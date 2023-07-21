Футбольный Fantasy-блог
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Fantasy РПЛ: все самое важное. Травмы, дисквалификации, дедлайны

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Единый хаб для турнира по чемпионату России.

 

⏰ 1-й тур. Когда дедлайн?

19:00 мск в пятницу, 21 июля.

Первый матч тура – «Динамо» vs «Краснодар»

🟥 1-й тур. Кто дисквалифицирован?

Александр Соболев (Спартак)

Георгий Джикия (Спартак)

🏥 1-й тур. Кто травмирован?

Родригао (Зенит)

Игорь Дивеев (ЦСКА)

Хорхе Карраскаль (ЦСКА)

Илья Агапов (ЦСКА)

Томаш Тавареш (Спартак)

Нене Гбамбле (Ахмат)

Милош Шатара (Ахмат)

Лечи Садулаев (Ахмат)

Станислав Магкеев (Локомотив)

Игорь Лещук (Динамо)

Милан Майсторович (Динамо)

Ибраима Сиссе (Урал)

Итало (Урал)

Юрий Газинский (Урал)

Рай Влут (Урал)

Денис Якуба (Крылья Советов)

Леон Мусаев (Рубин)

🤔 1-й тур. Чей выход под вопросом?

Марио Фернандес (Зенит)

Густаво Мантуан (Зенит)

Иван Обляков (ЦСКА)

Хесус Медина (Спартак)

Юрий Железнов (Урал)

Эрик Бикфалви (Урал)

Владимир Писарский (Крылья Советов)

Илья Гапонов (Крылья Советов)

Максим Витюгов (Крылья Советов)

Владислав Шитов (Крылья Советов)

Мачей Рыбус (Рубин)

Гедеон Гузина (Балтика)

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