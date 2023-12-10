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Итоги осенней части РПЛ. Ультракоротко

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Мир РПЛ теперь на паузе до марта.

Такую таблицу фиксируем почти на три месяца.

Главные наблюдения о каждой команде.

«Краснодар» – единоличный лидер благодаря шикарной развязке последнего матча РПЛ в 2023-м. Это самый продуманный «Краснодар», который мы только видели. Глубины не хватало, но команда выдержала ноябрь-декабрь, остановила «Зенит» на выезде и по делу первая.

«Зенит» все еще трудно счиать не фаворитом, но проблем у команды Сергея Семака немало, очередное перестроение не получилось безболезненным. Шикарно работает Матео Кассьерра, но везде вокруг бывают срывы, из-за них непривычно долго не первые.

«Динамо» ворвалось в тройку к концу первого круга: зрелищный футбол Марцела Лички к концу осени принес стабильность результатов (девять матчей без поражений) и помог расцвести Константину Тюкавину – у форварда в РПЛ шесть подряд результативных игр.

«Локомотив» тоже стал надежнее осенью, полтора месяца без поражений с учетом кубковых матчей, продолжает вытаскивать концовки, а главное – второй раз за сезон обыграли «Зенит». И это ведь еще с [блинской] потерей очков против «Крыльев», без нее именно эти москвичи были бы в тройке.

«Спартак» на поле вроде бы успокоился: без болтанки из экспериментов выиграли три из четырех последних матчей РПЛ, очень похоже на иммунитет для Гильермо Абаскаля до весны. Правда, сам тренер все еще чудит на эмоциях – из-за дисквала пропустит мартовский «Зенит», а ключевое для клуба сейчас принимают на уровне повыше.

«Крылья Советов» все еще недалеко, даже после ужасного отрезка в октябре-ноябре. Герои ярчайшего старта просели, но Игорь Осинькин держит команду, к тому же полезным ему как джокер наконец-то стал Владимир Писарский. 

«Рубин» закончил 2023-й в верхней половине, и это буст имени Рашида Рахимова. За два месяца пропустили только раз, взяли 19 из 24 возможных очков – набрали (зеленую) форму и перестали считаться претендентами на вылет.

ЦСКА страдает без глубины состава, периодически впечатлял (первые, кто обыграл «Краснодар»), но все же закончил низко. Ждут усиления чуть ли не больше всех в лиге.

«Пари НН», конечно, не выдержал аномальный график с местом в топ-5 (как было после 11-го тура), но и сейчас автобусная строгость позволяет Сергею Юрану держаться на приличном расстоянии даже от стыковых матчей.

«Ростов» исправил впечатление от осени двумя домашними победами подряд в конце октября, той вспышки хватило, чтобы выбраться из леденящей зоны стыков. Наверняка рады и тому, что «дебилы-идиоты» весной уже не помешают.

«Факел» тоже выбрался, хотя постоянно обитал в красной зоне до 12-го тура. Сергей Ташуев обыграл дома «Спартак», выцепил одно очко у «Динамо» – особенно за счет своего поля (🥴) воронежцы научились тормозить и более статусных.

«Урал» пережил стремительное падение из тройки лидеров (шестой тур) до места у стыков (14-й и до сих пор). И только зеленый глазок внезапной победы над «Краснодаром» спасает в красноте от семи поражений в восьми других матчах перед зимней паузой.

«Ахмат» движется по синусоиде: новый главный тренер Мирослав Ромащенко закинул в ее верхнюю точку (восьмое место), но потом шесть поражений подряд вместе с кубковым, зона вылета к концу первого круга и только пять очков в трех последних турах на основе победы со «Спартаком» удержали над ней.

«Оренбург» вспыхивал совсем ненадолго, пиком обновленного тренера Давида Деограсии стала победа над «Зенитом», но это было еще в сентябре, а дальше в РПЛ только четыре очка за восемь туров.

«Балтика» перестала выезжать на прессинге и силовой борьбе. Команда постоянно обитает в зоне вылета/стыков – выходила только на третий тур, на 12-е место.

«Сочи» прилип к последнему месту, уже два раза сменил тренера – перед паузой на 94-й минуте упустили шанс выиграть в РПЛ впервые за полтора месяца.

Главное об игре команд в РПЛ-2023: «Краснодар» стабильнее «Зенита», «Динамо» удивило, «Факел» – преображение года, «Сочи» – позор

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Виталий Невар

6 комментариев
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нас ждёт увлекательная чемпионская гонка
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Итоги осенней части - спартак в пердив, а остальное приложится ☺️
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Быки - молодцы. Зенит - чемпион!)
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