«ПСЖ» претендует на Дибалу, но футболист хочет остаться в Серии А

По информации Gazzetta dello Sport, Паоло Дибала хотел бы остаться в Серии А и присоединиться к миланскому «Интеру».

Говорят, что Беппе Маротта, бывший менеджер «Старой синьоры», который сейчас работает в «Интере», за кулисами подталкивал Дибалу к выбору миланского клуба.

Его соблазнил тот факт, что в «Интере» он будет в центре проекта, заключает итальянская спортивная газета.

«ПСЖ» также связывали с аргентинцем, у которого истекает контракт с «Ювентусом» этим летом.

В этом сезоне напарник Месси по сборной Дибала провел 33 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.