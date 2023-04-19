Гаспачо
Блог

Роналду показал непристойный жест, когда фаны скандировали имя Месси. Он делает это не в первый раз

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Криштиану Роналду был замечен, делая непристойный жест в сторону болельщиков «Аль-Хилала», когда они скандировали имя Лионеля Месси.

«Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Хилала» со счетом 0:2, в результате чего они отстали от первого места на три очка в профессиональной лиге Саудовской Аравии, в то время как у лидера «Аль-Иттихад» также есть игра в запасе.

Когда Роналду уходил с поля, болельщики «Аль-Хилала» приветствовали его насмешками и скандированием «Месси, Месси». Но вместо того, чтобы проигнорировать кричалки, 38-летний Криш схватился за гениталии и стал трясти их.

Он делает этот жест не в первый раз. В 2019 году Роналду ответил фанатам «Лацио», воспевающим Месси.

Это произошло после того, как «Ювентус» проиграл в Суперкубке Италии.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Miguelito2015
Если Криштиану, услышав имя Месси, не может удержаться от того чтобы трогать свои гениталии, у меня плохие новости для его фанатов.
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banchik1
Ответ Фруктовый роналду
А ну расскажи в чем же заключаются твои плохие новости
То случай, когда если надо объяснять, то не надо объяснять.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Типо он хвастается, у меня ботокс в пенисе?:)
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alanburda
Такой великий чемпион не должен реагировать на такие провокации, мне кажется.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трусики Бочкаревой
А на яхте Б. Харри за гениталии хватал
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aledebara
Ответ alanburda
Такой великий чемпион не должен реагировать на такие провокации, мне кажется.
Однозначно это провокация, месси даже на поле не было. Но делать вид, что не видишь провокации - тоже не правильно.
Когда хочется танцевать - надо танцевать, когда хочется злиться - надо злиться. Но делать вид - не надо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
Все просто, пока есть такая реакция, это будет болельщиков лишь сильнее заряжать. Потому-что они чувствует, что продавливают по больному.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CopaAmerica
не делай так а то пестик завянет ... совсем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alwes
Мартинес кубком свой жест символизировал, а этот себя показал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фруктовый роналду
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Newsprom
Может, Дзюба тоже на Месси в то раз смотрел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kostolom007
Мессидрочер получается😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
Ответ Фруктовый роналду
Комментарий удален пользователем
Может потому-что они приходят на матчи своей команды, а не на Криштиану ? Не думал об этом ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Али Себиев
Ответ Miguelito2015
Если Криштиану, услышав имя Месси, не может удержаться от того чтобы трогать свои гениталии, у меня плохие новости для его фанатов.
Почему фанаты Месси так любят обсуждать чьи-то гениталии в интернете? Уже не в первый раз вижу и не во второй. Это систематическое?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий