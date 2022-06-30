Дембеле, Дибала, Лингард, Иско и еще 16 игроков, чей контракт истекает уже завтра

Усман Дембеле входит в список лучших игроков, чей контракт с нынешними клубами истекает уже через несколько часов.
Вот список тех, кто 1 июля станет свободным агентом.
1. Поль Погба. Француз покинет «Манчестер Юнайтед», и, скорее всего, перейдет в «Ювентус».
2. Пауло Дибала. Форвард уже попрощался с «Ювентусом».
3. Кристиан Эриксен. Контракт полузащитника с Брентфордом завершен.
4. Джесси Лингард. «Юнайтед» отпустил полузащитника.
5. Корентен Толиссо. «Бавария» намерена избавиться от полузащитника.
6. Дивок Ориги. Нападающий переходит в «Милан».
7. Серж Орье. «Вильярреал» не договорился о продлении контракта с мощным правым защитником.
8. Иско. Полузащитник покидает «Реал».
9. Федерико Бернардески. Вингер может покинуть «Ювентус».
10. Генрих Мхитарян. «Рома» может расстаться с полузащитником.
11. Фелипе. Центральный защитник, скорее всего, покинет «Атлетико».
12. Давид Оспина. «Наполи» не стал продлевать контракт со своим голкипером.
13. Аксель Витсель. Полузащитник покинул Дортмунд. Он может оказаться в «Атлетико».
14. Марсело. Легендарный левый защитник попрощался с «Реалом».
15. Гарет Бэйл. Уэльсец уже переехал в МЛС.
16. Кейта Бальде. Нападающий может уйти из Серии А с «Кальяри».
17. Анхель ди Мария. Вингер был вариантом для «Барселоны», прежде чем Лапорта исключил его.
18. Златан Ибрагимович. Завершит карьеру?
19. Андреас Кристенсен. Сообщается, что сегодня защитник отправится в «Барселону».
20. Франк Кессиэ. По сообщениям СМИ, «Барса» уже подписала ивуарийца.
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