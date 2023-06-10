Турин покидать не собирается.

Сегодня Федерико Кьеза забил четвертый гол в составе национальной сборной. Причем он стал победным и принес команде Манчини третье место в Лиге наций − обыграна была сборной Нидерландов (3:2).

После матча Кьеза вышел к прессе и его слова цитирует телеканал Rai Sport: «Скучала ли по мне сборная? Сборная скучала по мне, потому что именно она заставила меня выйти на высокий уровень. Спасибо тренеру Манчини, который действительно вселял в меня уверенность. Я действительно в этом нуждался.

Мы бы хотели сыграть в финале, но мы плохо сыграли с Испанией. Сегодня было важно победить, чтобы показать, что то, чего мы добились за два года, не случайно. Мы рады стать третьими».

Также Федерико затронул тему будущего и настоящего на клубном уровне в «Ювентусе».

«Я доволен тем, как закончился этот сезон. Для меня это был трудный год. Сейчас думаю об отпуске, а затем уже в июле снова начну тренироваться. Впереди сборы, и я уже этому рад!»

Год для Кьезы и всего «Юве» закончился разочаровывающе. Из-за снятия десяти очков команда стала седьмой и попала только в Лигу конференций.