взял у него парочку успешных интервью и полностью изменил свою позицию по тому голу в ворота Ману Нойера. Пирс написал:

«Люди продолжают присылать мне этот пост как доказательство того, что я критиковал Роналду до того, как мы стали друзьями, поэтому позвольте мне ответить на это: у меня было 8 лет, чтобы подумать об этом эпизоде, и я был неправ – его гол определенно был забит из правильного положения».

Приз за лучший комментарий под постом Моргана уходит этому фанату: «Пирс, ты продал душу за пачку трусов».

На чьей вы стороне: Пирса из 2017-го или Моргана из 2025-го?