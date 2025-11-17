Сборная величайших игроков Анчелотти. Вышло спорно и легендарно
По одной только тренерской карьере Карло Анчелотти можно писать футбольную летопись, итальянец успел поработать с главными звездами нескольких поколений игроков.
Недавно Папа Карло заглянул на подкаст к Гари Линекеру. Анчелотти признался, что собрать сборную его лучших подопечных просто невозможно, ведь в его карьере было слишком много выдающихся футболистов:
«Меня иногда просят собрать команду из лучших игроков, с которыми я когда-либо работал. Честно говоря, это невозможно. Ну например, если начать с голкиперов, в моих командах были Перуцци, Дида, Петр Чех, Нойер, Касильяс, Куртуа. Это я еще кого-то наверняка забыл. А, Буффон! С ним я работал в «Парме», когда начинал тренерскую карьеру».
Эту задачку за Дона Карло попытался решить Prime Video Sport, журналисты предложили свою версию команды из величайших подопечных Анчелотти:
Тибо Куртуа, Алессандро Неста, Яп Стам, Паоло Мальдини, Кафу, Лука Модрич, Зинедин Зидан, Кларенс Зеедорф, Килиан Мбаппе, Кака и Андрей Шевченко.
В случае с Анчелотти, без споров о сборной его величайших подопечных не обойтись.
Какую команду составили бы вы?
И я бы мог принять за аргумент «ну, Карло с Куртуа в воротах выигрывал ЛЧ, а с Чехом был вообще не долгий срок», если бы тут не было Мбаппе.
Отсутствие же здесь Криштиану - это что-то несусветное.
Криштиано Роналду
Лол.
Вместо Модрича я бы поставил Кросса, но у всех вкусы и видение разные.
Остальные тоже под вопросом. У Папы Карло было очень много талантов, но соглашусь только только с Кака, свои годы он творил такое) ну и Мальдини с Кафу!