Журналист Санти Ауна сообщает, что Леонардо ищет универсального защитника и активно интересуется Норди Мукиэле.

24-летний футболист «РБ Лейпциг» способен играть на всех позициях в защите.

Проблема в том, что с самого начала конкуренция кажется чрезвычайно жесткой, поскольку у «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» также есть виды на бывшего игрока «Монпелье».

Мукиеле зарекомендовал себя в Бундеслиге, где он сыграл в общей сложности 37 матчей в этом сезоне, забив два гола и сделав четыре передачи.

«ПСЖ» и еще два топ-клуба заинтересованы в защитнике Бундеслиги

Бывший игрок «Ювентуса» Марко Тарделли настаивает на том, что Пауло Дибала не будет предателем, если летом присоединится к миланскому «Интеру» в качестве свободного агента.

Нападающий ищет новый клуб после того, как «Ювентус» отказался продлевать его контракт.

Бывший игрок «Палермо» был одним из лучших в Серии А с тех пор, как перешел в «Ювентус».

Тем не менее, его недавние проблемы с травмой вынудили клуб пересмотреть свои взгляды, и теперь Дибала может присоединиться к «Интеру».

«Нерадзурри» и «Ювентус» — извечные соперники, и худшее, что может сделать футболист — это присоединиться к «Интеру» после истории в «Юве».

Но Тарделли настаивает на том, что игроки могут свободно выбирать клубы по принципу наиболее выгодного предложения.

Он сказал La Gazzetta dello Sport: «В сегодняшнем футболе нет предательства, сегодня вы переходите в команды, которые предлагают больше денег. Для итальянца, возможно, понятие клубной лояльности может иметь какое-то значение. Для иностранца это не так, он идет туда, где ему предлагают лучшую возможность или куда его посылает руководитель, будь то клуб, агент или кто угодно. Я надеюсь, что Дибала подпишет контракт с лучшей командой на будущее».