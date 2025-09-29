Как Грилиш воскрес в «Эвертоне» Мойеса и стал лучшим ассистентом АПЛ

Палагин рад за Джека.

Аренда Джека Грилиша из «Ман Сити» в «Эвертон» – ранняя заявка на лучший трансфер сезона. Попав к Дэвиду Мойесу, Джек не просто блистает, а переживает ренессанс. По многим креативным метрикам лидирует не только в АПЛ, а в пятерке ведущих лиг. Прямо сейчас у «Эвертона» 6 забитых мячей – Грилиш приложил ногу ко всем шести (4 голевых паса + 2 важнейших предголевых). Игрока с аналогичным влиянием на команду сейчас, кажется, нет.

Разобраться в природе успеха весьма интересно. Давайте попробуем в формате коротких наблюдений.

● Успех Грилиша в «Эвертоне» читался. Скорость адаптации поражает, но показательно недавнее замечание Шона Дайча, предшественника Мойеса: «Уважаю Дэвида Мойеса и работу, которую он проделывает, но он должен знать: мы хотели подписать Грилиша еще в прошлом году. Не были близки, но даже обращались с предложениями в клуб. Понимали, за счет чего Джек сможет раскрыться. Он классный игрок. Не хочу ставить под сомнение стиль Пепа, но, думаю, Джеку лучше в команде, которую он сможет тащить, где не будет лишь одним из лидеров. Быть большой рыбой в маленьком пруду – вот что ему подходит».

Понятно, что задним умом все сильны, но речь про тренера, который придерживался в «Эвертоне» похожего стиля и принципов. Не факт, что Грилиш раскрылся бы у Дайча прямо в той же мере, что у Мойеса, но перспективы и траектория точно совпадали.

Предсказуемость успеха можно рассмотреть с разных ракурсов. На ментальном уровне – статус Джека в команде. Грилиш – типичный игрок, которому комфортно в образе первого парня на деревне. Если что, не укол в адрес клубов, а оценка масштаба личности Джека в команде. Косвенно это подтверждал и сам Грилиш, описывая проблемы, с которыми столкнулся после трансфера в «Сити».

На физическом уровне – щадящий график из одного матча в неделю. Резюмируя проблемы Джека в «Сити», Пеп говорил, что Грилишу не хватает стабильности для игры за топ-клуб, где нужно держать высокую планку каждые три дня. Вероятно, особенно сложно, если совмещать с не самым образцовым образом жизни. Грилиш не считает гулянки главной причиной провала, но определенную роль им все же отводит.

На тактическом уровне – возможность играть на пространстве. Размышляя, почему не задалось в «Сити», Джек отмечал: «Честно говоря, не представлял, что на адаптацию уйдет так много времени. Думал, что раз играю в топ-клубе, то смогу больше забивать и ассистировать. Как бы не так. Большинство команд, против которых мы играем, закрываются против нас и не дают пространства. В «Астон Вилле» у меня такого не было. Тренер Дин Смит давал столько свободы, сколько я хотел. Я мог уйти вправо, сместиться в середину, открыться по бровке. Двигаться во всех направлениях в поисках слабого места соперника. К тому же в «Вилле» меня всегда поддерживал крайний защитник с рывками по флангу».

Не все детали, которые упоминает Грилиш, есть в «Эвертоне», но в плане стиля много общего с той «Астон Виллой». Вот лишь самые базовые метрики – владение + территориальное доминирование. Сходство – почти один в один.

Характерно, что и лучшим в «Сити» стал сезон, в котором Пеп передавал владение в топ-матчах, оборонялся с четверкой центральных защитников и чаще обычного полагался на контратаки. У Джека получился единственный год с гарантированным местом в составе и приемлемыми показателями (5+7 в АПЛ). Вывод простой – Грилиш очень зависим от пространства. Не все игроки с такой характеристикой проваливаются в топ-клубах, но для Джека это стало препятствием.

● Грилиш попал в хорошие руки. Большой талант, у которого застопорилась карьера в Манчестере, внезапно перезапускает себя в аренде у Дэвида Мойеса. Никого не напоминает? Речь про Джесси Лингарда, который выдал у Мойеса сказочные полгода в «Вест Хэме» с 9+4 в АПЛ. Именно Лингарда шотландец ставил в пример Грилишу, когда объяснял перспективы в «Эвертоне».

«Большой вызов для Джека, но мы с нетерпением ждем, как он на него ответит. Могу лишь напомнить вам о Лингарде. Единицы думали, что он окажется настолько успешен, но Джесси выдал классный отрезок и даже вернулся в состав сборной Англии. Если Джек повторит его путь, получится красивый сюжет. Не забывайте, это год чемпионата мира. Моя задача – дать Джеку максимум времени и создать условия, в которых он сможет блистать», – объяснял тренер «Эвертона».

На чем эти условия базируются? Первым делом Мойес расчистил Грилишу дорогу в старт. Изначально казалось, что Джеку предстоит конкуренция с Илиманом Ндиайем – самым талантливым атакующим игроком «Эвертона» с похожими на Грилиша умениями. Мойес просто отправил сенегальца на правый фланг. Левый сразу закрепился за Грилишем. Атакующий потенциал «Эвертона» не просел, а даже вырос.

Еще один важный ход – сделать Грилиша центром притяжения атак. Мойес увеличил пропорцию комбинаций через левый фланг. В прошлом сезоне там строилось 36% атак «Эвертона». После прихода Грилиша – 41%. Нельзя сказать, что первично – ставка Мойеса или желание партнеров почаще задействовать Грилиша – но Джек в роли «не знаешь, кому отдать – отдай вот этому парню» точно не худший выбор.

