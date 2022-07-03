Туринская Старушка
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Жена Ди Марии намекнула на переход мужа в «Юве»: выложила черно-белое фото

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Ди Мария скоро станет игроком «Ювентуса».

Его жена Джорджелина опубликовала черно-белое фото, добавив внизу черное и белое сердечко.

Болельщики «Ювентуса» могут быть довольны: это может определяющий трансфер для будущего сезона туринцев.

As Argentina со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что в начале следующей недели полузащитник прибудет в Турин, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Сообщалось, что соглашение будет рассчитано на один год.

Аргентинец покинул «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента. Он провел в парижском клубе 7 сезонов.

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