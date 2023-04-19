18 комментариев

Криштиану Роналду был замечен, делая непристойный жест в сторону болельщиков «Аль-Хилала», когда они скандировали имя Лионеля Месси.

«Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Хилала» со счетом 0:2, в результате чего они отстали от первого места на три очка в профессиональной лиге Саудовской Аравии, в то время как у лидера «Аль-Иттихад» также есть игра в запасе.

Когда Роналду уходил с поля, болельщики «Аль-Хилала» приветствовали его насмешками и скандированием «Месси, Месси». Но вместо того, чтобы проигнорировать кричалки, 38-летний Криш схватился за гениталии и стал трясти их.

Он делает этот жест не в первый раз. В 2019 году Роналду ответил фанатам «Лацио», воспевающим Месси.

Это произошло после того, как «Ювентус» проиграл в Суперкубке Италии.