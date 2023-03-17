Фантазевич – Fantasy РПЛ
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Обзор 15-го тура Fantasy РПЛ – еженедельник «Пятничный Кэп»

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Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: теперь есть еще один способ подготовиться к туру Премьер-лиги, если вы играете в фэнтези. Приглашаем вас оценить новый формат и очень рекомендуем подписаться на блог, чтобы у ребят было больше мотивации продолжать. Здесь – главные вопросы тура, продвинутая статистика с расшифровкой, подбор защитников и лучшие джокеры, способные поднять вас в лигах.

Вашему вниманию – пилотный выпуск еженедельника о Fantasy РПЛ, придуманного, написанного и сверстанного группой авторов-единомышленников: Андреем Berti, Дмитрием Киселем (Записки Фантазера), Михаилом Александровым (Фантазевич l Fantasy РПЛ) и Эльнуром Мамедовым (Лучшая фэнтези лига мира).

Внутри – тематические колонки, которые помогут вам подготовиться к новому туру. Еще больше полезной информации можно найти на просторах вышеупомянутых телеграм-каналов. Поддержать начинание можно плюсом рейтинга и комментарием с конструктивной критикой или предложением по улучшению материала. Приятного чтения и удачного тура.

Обзор тура от Андрея Berti

Что нас ждет?

Готовясь к 15-му туру, фэнтезистам предстоит ответить на несколько вопросов. Многие из них связаны с противостоянием лидеров РПЛ – «Краснодара» и «Зенита». У 146% фэнтези-менеджеров по 2 игрока из этих команд. Что делать? Оставлять ли Дугласа Сантоса против атаки «быков» или избавиться от Кордобы, уверившись в непроходимости оборонительных редутов Семака? Или вообще лучшее – враг хорошего и не нужно делать ничего? Ответы на эти вопросы мы постараемся дать ниже, а пока автор этого текста, пикнувший несколько туров назад Дениса Адамова, просто позавидует вашим мукам творчества.

Еще одна интрига тура – «Спартак». А уж когда стабильным набором фэнтези-очков в нем не может похвастаться даже Промес, то интрига вообще бешеная. Настолько, что подсказать, кого взять под матч с «Ростовом», не смог бы ни, кажется, запутавшийся в хитросплетениях собственных схем Абаскаль, ни Станислав Черчесов, ни даже всеведущая Зарема.

Интригует и «Динамо», разложившее на фэнтези-витрину целую россыпь пиков под домашний матч с «Оренбургом». Да и вице-главный модник лиги (после Валерия Карпина, разумеется) Марцел Личка, возможно, лучше всех знает, как противостоять бывшей команде. К тому же не забываем, что 10 ноября у динамовцев профессиональный праздник, а значит и желание сделать себе подарок по такому случаю наверняка присутствует. Кстати, в тексте есть нумерологическая подсказка, кого из «бело-голубых» стоит взять. Поняли, да? Да-да, вот его и берите.

Ну, и не менее важный вопрос: а что там за пределами Москвы и Санкт-Петербурга? Теплится ли фэнтези-футбольная жизнь? Вернется ли к бомбардирским достижениям наконец «расчехливший» новую фамилию Писарский? Вывел ли уже Юран на проектные мощности новый нижегородский бренд The Turbo и как не запутаться в сочинских югославах и выбрать того самого (или даже двух тех самых)?

Разобраться во всем этом вам поможет наш «Пятничный кэп». А согласитесь, когда пятничный кэп помогает, а не руинит тур, это нечто особенное? Добро пожаловать, мы начинаем!

Что говорят цифры. Разбираемся в продвинутой статистике вместе с Дмитрием Киселем

Котировки букмекеров, календарь сложности, индивидуальная статистика.

