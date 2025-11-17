Томас Мюллер в первом же матче за «Ванкувер» принялся руководить новой командой , за пару месяцев немец стал лидером «Уайткэпс» – на поле и за его пределами.

В ответном матче 1/4 плей-офф МЛС против «Далласа» раумдойтер настраивал своих на серию пенальти. Выбрал тактику успокоения нервов:

«Подождите. Сделайте вдох. Сделайте глубокий вдох. Сосредоточьтесь на месте, в которое будете бить. И просто дышите. Но не спешите».

Томас пошел бить первым и не подвел своих, все следующие пенальтисты «Ванкувера» тоже пробили удачно, а игроки «Далласа» не реализовали две попытки из четырех. Канадцы добыли победу в двух матчах серии.

В «Ванкувере» Мюллера назначили штатным пенальтистом, он реализовал уже шесть одиннадцатиметровых – из шести попыток. Для сравнения, в «Баварии» до переезда в Канаду последний раз Томас бил пенальти в 2020 году.

Дела раумдойтера за рубежом идут отлично: девять голов и четыре ассиста за 10 матчей во всех турнирах, в одной из игр даже хет-трик оформил . В полуфинале плей-офф «Ванкувер» Мюллера сразится с «Лос-Анджелесом» Сон Хын Мина.

А Томас после завершения футбольной карьеры может стать тренером по йоге.