У Грилиша нет такого уровня свободы, как в «Астон Вилле», но Мойес готов перестраивать под него даже отдельные элементы. Например, у «Эвертона» участились короткие розыгрыши стандартов с выводом Джека на пространство. Не всегда идет на пользу команде, но показывает статус Грилиша и ответственность, которой его уже наделил Мойес.

В интервью Sky Sports Джек отмечал влияние: «Все благодаря Мойесу. Он дал мне платформу играть так, как я умею. Я не хочу показаться высокомерным, но мне нравится, когда тренеры говорят: «Ты футболист – выходи и делай, что хочешь». Именно это мне говорит Дэвид. Конечно, у меня есть четкие задачи – у каждого есть роль без мяча, но, когда мы атакуем, он говорит мне: «Получая мяч, рискуй и делай, что хочешь».

● У Джека уже появился топовый компаньон.

Успехи Грилиша в «Астон Вилле» всегда шли в комплекте с качественной поддержкой. На разных этапах помогали Мэтт Таргетт (крайний защитник с классическими подключениями по флангу), Росс Баркли (технарь, с которым можно устроить карусель) и Олли Уоткинс (нападающий, которому можно отдать на ход). С каждым Грилиш выстраивал особую связь – разную, но во всех случаях эффективную. Суперсилой Джека была способность распознать суперсилу партнера.

В «Эвертоне» напрашивался союз с левым защитником – дань уважения топ-связке Лейтон Бэйнс-Стивен Пиенар, которая блистала у Мойеса во время первого пришествия. Подходящего кандидата у Джека пока нет. Как правило, вместе с ним выходит Джеймс Гарнер – профильный хавбек и к тому же правша. Пока Джеймс ограничивается лишь дальними ударами после откидок. Потенциал Виталия Миколенко еще проверим, но на Бэйнса он похож чуточку больше.

Сейчас ключевой союзник Грилиша – десятка Кирнан Дьюзбери-Холл.

Еще один игрок, которому нужна перезагрузка после провального этапа в топ-клубе (260 минут за «Челси» в АПЛ). Возможно, на этом и сошлись. Очень напоминает недавний опыт Маркуса Рэшфорда и Марко Асенсио в «Астон Вилле». Из общего не только телепатическая связь, но и позиции на поле (левый вингер + десятка). Возможно, станет новым трендом на трансферном рынке АПЛ.

Чем так хорош Дьюзбери-Холл? Все просто – идеально читает мысли Грилиша, владеет тонкими передачами и открываниями. Может и стеночку накоротке разыграть, и распознать зону, которая освободилась благодаря тому, что Джек стянул на себя двоих. Кирнан выступает не классической десяткой с открываниями между линиями, а скорее как полуфланговый игрок. Из шести голов «Эвертона» в этом сезоне четыре пришли после перепасовок Грилиша и Дьюзбери-Холла – солидный улов для одного месяца.

● Сила Грилиша – в трех приемах.

Во-первых, магнетизм. Умение Джека стянуть 2-3 соперников ценил даже Пеп. В «Сити» редко приводило к опасным моментам, но позволяло развернуть атаку из-за того, что у соперника на пару секунд сбивается схема. В «Эвертоне» благодаря пространству Джек приносит не только косвенную, но и прямую пользу. Партнеры тоже здорово подстраиваются и предлагают разные опции. Гарнер – под откидки назад. Дьюзбери-Холл – под передачи в штрафную.

Во-вторых, подачи на дальнюю. Один из редких приемов, который у Грилиша работал в «Сити». В «Эвертоне» Джек тоже постепенно вкатывается. Основной нападающий Бету говорит, что отрабатывает с Грилишем комбинации, где от него требуется только замкнуть. Еще один вариант предлагает отправленный направо Ндиай. Не самый типичный для него ход, но тоже наловчился замыкать дальнюю.

В-третьих, стандарты – важный аспект для «Эвертона» при любом тренере. С Грилишем их количество возрастет в разы. Джек может заработать любой – от аута и углового до опасного штрафного. А разнообразие способен дать за счет коротких розыгрышей. Соперник вынужден выбирать, кого брать под двойную опеку – тонкого Грилиша или громил Тарковского, Бету и Кина.

● Философский вопрос: не воздается ли Грилишу за невезение в «Сити»?

В самые мрачные периоды в Манчестере Джек любил обращаться к продвинутой статистике: «Как-то раз мы сели с тренером и нашими аналитиками за одним столом и они показали мне цифры, которые подчеркивали, насколько эффективен я как атакующий игрок. Метрики вроде ожидаемых ассистов, когда ты отдаешь хорошую передачу, а партнер с твоего паса почему-то не забивает. Вроде бы ты сделал свою работу, но гола все равно нет».

Джек не обманывает. Почти каждый сезон в «Сити» он заканчивал в минусе. Не в таком большом, что поменяло бы о нем впечатление, но все равно весьма значимом.

Текущий отрезок в «Эвертоне» – редкий для Грилиша с плюсом. Когда такое происходит, модно говорить про регрессию (в данном случае прогрессию?) к среднему. На деле так не работает, но и факты важно не подменять. Джек – один из лучших плеймейкеров европейского сезона.

Фото: Gettyimages /Michael Regan / Staff, Carl Recine / Staff