Котировки букмекеров (вероятность сухого матча и забитые мячи)

Календарь сложности с 15-го по 20-й тур

Главные выводы по командам:

  • Пора доукомплектовать пару с «Динамо», если у вас до сих пор нет двоих оттуда. В первую очередь на ум приходят Тюкавин и Скопинцев.
  • «Зенит» по букмекерам идет явным фаворитом в очном противостоянии за лидерство с «Краснодаром».
  • Проблемные «Спартак» и «Локомотив» также идут явными фаворитами в домашних матчах, стоит поискать варианты и там.
  • ЦСКА и «Крылья» тоже имеют приятные матчи, вполне можно делать ставку на двух армейцев и кого-то вроде Гарре или Бейла.
  • С сухарями по букмекерам проблем в туре нет – есть большой выбор команд, вплоть до «Пари НН» и «Балтики».

Индивидуальная статистика за последний месяц.

Смотрим на топ-игроков по xG+xA за последний месяц в РПЛ:

  • Кордоба. Игровая форма дает понять, что не стоит его скидывать даже под «Зенит» (3.61xG за последние 4 игры)
  • Чалов. В оживившейся атаке ЦСКА Феде удается создавать моменты и находить их самому, сейчас он – топ-6 в рейтинге по xG+xA за последний месяц
  • Клаудиньо. Несмотря на высокую позицию в рейтинге, нельзя сказать, что сейчас он является явным мастхэвом, поскольку из «Зенита» у многих Касьерра и Дуглас Сантос. Однако его хорошая форма в последнее время заставляет задумываться на переход в два атакующих пика питерцев. Не забываем, что он исполнял пенальти.
  • Игроки «Ростова», коих в топ-5 целых два (Мохеби, Голенков), в основном для рискованных, кто совсем не верит в «Спартак». Хотя, если у вас уже есть кто-то из них, я бы не спешил избавляться, но вместо Голенкова в какой-то момент в старт может вернуться Комличенко.
  • Тюкавин – лучший третий нападающий на тур.
  • Касьерра продолжает выжимать максимум из своих шансов. В какой-то момент реализация все-таки выровняется, но пока ему воздается за прошлый сезон даже с перебором (имеет 11 голов с 6.38xG в этом сезоне)
  • Файзуллаев. Вполне можно пробовать вторым из ЦСКА, тоже подбирается к топу по атакующим метрикам, продолжает играть полные матчи, что тоже немаловажно с точки зрения набора очков.

Кого выбрать капитаном?

По букмекерам: Тюкавин. «Динамо» – лучшие на забитые голы в туре, Тюкавин сейчас главная ударная сила клуба.

По личной статистике за последний месяц: Кордоба. Выше упоминалось, что колумбиец – лидер чемпионата по ожиданию голевых действий, причем по xG соперников у него нет и близко.

По личной статистике, при хорошем сопернике: Чалов. Исполняет пенальти, с игры последнее время тоже активен (1.5xG + 0.94xA за последние 4 игры), в соперниках крепкий «Факел», но это и близко не «Зенит», как у Кордобы.

По вере в возрождение былых героев: Промес, Дзюба.

Промес вернулся и ближайшее время может продолжить играть на позиции центрального нападающего, пока Соболев будет разрешать внутренние разногласия.

Дзюба не может похвастать статистикой, но вполне способен взять на себя бремя лидерства и забить гол-другой. Соперник в этом туре у «Локо» приятный: по допущенным xG «Ахмат» – худший за последние 4 тура.

Думаю, большинство будет выбирать между Тюкавиным, Чаловым и Промесом.

Игра от печки. Подбираем лучшую защиту с Михаилом Александровым

Из десяти игроков в топ-10 общего зачета только двое в предыдущем туре выбрали схему с четырьмя защитниками, остальные остались верны здравому смыслу и сыграли через троих. Давайте и мы исключим риски потери очков на ровном месте. 

Итак, задача максимально простая – найти трех идеальных кандидатов, чтобы и под тур подходили, и календарю не противоречили. А еще бы хорошо, чтобы менять их не надо было. Попробуем. 

Кого выбирают эксперты?

Взглянем на топ-10 популярных футболистов прямо сейчас и аналогичный список активно добираемых перед прошлым туром.

