«Он мог бы играть за «Барселону» или «Реал». Умтити – о нераскрытом потенциале Фекира 😔

Экс-защитник «Лиона» и «Барселоны» Самюэль Умтити расстроен, что его бывший партнер по французскому клубу Набиль Фекир не сумел реализовать весь свой потенциал.

«До травмы, Набиль Фекир, на мой взгляд, мог играть за такие клубы, как «Реал Мадрид» или «Барселона». Его качества очень редки. Он мог поддерживать атаку или даже действовать в нападении, мог занять фланг или позицию восьмерки. Он невероятно силен, как технически, так и физически. Необыкновенный игрок», – сказал Умтити.

Напомним, Фекир и Умтити провели в «Лионе» три совместных сезона. В 2016-м Умтити перешел в «Барселону», а Фекир в 2019-м отправился в «Бетис».

Сейчас 32-летний Фекир играет в ОАЭ за «Аль-Джазиру». Набиль суммарно за карьеру пропустил из-за травм более 600 дней. В 2015-м и 2023-м он перенес разрыв крестообразных связок.