«Сити» или «Арсенал»? Онлайн развязки АПЛ

Следим вместе.

Сегодня мы узнаем чемпиона Англии-2024. «Манчестер Сити» и «Арсенал» отложили вопрос на последний день, но дальше тянуть уже нельзя.

Таблица после 37 туров дает очевидные расклады: «Сити» возьмет титул, если обыграет дома «Вест Хэм». Или хотя бы повторит результат «Арсенала» в матче с «Эвертоном». «Арсеналу» остается только надеяться на Дэвида Мойеса.

При равенстве очков лондонцы будут первыми благодаря разнице голов.

Манчестер и Лондон – здесь мы проведем воскресенье онлайн. И, конечно же, заскочим в Ливерпуль, где состоится прощание Юргена Клоппа с «Энфилдом».

24 легендарных матча «Ливерпуля» Юргена Клоппа

ОНЛАЙН (обновляется автоматически)