Пройдемся по топам (Рожкова выносим за скобки)

  • Хелвен (6 млн, ЦСКА, 61% экспертов) и Гайич (6,5 млн, ЦСКА, 41%)

Необходимость в составе одного из атакующих крайков ЦСКА не обсуждается: стабильности в атаке и регулярных заносов от игроков передней линии нет, календарь с небольшими оговорками позволяет ждать хоть каких-то сухарей – «Факел» (г), «Динамо» и «Ростов» (д), «Краснодар» (г). Кого лучше выбрать? Статистика – наше все, давайте сравним атакующие действия.

В последних пяти турах Гайич набил 1,24+0,46 xG+xA (4-й результат в команде, выше Файзуллаева и Облякова), Хелвен – 0,16+0,7 (14-й в команде). Оба игрока основные и проводят на поле весь матч, поэтому еще можно посмотреть на количество ударов и ключевых передач в пересчете на 90 минут. По ударам (также последние пять туров) серб снова выше – 1,2 против 0,42. Только ключевых передач за аналогичный отрезок бразилец сделал немного больше – 1,25 против 0,8. Голы защитников стоят дороже, поэтому можно сказать, что все цифры за Гайича. Нужно ли тратить трансфер, меняя одного на другого? Только если замены позволяют и 0,5 млн критичны для бюджета.

  • Осипенко (6 млн, Ростов, 56%)

Из-за травмы лидер обороны дончан надолго выпал из составов, но сейчас снова популярен и это логично. «Ростов» набрал неплохой ход, сыграл два из трех последних матча на ноль, а Максим все еще пенальтист. Не факт, что после незабитого одиннадцатиметрового в Оренбурге он снова подойдет к точке, но и с игры он тоже умеет (тот же матч с в Оренбурге не даст соврать). График набора очков тоже отличный – 7-1-12-6-6.

Календарь до конца календарного года нельзя назвать простым: до паузы на игры сборных матч со «Спартаком» (г), потом – с «Пари НН» (д), ЦСКА (г) и «Ахматом» (г). Логистика «Ростова» и место в основном составе сборной России не обещают защитнику легкой жизни.

Нужность в составе – 5 Осипенок из 10. Календарь и логистика сложные, пенальти после промаха под вопросом, NPxG+xA за пять туров – 0.27+0.05. При этом, форма команды отличная, а «Спартак» лихорадит. Оставить можно, но добирать бы не стал.

Максим Осипенко
  • Дуглас Сантос (6,5, «Зенит», 60%)

Уже несколько туров назад сказал твердое нет этому решению. Защитник из числа самых дорогих, «Зенит» не играет супер надежно в обороне, атакующая группа имеет больше шансов на занос.

Да, в последних пяти турах бразилец трижды принес 5+ очков (всего – 21), но это все равно меньше, чем Клаудиньо (22) и Вендел (28). Даже лидерство по xA среди защитников за этот период (1,28) не аргумент.

Календарь обещает сухари после паузы на сборные (как и град голов), а пока – «Краснодар». Если вы не скинули бразильца до сих пор, то самое время это сделать. Динамика изменения популярности среди экспертов подтверждает мой тезис (-2,8%). Уверен, что эти цифры будут расти в отрицательную сторону.

Лучшие защитники по xA за последние 5 туров
  • Скопинцев (6, «Динамо», 51%)

Сколько себя помню, более-менее приличная форма «Динамо» – равно Скопинцев в составе. Атакующий защитник, мягко говоря, не всегда оправдывал надежд, но давайте разберемся хорош ли он сейчас.

0,24 xG за 5 последних туров – 19-й результат среди защитников, 0,54 xA – 7-ой. В активе – один голевой пас. Цифры средние, но календарь до конца года выглядит неплохо: «Оренбург» (д), ЦСКА (г), Рубин (д), «Факел» (г). Тратить много трансферов на линию защиты не принято, поэтому при таком расписании рассматривать защитника с отличным пасом и хорошим дальним ударом, постоянно бегающего в атаку – резонно. Если он есть прямо сейчас, скидывать по меньшей мере странно.

