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«Сити» или «Арсенал»? Онлайн развязки АПЛ

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Следим вместе.

Сегодня мы узнаем чемпиона Англии-2024. «Манчестер Сити» и «Арсенал» отложили вопрос на последний день, но дальше тянуть уже нельзя. 

Таблица после 37 туров дает очевидные расклады: «Сити» возьмет титул, если обыграет дома «Вест Хэм». Или хотя бы повторит результат «Арсенала» в матче с «Эвертоном». «Арсеналу» остается только надеяться на Дэвида Мойеса.

При равенстве очков лондонцы будут первыми благодаря разнице голов.

Манчестер и Лондон – здесь мы проведем воскресенье онлайн. И, конечно же, заскочим в Ливерпуль, где состоится прощание Юргена Клоппа с «Энфилдом». 

24 легендарных матча «Ливерпуля» Юргена Клоппа

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🏆 Матчи, в которых решится чемпионство

«Ман Сити» – «Вест Хэм» (начало в 18:00)

«Арсенал» – «Эвертон» (начало в 18:00)

Все повороты чемпионской гонки. А если бы мы по дороге не потеряли «Ливерпуль»?

Красивая картинка из соцсетей Премьер-лиги:

АПЛ приготовила два чемпионских кубка 🥇

Один будет в Манчестере, другой – в Лондоне. Раньше мы часто слышали о транспортировке трофея вертолетом.

А вот как все устроено.

«Манчестер Сити» незадолго до финиша вернул завоеванный год назад трофей лиге. Второй АПЛ держала у себя. Сам кубок серьезных размеров: 104 сантиметра в высоту, 61 см в ширину. Вес – 25 кг.

И на «Этихад», и на «Эмирейтс» привезут комплекты из 40 медалей.

К слову, персонал на стадионе «Арсенала» провел репетицию награждения. Насмешки (мол, не понадобится) в сторону, этого требует протокол:

«Сити» – лучшая команда АПЛ, которую когда-либо видела страна. Гвардиола – величайший тренер современности»

В колонке для The Telegraph Джейми Каррагер отвесил комплименты «Ман Сити» и Гвардиоле, обозначив, насколько круто выиграть четвертый титул подряд: «Победа «Манчестер Сити» в воскресенье развеет все сомнения относительно их места и места Пепа Гвардиолы в истории английского футбола. «Манчестер Сити» – лучшая команда АПЛ, которую когда-либо видела страна. Гвардиола – величайший тренер современности

Лучшие составы «Манчестер Юнайтед» не смогли этого сделать, несмотря на три победы подряд и доминирование в лиге».

Вот так.

И еще кое-что: «В тот день, когда «Арсенал» проиграл «Астон Вилле», а «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» (14 апреля), их стадионы накрыло уныние. Было ощущение, что «Сити» выиграет шесть оставшихся матчей. Словно гонка закончилась.

Какая еще команда оказывала столь мощное психологическое давление на соперников? Даже с великими командами «Юнайтед» мы допускали ошибки на финальном отрезке».

При этом Карра отметил, что 115 финансовых обвинений бросают тень на «Сити» как на клуб. Какими бы великолепными ни были Гвардиола и его игроки.

Мойес поможет Артете в последнем матче с «Вест Хэмом»?

Сегодня уходит не только Клопп, но Дэвид Мойес. С лета у «Вест Хэма» будет новый тренер.

Артета играл у Дэвида еще в «Эвертоне» нулевых. Красивый намечается сюжет, разве нет?

Микель не разговаривал с Мойесом перед развязкой, но уверен, что тот все понимает: «В этом нет нужды. Он сыграл важную роль в моей карьере игрока и тренера. Он может помочь исполнить мою мечту».

Колонка прощания с Дэвидом Мойесом от многолетнего фаната «Вест Хэма» Дениса Пузырева. Почитайте перед матчами

Пеп: «Если надеетесь на осечку «Арсенала», забудьте об этом»

Судьба титула в руках «Ман Сити», и Пеп не ждет помощи от «Арсенала»: «Вы ошибаетесь, если ждете, что «Арсенал» потеряет очки. Если думали, что «Арсенал» оступится на «Олд Траффорд», забудьте. Если надеетесь, что «Эвертон» остановит «Арсенал», забудьте».

И еще слова Пепа: «Ни у кого из нас больше не будет шанса выиграть 4 чемпионских титула подряд, это невозможно.

Такого больше не повторится в нашей жизни. Мы должны жить этим, мы должны наслаждаться этим. И думать: «Что мы должны делать в течение 95, 96, 97 минут».

Артета не скрывает, что «Арсенал» будет следить за матчем «Сити»

«60 тысяч фанатов и тренерский штаб будут в телефонах. Думаю, этого достаточно!», – сказал тренер «Арсенала» накануне решающего матча.

Все чемпионы АПЛ

«Сити» может взять четвертый титул подряд. Такого не было не только в рамках Премьер-лиги, но и за всю историю английских чемпионатов. За 135 лет!

10-й раз титул АПЛ разыграется в последний день сезона

Статистика не за «Арсенал»: никогда прежде команда со второго места на прорывалась на первое в финальном туре.

Но есть и приятный момент: «Арсенал» был последним, кому такое удалось в чемпионате Англии – в сезоне 1988/89, еще до рождения Премьер-лиги.

logoМанчестер Сити
logoМикель Артета
logoЛиверпуль
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп