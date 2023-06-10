Туринская Старушка
Блог

«Мне нужна была уверенность». Кьеза забил победный гол и поделился планами на будущее

Клубы Клубы
серия А Италия серия А Италия
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Ювентус Ювентус
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Футбол Футбол

Турин покидать не собирается.

Сегодня Федерико Кьеза забил четвертый гол в составе национальной сборной. Причем он стал победным и принес команде Манчини третье место в Лиге наций − обыграна была сборной Нидерландов (3:2).

После матча Кьеза вышел к прессе и его слова цитирует телеканал Rai Sport: «Скучала ли по мне сборная? Сборная скучала по мне, потому что именно она заставила меня выйти на высокий уровень. Спасибо тренеру Манчини, который действительно вселял в меня уверенность. Я действительно в этом нуждался.

Мы бы хотели сыграть в финале, но мы плохо сыграли с Испанией. Сегодня было важно победить, чтобы показать, что то, чего мы добились за два года, не случайно. Мы рады стать третьими».

Также Федерико затронул тему будущего и настоящего на клубном уровне в «Ювентусе».

«Я доволен тем, как закончился этот сезон. Для меня это был трудный год. Сейчас думаю об отпуске, а затем уже в июле снова начну тренироваться. Впереди сборы, и я уже этому рад!»

Год для Кьезы и всего «Юве» закончился разочаровывающе. Из-за снятия десяти очков команда стала седьмой и попала только в Лигу конференций.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий