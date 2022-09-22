Во Франции фанаты «Реала» сожгли футболку Мбаппе. Видео уже стало вирусным

В сети активно обсуждают ролик, на котором поклонник мадридского «Реала» сжигает футболку Килиана Мбаппе. Другие болельщики в этот момент выкрикивают оскорбления.

Пользователи утверждают, что видео было снято во Франции, вероятно, во время финала Лиги чемпионов в Париже.

Отношения Мбаппе и болельщиков «королевского клуба» непростые. Возможно, в будущем это помешает Килиану присоединиться к «Реалу», ведь, как известно, «сливочные» не до конца потеряли интерес к французской звезде.

В любом случае, такой жест фанатов «Мадрида» выглядит некрасиво.