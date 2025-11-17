1 мин.

Сборная величайших игроков Анчелотти. Вышло спорно и легендарно

91

По одной только тренерской карьере Карло Анчелотти можно писать футбольную летопись, итальянец успел поработать с главными звездами нескольких поколений игроков.

Недавно Папа Карло заглянул на подкаст к Гари Линекеру. Анчелотти признался, что собрать сборную его лучших подопечных просто невозможно, ведь в его карьере было слишком много выдающихся футболистов:

«Меня иногда просят собрать команду из лучших игроков, с которыми я когда-либо работал. Честно говоря, это невозможно. Ну например, если начать с голкиперов, в моих командах были Перуцци, Дида, Петр Чех, Нойер, Касильяс, Куртуа. Это я еще кого-то наверняка забыл. А, Буффон! С ним я работал в «Парме», когда начинал тренерскую карьеру».

Эту задачку за Дона Карло попытался решить Prime Video Sport, журналисты предложили свою версию команды из величайших подопечных Анчелотти:

Тибо Куртуа, Алессандро Неста, Яп Стам, Паоло Мальдини, Кафу, Лука Модрич, Зинедин Зидан, Кларенс Зеедорф, Килиан Мбаппе, Кака и Андрей Шевченко.

В случае с Анчелотти, без споров о сборной его величайших подопечных не обойтись.

Какую команду составили бы вы? 

