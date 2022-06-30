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Дембеле, Дибала, Лингард, Иско и еще 16 игроков, чей контракт истекает уже завтра

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Усман Дембеле входит в список лучших игроков, чей контракт с нынешними клубами истекает уже через несколько часов.

Вот список тех, кто 1 июля станет свободным агентом.

1. Поль Погба. Француз покинет «Манчестер Юнайтед», и, скорее всего, перейдет в «Ювентус».

2. Пауло Дибала. Форвард уже попрощался с «Ювентусом».

3. Кристиан Эриксен. Контракт полузащитника с Брентфордом завершен.

4. Джесси Лингард. «Юнайтед» отпустил полузащитника.

5. Корентен Толиссо. «Бавария» намерена избавиться от полузащитника.

6. Дивок Ориги. Нападающий переходит в «Милан».

7. Серж Орье. «Вильярреал» не договорился о продлении контракта с мощным правым защитником.

8. Иско. Полузащитник покидает «Реал».

9. Федерико Бернардески. Вингер может покинуть «Ювентус».

10. Генрих Мхитарян. «Рома» может расстаться с полузащитником.

11. Фелипе. Центральный защитник, скорее всего, покинет «Атлетико».

12. Давид Оспина. «Наполи» не стал продлевать контракт со своим голкипером.

13. Аксель Витсель. Полузащитник покинул Дортмунд. Он может оказаться в «Атлетико».

14. Марсело. Легендарный левый защитник попрощался с «Реалом».

15. Гарет Бэйл. Уэльсец уже переехал в МЛС.

16. Кейта Бальде. Нападающий может уйти из Серии А с «Кальяри».

17. Анхель ди Мария. Вингер был вариантом для «Барселоны», прежде чем Лапорта исключил его.

18. Златан Ибрагимович. Завершит карьеру?

19. Андреас Кристенсен. Сообщается, что сегодня защитник отправится в «Барселону».

20. Франк Кессиэ. По сообщениям СМИ, «Барса» уже подписала ивуарийца.

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