В подвале топа востребованных притаились сразу три интересных пика:

  • Перес (5,5 млн, «Оренбург», 25%). С набором очков пока лотерея – в пяти матчах два раза набрал по 8, остальные три – по 1. При этом, он лучший защитник в Лиге за 5 туров по NPxG – 1,3 (забил 2 гола за этот период).
  • Кабутов (6 млн, «Рубин», 17%). Здесь все в порядке со статистикой в атаке (второй после Сантоса по xA за 5 туров – 0,85), но ни голов, ни ассистов за этот период нет. Зато с сухарями все хорошо – «Рубин» не пропускает 4 матча подряд. Против «Сочи», «Факела», «Динамо» и «Балтики» имеет хорошие шансы пополнить коллекцию клиншитов.
  • Магаль (5 млн, «Факел», 13%). После перевода Ташуевым в атакующую тройку имеет сумасшедший график набора фо – 9-6-6-5. И пусть цифры по xG+xA 0,15+0,13 вас не смущают, за такую цену он обязан быть как минимум в запасе.
Дмитрий Кабутов

Есть кто-то вне топа популярных под 15-й тур?

  • Бейл (6, «Крылья Советов», 1,4%). После потери Рассказовым места в старте, голландец вновь снавится отличным вариантом под хороший тур. Учитывая форму «Урала» (9 матчей без побед), сейчас как раз такой.
  • Александров (5,5 млн, «Пари НН», 0%). Абсолютный джокер в защиту, которого можно рассмотреть на один тур. Сухарь в домашнем матче «Балтики» вероятен, забивать он умеет (забил в прошлом туре ЦСКА). Из рисков – красная карточка, которых он успел схватить аж две.
  • Дркушич (5,5 млн, «Сочи», 0,7%). «Сочи» наконец ожили, а домашняя игра против «Рубина» – отличный шанс как минимум не пропустить, а то как защитник умеет забивать мы все знаем.
  • Фернандес (5,5, «Балтика», 0%). Вариант атакующего защитника, если вы не верите в «Пари НН».

Мой итоговый вариант:

Следуя всем заветам, выберу два защитника до конца года (4 тура) и одного джокера на тур. Исходя из вышесказанного, тройка Гайич – Скопинцев – Бейл выглядит оптимально. 

Ищем джокеров с Эльнуром Мамедовым

Вот кто кажется интересным из игроков с малым владением:

  • Мансилья (4,1%) – Хорошо известный, но немного забытый пик. Не заносит несколько туров, но все ещё одна из главных сил «Оренбурга». Ближайший матч с «Динамо» он пропускает из-за дисквала, далее – «Ахмат» дома.
  • Воробьев (2,4%) – Те же яйца, только в нападении.
  • Кабутов (2,5%) – защитник Рубина за 6? Что? Внезапно Кабутов – самый вовлеченный в атаку защитник лиги. Два тура – «Сочи» и «Факел», звучит неплохо.
  • Алонсо (7,9%) – для всех тех кто хочет иметь защитника «Краснодара» в составе пока Волков попал в ротацию. Далеко не самый вовлеченный в атаку футболист, зато железный стартер. И не забываем что даже в свои 42 он все ещё лучший гонщик в пилатоне. Брать исключительно через тур.
  • Евгений Марков (3,3%) – рискованный вариант для тех кто верит в набирающий ход «Факел», неплохая опция под размен дорогого нападающего с целью набрать топовую полузащиту-защиту. Сам Евгений сейчас отличной форме – с октября он забил 3 гола и провел 4 квиза.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Артур Лебедев, Виталий Невар, Максим Богодвид

6 комментариев

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Сергей Варламов
Шикарный материал. Спасибо за разбор к туру.
+9
-2
+7
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Алексей Ларёв
Мансилья дисква,так что под динамо смысл рекомендовать его.
+6
-2
+4
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Артем Гладских
спасибо за подробный разбор!
+4
0
+4
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Erken Ospanov
Классно разобрались, спасибо!
+3
0
+3
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Артем Гладских
Осипенко мощь
+2
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Uralan Adjinjal
Ответ Алексей Ларёв
Мансилья дисква,так что под динамо смысл рекомендовать его.
спасибо что заметили, признаюсь, пропустил
Миша поправил пост, теперь предупреждаем про это
+2
0
+2
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